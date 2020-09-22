Çin'in turistik tuz gölü: Caka

Gölün sığ sularında yürüyüş yaparak sıradışı bir deneyim yaşayan ziyaretçiler, çevredeki heybetli dağlar ve gökyüzündeki bulutların suya yansıyan görüntülerinin bol bol fotoğrafını çekiyor. Oval bir biçime sahip olan göl, 105 km2'lik bir alanı kapsıyor.







Bu ilgi çekici gölün oluşum öyküsü de ilgi çekici. Dünyanın en büyük tuz rezervine sahip olan doğu Qaidam Havzasında yer an gölün eskiden bir sığ deniz olduğu öngörülüyor.









Avrasya ve Hint Okyanusu plakalarının tektonik hareketleri sonucu Qinghai-Tibet Platosu'nunun oluşturup deniz suyunun alçak bölgelerde birikmesine neden olduğu ve böylece Qaidam Havzası'nda aralarında Caka gölünün de yer aldığı çok sayıda tuz gölünün meydana geldiği yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuş







