Edirne'nin İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Edirne'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Edirne ili ve ilçeleri, tarihi ve kültürel dokusu ile yerli ve yabancı turistleri kendine çeken otantik bir ambiyansa sahip. Marmara bölgesinin en önemli nehirlerinden olan Meriç nehri ve kenarındaki mesire alanları bu doğal güzelliklerden sadece biridir. Edirne gezilecek mekan olarak çok fazla seçenek sunuyor. Türkiye’ye gelen her turistin gezip görmesi tavsiye edilen bir şehirdir.

Edirne İlçeleri

Edirne ilinin başlıca ilçeleri; Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü ve merkez olarak sıralanır.

Edirne Hangi Bölgede?

Edirne ili, Marmara Bölgesinde yer almaktadır. Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu olup, bu iki ülke ile arasında önemli sınır kapıları mevcuttur. 200 bine yakın bir nüfusu vardır. Nüfusun çoğunluğu ise Meriç ve Tuna nehirlerinin birleştiği alanda bulunan Trakya bölümündedir. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olarak stratejik ve ticari açıdan çok önemli bir konumdadır.

Edirne Gezilecek Yerler

Asırlar boyu pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne ili, Türkiye'de görülmesi gereken şehirlerin arasında yer almaktadır. Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin başkenti olan Edirne, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma eşsiz eserleri ile ziyaret edenleri etkilemektedir. Tarihi ve mimari eserlerinin yanında Enez, Keşan ve Erikli ilçelerinin sahillerine deniz, kum ve güneş keyfini çıkarmak isteyen insanlar aileleri ile birlikte akın etmektedir. Her yıl temmuz ayında düzenlenen Geleneksel Kırkpınar Yağlı güreşleri ile sayısız sporseveri ağırlamaktadır.

Edirne Tarihi Yerler

1- Selimiye Cami: Osmanlı padişahı 2. Selim’in talimatı ile Usta mimar Sinan yapmıştır. Mimar Sinan’a ait usta bir yapıt olarak ün kazanmıştır. 1568-1575 yıllarında yapılmıştır. 2011 yılında ise Unesco Dünya Listesi Mirasına dahil edilmiş olup muhteşem bir mimariye sahiptir.

2- Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: Bu müze, şehrin merkezinde bulunur. Edirne ilinde yapılan kazılardan elde edilen yapılar sergilenir. Edirne kültürüne ait birçok değerli ve tarihi eser müzede bulunmaktadır.

3- II. Beyazıt Külliyesi ve Şifahanesi: 1484 yılında Mimar Hayrettin tarafından inşasına başlanmış ve 1488 yılında tamamlanmıştır. Osmanlı mimarisini en iyi şekilde yansıtmaktadır. Günümüzde sağlık müzesi olarak kullanılmaktadır. Günün belirli günlerinde ise konser alanı olarak açılmaktadır.

4- Rüstem Paşa Kervansarayı: Osmanlı Devletinin 16.yy at görkemli tarihi bir yapıtı. 1554 yılında Usta bir mimar olan Sinan yapmıştır. Uzun yıllar kervansaray olarak kalmıştır. Günümüzde ise otel olarak hizmet vermektedir. Konaklama amaçlı tercih edilen otellerin başında gelir.

5- Balkan Şehitleri Abidesi: Süloğlu ilçesinin en uğrak yeri olan Balkan Şehitleri Abidesi, her yıl 26 Mart'ta anma törenlerine ev sahipliği yapar. Bu anıt, Balkan savaşlarının yoğun olarak bu bölgede yaşanması sebebi ile savaşta şehit olanların anısına dikilmiştir. Kapısının iki tarafında sütunlar ve sütunların üzerinde top mermileri mevcuttur.

6- Türk ve İslam Eserleri Müzesi: İslam dünyasının farklı yerlerinden getirilen eserler burada sergilenir. Bu eserler, Dar'ül Tedris Medresesi'nin içindeki 14 odadan ziyaretçiler ile buluşmaktadır. Tekke eşyaları odası, pehlivanlar odası, çini ve seramik odası, Sarayiçi odası, ağaç işleri odası, galeri odası başlıca gezilmesi gereken odalardır.

7- Meriç Köprüsü: Bu köprü, 263 metre uzunluğu ve 7 metre genişliğine sahiptir. Köprünün ortasında ise köprünün tarihinin anlatıldığı yazıt vardır. 1847 yılında yapılmıştır. Mescidiye köprüsü adı ile de bilinmektedir.

8- Eski Cami: Edirne ili merkezinde bulunur. Günümüze ulaşan ilk orijinal abidevi yapıdır. Süleyman Çelebi tarafından tamamlanmıştır. 15. yüzyıla ait eserler arasındadır.