Doğa ve fotoğraf tutkunları Domaniç’e akın etti

Oksijen zenginliği ile adından söz ettiren Domaniç Dağlarına ünlü fotoğrafçılar, profesyonel doğa sporları ekipleri ve Off-Road ekipleri tarafından ilgi odağı oldu. 210 kişinin İki gece üç gündüz olarak katıldığı program, Türkiye’nin 210. Tabiat Parkı olan Topukyayla Tabiat parkı ve Kocayayla mesire alanında düzenlendi. Ekip lideri İsmail Saraç tarafından düzenlen organizasyonda Domaniç Kaymakamlığı ve Domaniç Belediyesi de katkılar sundu.









Hakan Ka olarak bilinen ünlü oyuncu ve fotoğrafçı Hakan Karayaşar, “Türkiye’nin çok çeşitli noktalarından ünlü fotoğrafçılar ile birlikte Domaniç dağlarına geldik. Bizlere Domaniç dağlarından çok fazla bahsettiler. Bizde bu fotoğraf karelerine hem sosyal medyalarımızdan hem de görüntü görülebilecek noktalardan paylaşmak istiyoruz. Domaniç’i duyurmak istiyoruz. Açıkçası gelirken ‘hayaller Dominic gerçekler Domaniç’ espirilerini yapıyorduk ama bence Dominic Domaniç’in yanında gözyaşları içinde kalır” dedi.









Altın Kare Fotoğraf ve Sinema Derneği kurucusu Mustafa Bayram, “Geçekten harika bir kamp oluyor. Bahsedilenin çok üstünde doğa güzelliği var. Bizde bunu tüm Türkiye’ye tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Ekip lideri İsmail Saraç, “Her yıl sonbaharda yaptığımız Domaniç kampını geçen yıl tırtıllardan dolayı yapamamıştık. Bu yıl müthiş bir kalabalık ile kampımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 210 kişi 2 gece 3 güzndüz Domaniç dağlarını gezdik. Topukyayla tabiat parkında kampımızı yaptık. Kaymakamlığın ve Belediyemizin destekleri ile yemeklerimizi ve kahvaltılarımızı yaptık. Türkiye’nin değişik yerlerinden Doğa sporları, Profesyonel fotoğrafçılar, Off-Road ekiplerimiz geldi. Büyük firmaların stantları açıldı. Çok güzel iki gün geçirdik. Seneye yine Domaniç’te kampımızı geleneksel olarak devam edeceğiz. Pandemi döneminde güzel stres attık” dedi.







