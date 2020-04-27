MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak
GeriSeyahat Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve ‘Bozkırın Nazar Boncuğu’ olarak anılan Gökpınar Gölü iyileştirme projesine başlandı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sivas kent merkezine 150 kilometre, Gürün ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve suyunun turkuaz rengiyle dikkat çeken Gökpınar gölü, ‘Bozkırın Nazar Boncuğu’ olarak isimlendiriliyor. İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gökpınar gölü, güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından.

Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak


Sivas Valiliği, ‘Bozkırın Nazar Boncuğu’ olarak anılan Gökpınar gölü iyileştirme projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında çevresi iyileştirmesi ve bungalov evleri yapım işine başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Projenin hayata geçmesi ile günübirlik olarak ziyaret edilebilen gölde konaklama imkanı sağlanmış olacak.

Bozkırın nazar boncuğu dev proje ile göz kamaştıracak


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle