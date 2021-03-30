Galata Köprüsü Nerede? Galata Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İstanbul’da bulunan Galata Köprüsü, Haliç üzerine inşa edilmiş ve Eminönü ile Karaköy’ün birleşmesini sağlamıştır. Galata Köprüsü, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alıyor.

Galata Köprüsü Hakkında Bilgi

Özellikle tarihi kokusu ile adeta İstanbul’un en önemli simgelerinden birisi olmayı başaran Galata Köprüsü, genel olarak akşam saatlerinde ışıltılı görüntüsü ile İstanbul’u aydınlatıyor. Galata Köprüsü yaklaşık 490 metre uzunluğuna sahip olmakta ve balık restoranlarının sık yer aldığı bölgelerin başında gelmektedir. Birçok amatör balıkçının gündüz erken saatlerde balık tutmaya geldiği köprü, bölgede yer alan diğer kafe ve restoranların manzarasının daha iyi olmasına yol açıyor.

Galata Köprüsü Nerede?

Galata Köprüsü’nün bulunduğu yer İstanbul, Karaköy olarak geçiyor. Köprünün tam adres bilgileri ise şöyle;

Kemankeş Karamustafa Paşa, Beyoğlu / İSTANBUL

Galata Köprüsü Nasıl Gidilir?

Eşsiz güzelliği ve manzarası ile birlikte gözde yerlerden birisi olan Galata Köprüsü’ne gitmek için pek çok farklı seçenek bulunuyor. İlk olarak köprüye gitmek için otobüs ve vapur gibi ulaşım araçlarını seçebilir veya tramvay ile Eminönü durağına geldikten sonra inebilir ve bölgeye ulaşabilirsiniz. Kendi aracınız ile köprüye de erişim mümkündür. Eminönü sahil yoluna vardıktan sonra pek çok farklı noktada özel otoparklar bulunmakta ve araçlarınızı buraya bırakabilirsiniz. Köprüye gidiş ve giriş için herhangi bir ücret ödemeye gerek bulunmamaktadır. Ancak bölgedeki restoran gibi işletmeler ücretlidir.

Galata Köprüsü Tarihi

Oldukça eski ve köklü bir tarihe sahip olan Galata Köprüsü, ilk olarak 1845 yılında I. Abdülmecit’in annesi tarafından inşa ettirilmiştir. O dönemde ahşap şekilde inşa ettirilmiş olan köprü, yakın bir süre sonra eskimiş ve 1863 yılında restore işlemi ile yenilenerek tekrar hizmete sunulmuştur. Bu yılların ardından birkaç kez daha yenilenen Galata Köprüsü, 1914 yılına gelindiğinde yeniliğe uğramış ve o dönemde hizmet veren elektrikli tramvayların köprü üzerinden Eminönü ile Karaköy bağlantılı şekilde çalışması için yenilenmiştir.

1987 yılına gelindiğinde köprünün bir tarafında yen bir köprü inşa edilmiş ancak 1992 yılında bu köprü yangın sonucu hasar görmüştür. Bilinmeyen bir yangın sonucu hasar gören köprü hızlıca bir restore işleminin ardından aynı yıl içinde yeniden hizmete açılmış ve bu tarihten itibaren tarihi Galata Köprüsü adını alarak günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Günümüzde halen eşsiz güzelliği ile göz dolduran köprü 1994 yılında resmi olarak hizmet vermek üzere açılmıştır.

Galata Köprüsü Hikayesi

Yalnızca ülkemiz için değil, pek çok farklı ülke vatandaşlarının en merak ettiği yerlerden birisi olan Galata Köprüsünün, uzun yıllar öne ilginç bir hikayesi de bulunmaktadır. En ünlü ressamlardan birisi olan Leonardo da Vinci, II. Bayezid döneminde İstanbul’a gelmiş ve Haliç için özel bir köprü tasarımında bulunmuştur. Ancak ünlü ressamın tasarımı, o dönem Osmanlı mühendisleri tarafından beğenilmemiş ve büyük bir fırsat o yıllarda kaçmıştır. Ünlü ressamın o yıllardaki Haliç için ortaya koyduğu çizimleri daha sonra Haliç yerine Norveç’te bulunan Aas kasabasında yerini almıştır.

Galata Köprüsü Özellikleri

İstanbul’un sembolü haline gelen Galata Köprüsü, Karaköy ve Eminönü arasında bulunuyor. Haliç’in iki yakasını birbirine bağlama özelliğine sahip olan Galata Köprüsü, yaklaşık olarak 500 metre uzunluğuna sahiptir. Köprünün en önemli özelliklerinin başında ise üzerinden tramvay geçmesi geliyor. Dünyada nadir özelliğe sahip olan köprünün altında pek çok farklı restoran olması da diğer özellikleri arasında yer alıyor.