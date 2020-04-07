Brezilya'nın sıra dışı çölü: Lencois Maranhenses

Burası, pitoresk lagünler ve berrak su içeren göletlerin zenginliği ile farklılık göstermektedir. Yağmur sularının, çatlaklarda ve dev kaselere benzeyen alçak noktalarında birikmesi, çölde lagünler ve tertemiz, berrak sular içeren çok sayıda gölet oluşturuyor. Metrelerce yükseklikteki kum tepeleri, masmavi gökyüzü ve inanılmaz güzel manzaraya sahip göletler, pitoresk manzaralar sunarken, çöldeki göletlerde yüzmek gibi eşsiz bir deneyimi yaşamak isteyen çok sayıda kişi Lencois Maranhenses Çölüne geliyor.







Suya giren, yüzen ve çıktıktan sonra yumuşak beyaz renkli kumların üzerinde güneşlenmenin tadını çıkaran ziyaretçiler, fotoğraf makinlerini de ellerinden düşürmeyerek dünyanın en ilgi öekici doğla oluşumlarından birinde yaşadıkları tüm deneyimleri kayıt altına alıyor. Sıcak hava nedeniyle, ziyaret için en uygun mevsimin bahar ayları olduğu çölde off-road turları da yapılıyor.







2 Haziran 1981'de milli park altına alınan Lencois Maranhenses 155.000 hektarlık alanı kaplıyor ve 70 km sahil şeridine sahip.





