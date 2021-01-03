Diyarbakır’da 10 durakta insanlık tarihine yolculuk...

jüri

Ahmet Ün / DHA Diyarbakır Bölge Temsilcisi

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

A. Buğra Tokmakoğlu / Hürriyet Seyahat gezgini

Engin Öztürk / Özgür Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini

Jan Belek / Öz Diyarbakır Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Şaban Yılmaz / Diyarbakır Söz Gazetesi muhabiri

Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı

1- Anadolu’nun en eskisi

Ulu Cami

Diyarbakır’ın sembollerinden... Şehir merkezindeki yapı Anadolu’daki en eski camilerden biri. 639’da

Diyarbakır’ın Araplar tarafından fethedilmesi sonucu şehrin en büyük kilisesi olan Mar Toma Kilisesi, Ulu Cami’ye dönüştürülmüş. Müslümanlar tarafından 5. haremi şerif, yani mukaddes mabed olarak kabul ediliyor.



2- İki yaka arasındaki bağ

On Gözlü Köprü

Silvan Köprüsü veya Mervani Köprüsü olarak bilinen On Gözlü Köprü, Dicle’nin iki yakasını birbirine bağlıyor. Mervaniler devrinde Diyarbakır hükümdarı Nizamüddevle Nasr tarafından yaptırılan köprü, 1065 yılına tarihlendiriliyor. 178 metre uzunlukta, 5.6 metre genişlikteki yapı, kesme bazalt taştan 10 gözlü inşa edilmiş.









3- Güneydoğu’nun Kuş Cenneti

Hevsel Bahçeleri

8 bin yıllık geçmişiyle ülkemizin en önemli değerlerinden… Diyarbakır surları ve Dicle arasındaki bahçeler UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Bir diğer özelliği Güneydoğu Anadolu’nun en büyük kuş cenneti olması.



4- Tarihi çok eskiye dayanıyor

Diyarbakır Surları

2015’ten bu yana UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’nde. Çin Seddi ve İstanbul Surları ile birlikte dünyanın en uzun ve en sağlam halde günümüze ulaşan surları arasında. Tarihi geçmişi de 9 bin yıl öteye uzanıyor.









5- Doğuyla batı arasındaki kale

Zerzevan Kalesi

Çınar’a 13 kilometre mesafedeki Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi, doğudan gelen orduların karşılandığı yermiş. Kazılarda, Mithras Tapınağı, kiliseler, villalar, gizli geçitler, sarnıçlar, mezarlar ve su kanalları keşfedildi.



6- Anadolu’da tek

Dört Ayaklı Minare

1500’de Akkoyunlu Kasım Bey’in yaptırdığı Şeyh Mutahhar Camisi’nin minaresi Anadolu’daki tek örnek. Minarenin dört ayağı İslam’ın dört mezhebini simgeliyor. Rivayete göre altından yedi kez geçenin dileği olurmuş.









7- Ünlü şairin hayatına dair

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Müzesi

Ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği ev, Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden… Müzede şairin mektupları, kitapları, fotoğrafları ve özel eşyasıyla etnografik eserler sergileniyor.



8- Zülkifl ve Elyesa Peygamber Türbeleri

Eğil Peygamber kabirleri

Kuranı Kerim’de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin burada mezarı olduğuna inanılıyor. Eğil, peygamber kabir ve türbelerinin yanı sıra kral mezarları gibi birçok tarihi esere de ev sahipliği yapıyor.



9- Şehre özgü hediyelikler

Bakırcılar Çarşısı

Kentin bu asırlık geleneğinin yansımalarını görebileceğiniz eşsiz bir durak. Kahve fincanları, bakır sahanlar, kazanlar, biblo ve hediyelik eşyalarla dolu olan çarşı, uğranması gereken yerlerden.

10- Yerleşik Yaşamın başlangıcı

Hilar Mağaraları

Ergani yakınlarında Çayönü bölgesindeki Hilar Mağaraları, insanların toplu yaşama geçtikleri ilk yerlerden. MÖ 7250-6750’ye tarihlenen Neolitik Çağ’a ait ev, ambar ve mezarları görebilirsiniz.