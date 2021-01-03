Diyarbakır’da 10 durakta insanlık tarihine yolculuk...
Volkanik bazalttan yapılmış surların arkasında kalan Diyarbakır bir sürprizler yumağı. Labirente benzeyen dar sokakları, beklenmedik bir anda karşınıza çıkan camileri, kiliseleri, hanları, binlerce yıllık bahçeleri ve içe dönük, avlulu evleriyle apayrı bir dünya. Kenti çok iyi bilen jürimize Diyarbakır’da görmemiz gereken yerleri sorduk.
jüri
Ahmet Ün / DHA Diyarbakır Bölge Temsilcisi
Bahar Akıncı / Seyahat yazarı
A. Buğra Tokmakoğlu / Hürriyet Seyahat gezgini
Engin Öztürk / Özgür Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini
Jan Belek / Öz Diyarbakır Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Şaban Yılmaz / Diyarbakır Söz Gazetesi muhabiri
Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı
1- Anadolu’nun en eskisi
Ulu Cami
Diyarbakır’ın sembollerinden... Şehir merkezindeki yapı Anadolu’daki en eski camilerden biri. 639’da
Diyarbakır’ın Araplar tarafından fethedilmesi sonucu şehrin en büyük kilisesi olan Mar Toma Kilisesi, Ulu Cami’ye dönüştürülmüş. Müslümanlar tarafından 5. haremi şerif, yani mukaddes mabed olarak kabul ediliyor.
2- İki yaka arasındaki bağ
On Gözlü Köprü
Silvan Köprüsü veya Mervani Köprüsü olarak bilinen On Gözlü Köprü, Dicle’nin iki yakasını birbirine bağlıyor. Mervaniler devrinde Diyarbakır hükümdarı Nizamüddevle Nasr tarafından yaptırılan köprü, 1065 yılına tarihlendiriliyor. 178 metre uzunlukta, 5.6 metre genişlikteki yapı, kesme bazalt taştan 10 gözlü inşa edilmiş.
3- Güneydoğu’nun Kuş Cenneti
Hevsel Bahçeleri
8 bin yıllık geçmişiyle ülkemizin en önemli değerlerinden… Diyarbakır surları ve Dicle arasındaki bahçeler UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Bir diğer özelliği Güneydoğu Anadolu’nun en büyük kuş cenneti olması.
4- Tarihi çok eskiye dayanıyor
Diyarbakır Surları
2015’ten bu yana UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’nde. Çin Seddi ve İstanbul Surları ile birlikte dünyanın en uzun ve en sağlam halde günümüze ulaşan surları arasında. Tarihi geçmişi de 9 bin yıl öteye uzanıyor.
5- Doğuyla batı arasındaki kale
Zerzevan Kalesi
Çınar’a 13 kilometre mesafedeki Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi, doğudan gelen orduların karşılandığı yermiş. Kazılarda, Mithras Tapınağı, kiliseler, villalar, gizli geçitler, sarnıçlar, mezarlar ve su kanalları keşfedildi.
6- Anadolu’da tek
Dört Ayaklı Minare
1500’de Akkoyunlu Kasım Bey’in yaptırdığı Şeyh Mutahhar Camisi’nin minaresi Anadolu’daki tek örnek. Minarenin dört ayağı İslam’ın dört mezhebini simgeliyor. Rivayete göre altından yedi kez geçenin dileği olurmuş.
7- Ünlü şairin hayatına dair
Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Müzesi
Ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği ev, Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden… Müzede şairin mektupları, kitapları, fotoğrafları ve özel eşyasıyla etnografik eserler sergileniyor.
8- Zülkifl ve Elyesa Peygamber Türbeleri
Eğil Peygamber kabirleri
Kuranı Kerim’de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin burada mezarı olduğuna inanılıyor. Eğil, peygamber kabir ve türbelerinin yanı sıra kral mezarları gibi birçok tarihi esere de ev sahipliği yapıyor.
9- Şehre özgü hediyelikler
Bakırcılar Çarşısı
Kentin bu asırlık geleneğinin yansımalarını görebileceğiniz eşsiz bir durak. Kahve fincanları, bakır sahanlar, kazanlar, biblo ve hediyelik eşyalarla dolu olan çarşı, uğranması gereken yerlerden.
10- Yerleşik Yaşamın başlangıcı
Hilar Mağaraları
Ergani yakınlarında Çayönü bölgesindeki Hilar Mağaraları, insanların toplu yaşama geçtikleri ilk yerlerden. MÖ 7250-6750’ye tarihlenen Neolitik Çağ’a ait ev, ambar ve mezarları görebilirsiniz.
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