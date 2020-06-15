Babalar Günü’nde babanızla birlikte doğaya dönebileceğiniz en iyi yürüyüş parkurları

Likya Yolu



Dünyanın en uzun ve ünlü yürüyüş parkurlarından olan Likya yolu, Muğla'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanıyor. Ölüdeniz, Kabak Koyu, Kaş, Demre, Finike, Adrasan, Çıralı gibi önemli turistik yerlere ev sahipliği yapan bu rota, ortalama 21 günde tamamlanıyor. Yol boyunca müthiş bir Akdeniz manzarası da babanızla sizi bekliyor.









Pürenli Yaylası



Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası, 1.400 metre yükseklikte gençlik kamplarının da bulunduğu bir yer. Küçük bir gölet ve küçük küçük tahta kulübelere ev sahipliği yapan yayla, doğayla baş başa kalabileceğiniz yürüyüş için ideal bir seçenek olarak sizi çağırıyor.









Ballıkayalar Milli Parkı



Yürüyüş turlarının en çok tercih ettiği yerlerden birisi olan Balıkkayalar Milli Parkı'nda kolay – orta ve orta – zor derecelerinde parkurlar bulunuyor. Hatta tırmanma yapılabilen küçük bir kanyon da var. Kuş sesleri, yemyeşil bir doğa ve göletlerin olduğu bu doğa harikası parka babanızla birlikte ufak bir tur düzenleyebilirsiniz.

Dümbüldek suyu



Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Karagöllü Köyü'nde yer alan Dümbüldek Suyu’nda babanızla piknik yapabilir ve doğada baş başa vakit geçirebilirsiniz.

Polovit Kaçkarlar



Türkiye'nin en yüksek yerlerinden biri olan Polovit Yaylası, adeta göklerde yaşıyorsunuz izlenimi veriyor. Dünyanın en yaşlı ormanlarından birine ev sahipliği yapan Polovit Kaçkarlar, yaz aylarında yürümek için oldukça ideal bir destinasyon.





Kazdağları



Kazdağları Milli Parkı, Türkiye'nin oksijeni en bol milli parklarından biri. 21 bin hektarlık bu milli park alanında sertifikalı kılavuzcu olmadan yürüyüşe izin verilmiyor. Milli park içerisinde işaretli alanlar var. Babanızla birlikte bu oksijen deposu merkeze yolculuk sizi bekliyor.

Aladağlar



Kayseri, Niğde, Adana ili sınırları içerisinde yer alan Aladağlar; buzul kayalıkları, mağaraları, kanyonları ve şelaleleriyle tam doğa cenneti bir yer. Rakımı 3756 metreye kadar çıkan bu eşsiz doğada Kapuzbaşı Şelalesi’ni görebilir, babanızla muhteşem bir deneyim yaşayabilirsiniz.



Kaynak: Enuygun