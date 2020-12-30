Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde mangal keyfi

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü’nün yüzeyi 10 santim buzla kaplandı. Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini ziyaretçilerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan göl tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu. Gölün donmasına sevinen balıkçılar göl üzerinde mangal yaptı.









Göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, "Cam gibi olan Çıldır Gölü etrafını çevreleyen karla kaplı dağların güzelliğiyle birleşince ortaya doyumsuz anlar yaşatıyor. Akşam da olsa göl üzerinde yaptığınız her şey çok güzel oluyor. Biz de bugün dedik ki madem buz bu kadar güzel tutmuş, onun güzelliğiyle beraber bir mangal yapalım. Dostlarla birlikte cam gibi buz üstünde mangalın keyfini çıkartıyoruz’’ şeklinde konuştu. Canılgın Uzunkaya ise, ''Çıldır Gölü üzerinde şu an ekmek arası mangal yapıyoruz. Göl tamamen buz tuttu. Hava soğuk ama mangal içimizi ısıtıyor. Kar yağmayınca gölün üzeri tamamen cam gibi ve bir pist alanı gibi ve görüntüde çok güzel’’ dedi.







