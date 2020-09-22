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Çin'in turistik tuz gölü: Caka
Seyahat
Kaynak ve fotoğaflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 22.09.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Çin'in turistik tuz gölü: Caka

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai Eyaletinin Vulan İlçesinde bulunan Caka Tuz Gölü, yüzeyinde gökyüzünü bir ayna gibi yansıtan manzarasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

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Gölün sığ sularında yürüyüş yaparak sıradışı bir deneyim yaşayan ziyaretçiler, çevredeki heybetli dağlar ve gökyüzündeki bulutların suya yansıyan görüntülerinin bol bol fotoğrafını çekiyor. Oval bir biçime sahip olan göl, 105 km2'lik bir alanı kapsıyor.

Çinin turistik tuz gölü: Caka


Bu ilgi çekici gölün oluşum öyküsü de ilgi çekici. Dünyanın en büyük tuz rezervine sahip olan doğu Qaidam Havzasında yer an gölün eskiden bir sığ deniz olduğu öngörülüyor.

Çinin turistik tuz gölü: Caka



Avrasya ve Hint Okyanusu plakalarının tektonik hareketleri sonucu Qinghai-Tibet Platosu'nunun oluşturup deniz suyunun alçak bölgelerde birikmesine neden olduğu ve böylece Qaidam Havzası'nda aralarında Caka gölünün de yer aldığı çok sayıda tuz gölünün meydana geldiği yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuş

Çinin turistik tuz gölü: Caka


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