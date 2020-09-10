Antalya Hayvanat Bahçesi Nerede? Antalya Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Antalya Büyükşehir Belediye tarafından inşa edilmiş olan Antalya Hayvanat Bahçesi, içerisinde yer alan doğal su kaynakları ve şelaleler sayesinde hayvanat bahçesinin yanı sıra müze havasında ziyaretçileri beklemektedir.

Antalya Hayvanat Bahçesi Nerede?

Antalya Hayvanat Bahçesi Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yer alıyor. Kepezaltı Piknik Sahası bölgesinde bulunan hayvanat bahçesine kendi aracınız, otobüs ya da dolmuş ile gidebilirsiniz. Otobüs ile hayvanat bahçesine gitmek için merkezden 5,6, 11 numaralı Cezaevi – Fatma Pırıltı otobüslerine binebilir ve son durakta inerek, biraz yürüme mesafesi ile ulaşabilirsiniz.

Dolmuş kullanarak hayvanat bahçesine gidecek kişilerin ise merkezden 7,46 ve 52 numaralı dolmuşlara binmesi ve tramvay son durağında inmesi yeterlidir. Kendi şahsi aracı ile hayvanat bahçesine gidecek olanlar, Burdur – Kepezaltı yolundaki kavşaktan sola dönerek, tali yolu 2 km kadar takip ettiklerinde direkt olarak hayvanat bahçesine gelebilirler.

Antalya Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

Temelleri 1989 yılında büyükşehir belediye tarafından atılmış ve günümüzde de halen sayısız kişiye hizmet veren Antalya Hayvanat Bahçesinde, pek çok farklı ilginç hayvan türleri yer alıyor. Yırtıcı kuşlar ve sürüngenler gibi farklı bölümlerde hayvanlar yer alıyor. Toplamda 8 adet planlanmış bölümlerin yer aldığı Antalya Hayvanat Bahçesinde otopark alanları, tuvaletler, idare binası, çocuk parkı, çeşme ve depo gibi alanlarda mevcuttur. Antalya Hayvanat Bahçesinde ye alan hayvanlar ve listeleri şu şekilde sıralanıyor:

- Sürüngen Çeşitleri: Boa yılanı, anakonda, Hindistan pitonu, Nil timsahı, süt yılanı, kral piton.

- Kuş Çeşitleri: Altın sülün, beyaz leylek, akbaba, çil keklik, deve kuşu, Edward sülü, elliot sülün, tavus kuşu, sultan papağanı, puhu kuşu, pelikan, kartal, kızıl şahin, karolin ördeği, keklik, flamingo, himalaya monal sülün, gümüş sülün.

Antalya Hayvanat Bahçesinde görülebilecek diğer hayvan türleri arasında ise aslan, deve, eşek, kanguru, cüce keçisi, alageyik, ördek, midilli atı, puma, domuz, zebra, maymun çeşitleri, kurt, boz ayı ve ceylan gibi hayvanlar da yer almaktadır. Yerli ve yabancı turistin gözde mekanlarından birisi olan Antalya Hayvanat Bahçesinde yaklaşık 100’den fazla hayvan türü ve 900’e yakın hayvan çeşidi yer almaktadır. Bahçede aynı zamanda özel çam ağaçları ve diğer ağaçlarında var olması adeta hayvanların kendilerini doğal ortamda hissetmelerini sağlıyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Antalya Hayvanat Bahçesi giriş ücretlerinde öğrenci ve yetişkin siviller için farklı fiyat tarifelerine yer verilmektedir. Kendi özel aracınız ile Antalya Hayvanat Bahçesine girmek istediğiniz taktirde ödemeniz gereken tutar 15 TL olarak belirlenmiş. Tam giriş ücreti 5 TL, öğrenci giriş ücreti ise 2 TL olarak görülmektedir.

Antalya Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Haftanın her günü için aralıksız olarak çalışmaya açık olan ve ziyaret edilebilen Antalya Hayvanat Bahçesi, çalışma saatlerini kış dönemi ve yaz dönemine göre 2 farklı şekilde belirlemiştir. Antalya Hayvanat Bahçesi dönemlerine göre çalışma saatleri şu şekildedir:

- Kış Dönemi: 09.00 ile 17.30 arası (15 Kasım – 15 Mayıs)

- Yaz Dönemi: 09.00 ile 19.00 arası (15 Mayıs – 15 Kasım)

Antalya Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Antalya Hayvanat Bahçesinin tam adresi: Nebiler Mahallesi, Kepezaltı Piknik Sahası içi Döşemealtı / Antalya şeklindedir. Antalya Hayvanat Bahçesi resmi yetkili telefon numarası ise 0242 332 32 32 olarak görülmektedir.