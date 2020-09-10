Ankara Sincan Hayvanat Bahçesi Nerede? Ankara Sincan Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)
Özellikle de çocukların hayvan sevgisini artırmaya yönelik duyguların gelişmesinde önemli bir yer tutan hayvanat bahçeleri tüm şehirlerde merak konusu olmaya devam ediyor. Hayvanlara rehabilitasyon imkanı da veren Ankara hayvanat bahçeleri adı altında adından son günlerde söz ettiren Ankara Sincan hayvanat bahçesi nerede? Ankara Sincan hayvanat bahçesi hayvanları ve listesi, Ankara Sincan hayvanat bahçesi giriş ücreti nedir? Ankara Sincan hayvanat bahçesi çalışma saatleri nedir? Ankara Sincan hayvanat bahçesi iletişim bilgileri nedir? Sorularının cevabını siz hayvan severler için araştırdık.
Yaz ayların da vazgeçilmez gezi alanları arasında yer alan Ankara Sincan hayvanat bahçesi park ve piknik alanı olması dolayısı ile de açık hava da doğal bir gün geçirmeye olanak sunmaktadır.
Ankara Sincan Hayvanat Bahçesi Nerede?
Ankara ili harikalar diyarı karşısında yer alan Sincan evcil hayvanlar parkı Ankara’nın Sincan ilçesinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile de rahatlıkla ulaşım sağlanan hayvanat bahçesi içerisinde pek çok hayvan bulunmaktadır. Aynı zamanda bakım evi olması dolayısı ile kuş ve diğer hayvanlara yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşama salınma işlemleri de gerçekleştirilmektedir.
Çocuk ve büyüklerin her daim ilgisini çekmeyi başaran pek çok hayvanı bir arada görebileceğiniz hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar doğa yürüyüşüne de ekstra eğlence katan bir olanak sunmaktadır.
Ankara Sincan Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi
Sincan belediyesine ait bir park içerisinde bulunan hayvanat bahçesine daha çok hayvan parkı gözüyle bakılmaktadır. Bunun nedeni ise evcil hayvanları barındırmasıdır. Evcil hayvanların bulunması dolayısıyla çocuk ve büyüklerin daha da fazla ilgisini çeken hayvan parkında;
Tavşan
Köpek
Lama
At
Kuzu
Deve
Kedi
Geyik
Midilli
Tavus kuşu
Ankara keçisi ve cüce keçi
Kaz
Kanguru
Antilop
Ördek
Koyun gibi çocukların oldukça sevdiği sevimli hayvanları görebilmeniz mümkün kılınmıştır. Park içerisinde ki parkurda yapılacak yürüyüş ve piknik etkinlikleri sayesinde şehir dışına çıkmadan doğal yaşama adım atma olanağı bulabilirsiniz.
Ankara Sincan Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti
Pek çok yaralı hayvanın rehabilite edilmesi açısından önemli bir yere sahip olan hayvan parkında pek çok kuş türü de uçabilmeyi beklemektedir. Tamamen iyileşmeleri halinde doğal yaşam alanlarına salıverilen bu hayvanların bakımını da üstlenen park ziyaretleri giriş ücretsizdir. Belediyeye ait olması dolayısıyla ücretsiz olan giriş alanının yanı sıra park alanı da mevcut olduğundan ziyaret sırasında park problemi yaşanmamaktadır.
Ankara Sincan Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri
Çocuklara hayvan sevgisini kazandırma amacıyla tercih edilen hayvanat bahçesi gezileri hayvanları tanımaları için de fırsat tanır. Elbette ki çocukların yanı sıra pek çok büyük de hayvanat bahçesine oldukça ilgi gösterir. Bu açıdan ziyaret edebileceğiniz aynı zamanda ailenizle piknik yapabileceğiniz, doğal bir yürüyüş parkuru olanağı sunan park oldukça güzel bir gün geçirmenize katkı sağlayabilir.
Park hayvanat bahçelerine nazaran biraz küçük olsa da hayvan sayısının fazlalığı dolayısı ile pek çok hayvanı 08:00 ile 22:00 saatleri arasında bir arada görme olanağı bulabilirsiniz.
Ankara Sincan Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri
Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan park giriş saatlerinde kimi zaman değişiklikler yaşanabilmektedir. Bu sebeple saatler konusu veya sormak istediğiniz başka bir nokta açısından iletişime geçmek isterseniz 0312 2701268 no.lu telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.
Akşemsettin mahallesi, Gökhan sokak Numara:1 adresinde ziyaretçilerini bekleyen park harikalar diyarının karşısında bulunmaktadır. Özel aracınızla geldiğinizde rahatlıkla park alanı bulabileceğiniz gibi otobüs veya diğer ulaşım araçları ile de kolaylıkla gelebileceğiniz bir yerde bulunan hayvan parkını ziyaret ederek güzel bir gün kazanabilirsiniz.
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