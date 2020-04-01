Fransa'nın zarif kenti: Aix En Provence

Marsilya'ya 25 km uzaklıktaki kent, Bouches-du-Rhône departmanına bağlı. Aix-en-Provence şehrinin kuzeyinde kalan kısımlarında, özellikle Puyricard'da burjuva kesiminin yaşadığı söylenirken, bu şehirdeki evlerin Fransa'da en pahalılar arasında olduğu bilinmekte. Aix-en-Provence'ın 10 km kuzeyinde Cezanne ve Picasso'nun tablolarını yaptığı lavanta tarlalarıyla kaplı St. Victoire Dağı bulunuyor.







Burada Picasso'nun yaşadığı şato da var ancak ziyaretçilere açık değil. Yeraltı suları, sabunları, lokumu, sucuğu ve keçileriyle meşhur olan şehir 200'ün üzerinde çeşme ve dört üniversite barındırıyor. Bunun yanında bakkalları, seyyar marketleri ve 300'ü aşkın aile çay bahçesiyle Fransız piknik kültürünü yansıtan kent uzun yıllar Roma İmparatorluğu egemenliğinde olduğundan o döneme ait eserlere de sahip.









Aix-en-Provence pahalı bir kent olduğundan, çoğu turist konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarını Marsilya'da karşılıyor. İki kent arasındaki mesafenin yakınlığı, turistler açısından avantaj oluşturuyor. Ilıman bir iklime sahip kent yaz aylarında oldukça kalabalık olduğundan, Sonbahar ve İlkbahar ayları en uygun sezon. Tabii şuralar ülke koronavirüs ile mücadele ettiği için Aix En Provence'de de sessizlik hakim...