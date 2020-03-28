Aydın'ın ilçeleri neler ve hangi bölgede? Aydın'da gezilecek ve tarihi yerler

Aydın ili toplamda 17 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerin arasında 3 tanesinin(Kuşadası, Söke ve Didim ilçeleri) denize kıyısı bulunur. Aydın'daki diğer ilçelerin tamamıysa;

Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, Efeler, Koçarlı, Karpuzlu, İncirliova, Karacasu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar. Denize kıyısı olan Kuşadası, Söke ve Didim ilçeleri ile beraber toplamda 17 ilçeden oluşmaktadır Aydın.

Aydın İlçeleri

Aydın ili Ege Denizi'ne bağlı bulunan ve üç ilçesi de deniz kıyısında bulunan bir ilimizdir. Coğrafi konumu itibariyle gerek turizm gerekse de tarımsal faaliyetler için elverişli olduğu görülebiliyor.

Aydın'ın merkezinde Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Yenipazar, Sultanhisar ve Köşk ilçeleri yakın konumda yer almaktadır. Kuşadası, Germencik, İncirliova, Köşk, Nazilli ve Sultanhisar ise İzmir ile aynı sınırı paylaşan Aydın'ın ilçeleri olarak bulunmaktadır. Diğer yandan Muğla, Denizli ve Manisa illeriyle de sınır paylaşan ilçeleri bulunmaktadır.

Aydın Hangi Bölgede?

Aydın ili Ege Bölgesinde yer almaktadır. Aynı zamanda Ege Denizi'ne de bağlı bulunan bir Ege ilidir. Bulunduğu bölge itibariyle gerek tarım faaliyetleri gerekse de turizm faaliyetleri sıklıkla görülür. Aynı zamanda pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından dolayı da tarihi eserleri oldukça fazladır.

Aydın ili bazı yaygın tarım faaliyetleri ile tanınan bir ilimizdir. Kırsal kesimlerde faaliyetlerin daha sık gerçekleştirildiği görülürken il merkezine doğru turizm faaliyetleri ön plana çıkmaktadır.

Aydın Gezilecek Yerler

Aydın'a seyahat planlaması yapmak istiyorsanız gezilecek yerler hakkında muhakkak bilgi edinmeniz gerekir. Sebebiyse gezilecek yerlerin çok fazla noktada bulunuyor olmasıdır. Aydın gezilecek yerler listesi araştırdığınızda mutlaka araç ayarlaması da yapmalısınız. Trafiği çoğu zaman yoğun olmasa da gezilecek yerler arasındaki mesafe sorun olabilmektedir.

Aydın'da nereler gezilebilir? Gezmek için hazırlanan rehbere hangi ilçeler eklenebilir?

- Dilek Yarımadası, Kuşadası ilçesine 28 km uzaklıkta yer alır. Kuşadası'nı ziyaret edeceklerin bir diğer durak noktasıdır.

- Forum Aydın, il merkezinde yer alan Ege'nin en büyük alışveriş merkezleri arasında bulunur. Aynı zamanda bir yaşam merkezi haline gelen Forum Aydın'da her yıl turistlerin mutlaka uğradıkları noktalardan biridir.

- Milet Müzesi, gezi rehberi hazırlanırken mutlaka dahil edilmesi gereken yerdir. Miken seramikleriyle pek çok medeniyetin eserlerinin sergilendiği müzedir. Milattan önceye dayanan Arkaik Klasik ve Helenistik ögeleri içeren eserler; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler olarak bulunur.

- Güvercinada Kalesi, sırf manzarası için bile mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerden biridir. Şehirden ayrılmadan önce o atmosferi hissetmeniz gerekir...

Aydın Tarihi Yerler

Aydın'ın turizm faaliyetleri gerçekleştiren sayılı illerden biri olduğu bilinir. Dolayısıyla turizm demek bir bakıma da tarih demektir. Aydın ili de tarih unsurlarını barındıran en güzel şehirlerden biridir. Seyahat planlaması yaptığınız zaman kesinlikle ziyaret edebileceğiniz veya sadece merak edip öğrenmek istediğiniz tarihi yerler neler?

- Magnesia Antik Kenti, Priene Antik Kenti, Nysa Antik Kenti, Tralleis Antik Kenti, Aphrodisias Antik Kenti, Efes Antik Kenti ve Tiyatrosu, Apollon Tapınağı, Kuretler Caddesi ve Saint John Kilisesi Aydın ilinin tarihi yerleri arasında bulunur. Bu tarihi yerlerinin yanı sıra neredeyse bir o kadar daha tarihi yerleri bulunmaktadır.