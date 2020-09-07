Ayvaini Mağarası Nerededir? Ayvaini Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ülkemizin her köşesinde farklı tarzlarda oluşmuş mağaralar bulunmaktadır. Bu mağaralar bölgenin jeolojik yapısı ile alakalı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Özellikle jeolojik yapı bölgenin mağara oluşumu ile çok yakından ilişkilidir. Böylece coğrafi özellikleri ile bağlantılı olarak bölgelerde mağara oluşumları da farklılık gösterir.

Ayvaini Mağarası Nerededir?

Ülkemizin en güzel ve büyük şehirlerinden bir tanesi olan Bursa doğal güzellikleri ile de görenleri kendine hayran bırakır. Ayvaini mağarası ve Bursa'nın doğal güzellikleri arasında yer alan mağaralardan mağaralar içindedir. Uluabat Gölü'ne yakınında konumlanan mağara ilçe olarak Nilüfer ilçesine bağlıdır. Her yıl yerli ve yabancı turist akınına uğrayan bölge doğa ve macera severleri buluşturma özelliğine sahiptir.

Ayvaini mağarası oluşumu ve muhteşem görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakacak güzelliktedir. Yolu Bursa'ya düşen herkes bölgede Ayvaini Mağarası’nı görmeli, mağaranın doğal güzelliklerinden nasibini almalıdır.

Ayvaini Mağarası Özellikleri

Ayvaini Mağarası Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı en önemli mağaralarda bir tanesidir. Türkiye'nin 6. En uzun mağarası olarak bilinen Ayvaini Mağarası bulunduğu Köyün adını almıştır. Ayvaini Mağarası’nın diğer bir özelliği ise Güney Marmara Bölgesi'nin en uzun yeraltı geçidi olma özelliğidir. Ayvaini Mağarası, Ayvaini, Karapınar ve Doğanalan köyleri arasında bulunan ikinci bir girişe de sahiptir. Böylece yeraltı geçti olarak kayıtlarda bulunmaktadır.

Ayvaini Mağarası tarihi ile de görüntüsü kadar ilgi çekici ve şaşırtıcıdır. Ayvaini Mağarası mezozoik zamandan günümüze kalan bir mağaradır. Mağaranın keşfi 1970 yılında bölgede gezinti yapan 3 kişilik bir İspanyol grubunun bulmasıyla ortaya çıkmıştır.

Mağara içinde çok sayıda büyük küçük boyutlarda gölcükler bulunur. Köyün giriş tarafında sarkıt ve dikitler mağara içinde oldukça farklı bir görünümü bulunur. Yaklaşık 60 adet gölcüğün bulunduğu mağara içinde farklı boyutlarda bulunan gölcükler 3- 4 metre kadar derinliktedir. Mağaranın toplam uzunluğu 5,5 kilometre kadardır. Ayvaini mağarası; mağaracılık ve dağcılık faaliyetleri ile ilgilenen kişilerin ayrıca dikkatini toplamaktadır.

Ayvaini Mağarası Giriş Ücreti

Ayvaiçi mağarası ve çevresi halen turizme açık değildir. Eldeğmemiş güzellikte bulunan Ayvaiçi Mağarası içinde bulunan havuzları sarkıt ve dikitleri oldukça güzel görüntüler oluşturur. Ayvaini mağarası ile giriş ücreti bir mağara olmadığı için mağaranın girişi için ücret bulunmaz. Profesyonel dağcılar ve mağaracılıkla ilgilenen kişiler tedbir alarak mağarayı ücretsiz gezebilir. Binlerce yıllık tarihi ile görenleri kendine hayran bırakan Ayvaini Mağarası turizme kapalı bir alandır. Ayvaini Mağarasını ziyaret edebilmek için bilgi sahibi olmak önemlidir.

Ayvaini Mağarası’na Nasıl Gidilir?

Bölgeye herhangi bir toplu ulaşım aracı ulaşmadığı için Patika yollarda 2 kilometrelik bir alanda yürüyüş gerçekleşecektir. Bunun için uzun bir ayakkabı ve kıyafet kullanılması önemlidir. Her mevsim nemli sıcak ılık olan mağara içinde bulunan gölcüklerde yüzmekte mümkündür. Ancak suları oldukça soğuk olan gölcüklerde yüzmek oldukça zordur.

Mağara turizme açık olmadığı için temiz kalan nadir mağaralardan bir tanesidir. Bu sebeple suyun berraklığı kişileri kendine hayran bırakacak kadar güzeldir. Ayvaiçi Mağarası Bursa'nın Nilüfer İlçesi’ne bağlı Ayvaini Köyü yakınındadır. Herhangi bir toplu ulaşım aracının bölgeden geçmediği için bölgeye en iyi ulaşım kişisel araçlar ile yapılabilir.