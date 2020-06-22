Bu yaz hangi burç nasıl tatil planlamalı? İşte ünlü astrologdan öneriler...

Gökyüzü okuyucuları, 2020 yılının zor geçeceğinden bahsederken böylesine büyük bir pandemi ile karşı karşıya kalacağımızı tahmin etmemişti. Yaşanan sıkıntılı günlerin ardından virüsünün azalma eğiliminde olması ve normalleşme süreciyle artık yavaş yavaş tatil planları da yapıyoruz. Peki, bu yaz tatilinde bizi neler bekliyor? İşte ünlü Astrolog Şenay Devi’nin burçlar ile ilgili önerileri…

Bu yaz hayatımızın her alanında olduğu gibi büyük değişimler ve tedbirler ile dolu bir sürecin içinde olacağımıza dikkat çeken Şenay Devi, tatil ve eğlence anlayışımız eskisi gibi olmayacağını, tatil ve eğlence hayatının belirlenen kurallar ve mesafeler ile yapılacağını söyledi. Bireylerin daha sakin ve izole şekilde bir tatil planlaması yapacaklarını belirten Devi, turizm ve eğlence sektörünü teknoloji ile ilgili alanlarda büyük ve köklü değişimleri beklediğinin altını çizdi.









“10 Ağustos-20 Eylül tarihlerine dikkat”

Astrolog Devi, “Doğaya, hayvanlara, duyarsız ve hırslı davranan biz insanoğlu, doğanın yeniden canlanması için kısıtlamalar ve tedbirler ile yaşamayı öğreneceğiz. Ancak astrolojik veriler, 10 Ağustos-20 Eylül tarihleri sürecinde virüs ile olan imtihanımızın tekrar edeceğine işaret ediyor” açıklamasında bulundu.

Hangi burç nasıl tatil planlamalı?

Pandemi sonrası hangi burcun ne tür tatiller yapması gerektiğini açıklayan Şenay Devi, “Ateş grubu burçlar, (Koç, Aslan ve Yay) tarihi mekanlar ve doğa ile iç içe olacakları, sağlıklı yaşamı tercih edecekleri tatil planları içinde olabilirler. Doğuştan lider, öncü ve keşfetmekten hoşlanan ruhları var. Kendilerini bağımsız ve özgür hissedecekleri, sevdikleri ve birlikte zaman geçirmekten hoşlandıkları kişilerle kaliteli tatil yapabilirler. Toprak grubu burçlar ise (Boğa, Başak ve Oğlak) özellikle ruhlarını dinlendirip iç dünyalarına yönelip korkularından uzaklaşabilecekleri bir tatili tercih edebilirler. Daha bireysel ve butik ortamlarda bağışıklık sistemlerini güçlendirecekleri tatil planlarına yönelebilirler. Kısa seyahatler ve karavan seyahatleri, toprak gruplarının tatil tercihleri arasında oldukça popüler olabilir” dedi.









Hava grubu burçlarının da (İkizler Terazi ve Kova) seyahat etmeyi, öğrenmeyi ve yeni şeyler deneyimlemeyi oldukça sevdiklerini söyleyen Devi, “Bu yüzden doğa sporları ile aktiviteler içinde olabilecekleri, maceracı, duygularını tatmin edecekleri tatil planları içinde olabilir. Mental ve fiziksel olarak kendilerini motive edecekleri tercihler yapabilirler. Su grubu burçları da yine (Yengeç Akrep Yay) uzay ve evren bilgilerini genişleten astronomi ve seyahat merkezli gezilere yönelebilirler. Ayrıca manevi olarak arınacakları, keşif duygularını uyandıracak manevi mekanlara yönelik tatil planları gerçekleştirebilirler” açıklamasında bulundu.

“Pandemi bundan sonraki tatil anlayışlarımızı değiştirecek”

Gökyüzünün, uluslararası seyahatlerde 2021 Nisan ayına kadar uçuş ve yolculuklarda pek çok değişimle karşılaşacağımıza işaret ettiğinin altını çizen ünlü Astrolog Şenay Devi, “Dünyada ve ülkemizde doğa sporları, manevi mekanlar, tapınaklar ve doğa bütünlüğünü koruyan daha sakin ve huzur verici alanlara yönelik tatiller popüler olacak. Aynı zamanda karavanlar, doğa sporları, butik oteller, organik tarım ve kıyı şeritlerinde daha küçük ve izolasyonun mümkün olduğu tatil alışkanlıkları ön plana çıkacak. Pandemi, bundan sonraki tatil anlayışlarımızı da kesinlikle değiştirecek. Köklü değişimlere alışmalı kabullenmeli ve tedbiri elden bırakmamalıyız” dedi.