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Deniz, kum ve güneşi çok özledik
Seyahat
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.05.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Deniz, kum ve güneşi çok özledik

Kışı geride bıraktık, kapanma günleri de yakında bitecek. Şimdi her zamankinden daha fazla hasretiz ‘deniz, kum, güneş’ üçlüsüne. Kısıtlamaların bitmesiyle planlara başlayacağız. Jürimize güvenli tatil yapabileceğimiz, Türkiye’nin büyük otellerini sorduk. Yılın tüm yorgunluğunu atabileceğiniz 10 tesisi sıraladık.

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Bahar Akıncı Seyahat yazarı

BİR KLASİK
Hillside Beach Club, Fethiye

Fethiye Yarımadası’nda, ‘iyi hissettirme’ misyonuyla hizmet veren kompleks, İngiliz The Times gazetesinin 2021’de tatil yapılması önerilen yerler listesinde Türkiye’den tek adres olarak gösterildi. Otel oldukça geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Atölyeler, sağlıklı beslenme seçenekleri, yakın çevresinde oluşturduğu keşif rotaları, özel plajlar, Türkiye’deki ilk resmi su kayağı ve wakeboard okulu, iki ayrı SPA, dünya mutfaklarından lezzetler sunan restoranlar, farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik kulüpler bunlardan bazıları.
(0212) 362 30 30

Deniz, kum ve güneşi çok özledik

Burcu Gürtürk Kadak Hürriyet Seyahat gezgini


İSTİKAMET EGE…
Rixos Premium, Bodrum

Lüks resort konseptinin Türkiye’deki iyi örneklerinden. Deniz kıyısında 187 bin metrekare alana kurulu. Milas-Bodrum karayolu üzerinde, havalimanına 25 kilometre mesafede ve merkeze 10 dakika uzaklıkta. Otelde, oda seçeneklerinin yanı sıra kalabalık aileler için özel havuzlu villalar var. Her şey dahil konseptiyle hizmet veren Rixos Premium Bodrum’da villa misafirlerinin kullanımına tahsis edilen beyaz kumlu Kleopatra Plajı var. (0252) 337 11 22

Deniz, kum ve güneşi çok özledik

Canan Demiray Seyahat yazarı


ONLAR EĞLENSİN, SİZ DİNLENİN
DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort, Bodrum

Çocukla yaz tatili konaklamasında birkaç kriterim var: Geniş yeşil alan, kumlu bir sahil ve bahçeli müstakil oda. Torba’daki tesis tüm bu kriterleri karşıladığı gibi harika servisiyle de tatili güzelleştiriyor. Bahçe içindeki bungalovların mavi bayraklı kumsala sadece 100 metre olması, su kaydırakları ve çocuk kulübü de konforunuzu arttıran özelliklerinden. (0252) 337 10 10

Deniz, kum ve güneşi çok özledik

Ebru Erke Hürriyet Ekler gastronomi yazarı


ANTİK KENTTE YÜRÜYÜN
Barut Hemera, Side

Geçen yıl yenilenen Barut Hemera, Side’nin de yenilenen yüzüne yakışır bir resort. Çevreci bir otel olan tesisin bahçesindeki endemik türleri farklı dillerde anlatan kitaplar var. Otel ve sahil arasında antik kente bağlanan uzun yolda yürüyüş çok güzel. Cengiz Barut’un mutfağa olan özel ilgisini restoranlarındaki yemek kalitesinden ve yerel malzeme kullanımlarındaki ustalıktan anlamak mümkün. Bahçenin dört köşesine serpiştirilmiş sanat eserleri ince bir zevkin göstergesi. 444 9 600

Deniz, kum ve güneşi çok özledik

Erdal İpekeşenTempo Travel yayın danışmanı


YEMYEŞİL BİR DOĞA
Sirene Belek Resort Hotel, Belek

Maviyle yeşilin ahenkle dans ettiği Akdeniz’in en gözde tatil merkezlerinden Belek’teki tesis, muhteşem doğasının yanı sıra büyük bir sahile sahip. İsteyenin eğlenceye doyacağı, isteyenin sakin köşeler bulabileceği bir otel. Odada kalmak istemeyenler için iki katlı villalarda konaklama imkânı var. Yanındaki golf alanında oynamasanız bile yürüyüş yapmak zevkli. (0242) 710 08 00

Deniz, kum ve güneşi çok özledik

Melih Uslu, Seyahat yazarı

ÇOK ÖZEL BİR PANORAMA
Liberty Lykia Resort, Fethiye

Ne zaman iş stresinden ve günlük hayatın hayhuyundan bunalsam Fethiye’de çok özel bir panoramayla buluşmaya gidiyorum. Ve soluğu çok özel bir mekânda, Liberty Lykia Resort’ta alıyorum. Faralya’da Kıdrak mevkisinde hizmet veren tesis, Belcekız Körfezi’nin kristal sularının kıyısında bir huzur mekânı. Bünyesindeki 17 havuzdan biri, yamacın bittiği yerde sanki denizle karışıyormuş hissi yaratıyor. Çocuklara özel bir plajı da var. (0252) 617 02 00

Deniz, kum ve güneşi çok özledik

Nurgül Büyükkalay Hürriyet Seyahat gezgini

BEYAZ KUMLU PLAJ
Maxx Royal Kemer Resort, Kemer

Kemer’de çam ağaçlarının çevrelediği özel bir koyda, her biri için özel hizmet sunulan villa ve süitlerle şık bir tatil deneyimi sunuyor. Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip. Otelin beyaz kumlu plajı ve dingin denizi muhteşem. ‘Maxx Inclusive’ konseptiyle hizmet veren otelin restoranları da dünya mutfaklarından örnekler sunuyor. Otel çevresindeki Göynük Kanyonu ve Tahtalı Dağı görmeniz gereken doğal güzellikler arasında. (0242 813 60 60)
Deniz, kum ve güneşi çok özledik

Saffet Emre Tonguç Hürriyet Seyahat yazarı

İZOLE SÜİTLER
Kaya Palazzo Golf Resort, Belek

Geniş SPA merkezi, özel havuzlu süitleri, deniz manzaralı odaları, 45 bin metrekare alana konumlandırılmış toplam 13 adet özel villası, +16 yaş havuzu ve çocuklara sınırsız eğlence sunan Mini Club’ı ile hem yetişkinlerin hem de çocukların keyif aldığı bir adres. Tesisin geçen yaz açtığı, her biri 75 metrekarelik ‘Luxury Lagoon Suites’ geniş çam ormanları içinde sosyal mesafeli, güvenli bir tatil sunuyor. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği bahçeli süitlerde, odanızdan çıkınca özel bahçeniz ve havuzunuza ulaşıyorsunuz. 444 52 92

Deniz, kum ve güneşi çok özledik

Serda Büyükkoyuncu Seyahat yazarı

LÜKS İSTEYENLERE
Gloria Serenity Resort, Belek

Gloria otellerinin en lüksü olan tesis, 205 bin metrekare alanda kurulu. Farklı konseptlerdeki havuzlu, teraslı, jakuzili 99 ayrı villasıyla ayrıcalıklı konaklama olanakları sunuyor. Her mevsim açık olan otel mavi bayraklı 275 metre plajı, 280 metre uzunluğundaki deniz suyu havuzu ve arkasındaki 250 metre uzunluğundaki tatlı su havuzuyla Akdeniz güneşinin tadını çıkarmanıza imkân sağlıyor. (0242) 710 23 00

Deniz, kum ve güneşi çok özledik

Zeynep Zor Hürriyet Seyahat gezgini

BURADA HERKES ÇOCUK OLACAK
The Land of Legends, Antalya

Çocukların çok eğleneceği tema parkı, dev kaydıraklı havuzları, alışveriş ve etkinlik alanları var. Odalar bile çocuklara göre özel tasarlanmış. Çeşit çeşit havuz, yeme-içme alanları seçim yapmayı zorlaştırıyor. Rollercoster otelin en heyecanlı deneyim etkinliklerinden. Yurtdışındaki tema parkları aratmayan bu harika otel ailece keyif almak için farklı seçenekler sunuyor. (0212) 306 03 00

Deniz, kum ve güneşi çok özledik


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