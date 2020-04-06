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Buzları çözülen Nazik Gölü görenleri kendine hayran bırakıyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

Buzları çözülen Nazik Gölü görenleri kendine hayran bırakıyor

Kış mevsiminde şiddetli soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü’nün çözülmesiyle ortaya çıkan görüntü görenleri büyülüyor.

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Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan Nazik Gölü'nün çözülmesiyle ortaya çıkan muhteşem manzara havadan drone ile görüntülendi. Kış aylarında şiddetli soğuklarla 40 santimetre kalınlığında buz tutan gölün yüzeyi nisan ayı başlarında çözülmeye başlıyor.

Buzları çözülen Nazik Gölü görenleri kendine hayran bırakıyor


Göl yüzeyindeki buz tabakasının çözülmesiyle birlikte büyük kütleler halinde göl yüzeyinde yüzen buz parçaları ve arasında avlanmaya çalışan balıkçı tekneleri seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Doğa fotoğrafçıları da göl yüzeyindeki büyük kütleli buz parçalarının ve balıkçı teknelerinin oluşturduğu güzel desenleri havadan drone ile görüntüleyerek arşivlerine katıyor.

Buzları çözülen Nazik Gölü görenleri kendine hayran bırakıyor


Bitlis’te doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Araboğa, fotoğraf sanatıyla uğraştığını belirterek, “Nazik Gölü kışın buz tutar, bu mevsimde de çözülmeye başlar. Bizde bu güzel görüntüyü fotoğraflamaya ve havadan görüntü almaya çalışıyoruz. Çok güzel kareler çıkıyor. Biz de bunu fotoğraflıyoruz” dedi. Serkan Araboğa adlı fotoğrafçı da Ahlat’ta bulunan Nazik Gölü’ne geldiklerini belirterek, “Kış mevsiminde göl buz tutuyor. Bu tarihlerde de kırılmaya başlayan buzların görüntüsünü çekmeye geldik. Çok güzel harika görüntüler var.

Kırılan buzlar arasında tekneler geçiyor. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu güzel kareleri yakaladık. Havadan görüntüler aldık. Tüm fotoğraf meraklısı arkadaşları buraya bekliyoruz” diye konuştu.

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