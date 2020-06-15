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GeriSeyahat Babalar Günü’nde babanızla birlikte doğaya dönebileceğiniz en iyi yürüyüş parkurları
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Hürriyet
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Babalar Günü’nde babanızla birlikte doğaya dönebileceğiniz en iyi yürüyüş parkurları
Seyahat
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Babalar Günü’nde babanızla birlikte doğaya dönebileceğiniz en iyi yürüyüş parkurları

Bu anlamlı günde babanızla doğa yürüyüşüne çıkmaya ne dersiniz? Dünyanın en uzun ve ünlü yürüyüş parkurlarından olan Likya yolundan, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası’na, Türkiye'nin en yüksek yerlerinden biri olan Polovit Yaylası’ndan Türkiye'nin oksijen deposu Kazdağları’na kadar dünyaca ünlü yürüyüş rotalarına ev sahipliği yapan yurdumuzda yer alan birbirinden güzel yürüyüş parkurlarını gezerek babanıza unutulmaz bir hediye verebilirsiniz.

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Likya Yolu

Dünyanın en uzun ve ünlü yürüyüş parkurlarından olan Likya yolu, Muğla'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanıyor. Ölüdeniz, Kabak Koyu, Kaş, Demre, Finike, Adrasan, Çıralı gibi önemli turistik yerlere ev sahipliği yapan bu rota, ortalama 21 günde tamamlanıyor. Yol boyunca müthiş bir Akdeniz manzarası da babanızla sizi bekliyor.

Babalar Günü’nde babanızla birlikte doğaya dönebileceğiniz en iyi yürüyüş parkurları


Pürenli Yaylası

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası, 1.400 metre yükseklikte gençlik kamplarının da bulunduğu bir yer. Küçük bir gölet ve küçük küçük tahta kulübelere ev sahipliği yapan yayla, doğayla baş başa kalabileceğiniz yürüyüş için ideal bir seçenek olarak sizi çağırıyor.

Babalar Günü’nde babanızla birlikte doğaya dönebileceğiniz en iyi yürüyüş parkurları


Ballıkayalar Milli Parkı

Yürüyüş turlarının en çok tercih ettiği yerlerden birisi olan Balıkkayalar Milli Parkı'nda kolay – orta ve orta – zor derecelerinde parkurlar bulunuyor. Hatta tırmanma yapılabilen küçük bir kanyon da var. Kuş sesleri, yemyeşil bir doğa ve göletlerin olduğu bu doğa harikası parka babanızla birlikte ufak bir tur düzenleyebilirsiniz.

Dümbüldek suyu

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Karagöllü Köyü'nde yer alan Dümbüldek Suyu’nda babanızla piknik yapabilir ve doğada baş başa vakit geçirebilirsiniz.

Polovit Kaçkarlar

Türkiye'nin en yüksek yerlerinden biri olan Polovit Yaylası, adeta göklerde yaşıyorsunuz izlenimi veriyor. Dünyanın en yaşlı ormanlarından birine ev sahipliği yapan Polovit Kaçkarlar, yaz aylarında yürümek için oldukça ideal bir destinasyon.

Babalar Günü’nde babanızla birlikte doğaya dönebileceğiniz en iyi yürüyüş parkurları


Kazdağları

Kazdağları Milli Parkı, Türkiye'nin oksijeni en bol milli parklarından biri. 21 bin hektarlık bu milli park alanında sertifikalı kılavuzcu olmadan yürüyüşe izin verilmiyor. Milli park içerisinde işaretli alanlar var. Babanızla birlikte bu oksijen deposu merkeze yolculuk sizi bekliyor.

Aladağlar

Kayseri, Niğde, Adana ili sınırları içerisinde yer alan Aladağlar; buzul kayalıkları, mağaraları, kanyonları ve şelaleleriyle tam doğa cenneti bir yer. Rakımı 3756 metreye kadar çıkan bu eşsiz doğada Kapuzbaşı Şelalesi’ni görebilir, babanızla muhteşem bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Kaynak: Enuygun

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