Avrupa'da 14 ülke gezen Çeliköz ailesinin 32 yıllık karavan tutkusu

"Evinizi yanınızda taşıyorsunuz. Doğa ile iç içesiniz. Türkiye'de Karadeniz, Akdeniz ve Ege'yi gezdik. Yurt dışında da 14 ülkeye gittik. Hiçbir zorluk çekmedik. Karavancı olmanız için eşinizin de sevmesi lazım. Tek başına olmaz. Eşiniz de sevdikten sonra bundan zevk alırsınız. Gençlere ilk etapta karavan satın almalarını değil kiralamalarını tavsiye ederim."