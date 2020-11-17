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Almanya'nn 'Dünya Mirası Listesi'ndeki kasabası: Quedlinburg
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Almanya'nn 'Dünya Mirası Listesi'ndeki kasabası: Quedlinburg

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin batısında yer alan şirin kasabası Quedlinburg, Avrupa'nın en güzel kasabalarından birisi olarak gösteriliyor.

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 Harz dağlarının kuzeyindekibu şirin yerleşim merkezi 28 binin biraz üzerinde nüfusa sahip. Ünlü kalesi, 1300 ahşap evi, Arnavut kaldırımı yolları kilisesi ve eski şehir merkeziyle 'en iyi korunmuş Ortaçağ kenti' ilan edilen Quedlinburg, bu özelliklerinden dolayı 1994 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Almanyann Dünya Mirası Listesindeki kasabası: Quedlinburg



Kale kompleksi içinde yer alan çift kuleli St. Servatius Kilisesi, Almanya'daki en önemli Romanesk yapılardan biri olarak gösteriliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında, ABD Ordusu tarafından işgal edilen kasabaya ilişkin bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. 1980'lerde, eski bir ABD askerinin ölümünün ardından, Quedlinburg'dan ortaçağ sanatına ait eşyaların çalındığı anlaşıldı.

Almanyann Dünya Mirası Listesindeki kasabası: Quedlinburg



1949-1990 yılları arasında Komünist Doğu Almanya'nın bir parçası olan Bezirk Halle'den idare edilen kasaba, 1980'lerde Polonya'dan çağrılan restorasyon uzmanı mimarlar tarafından titizlikle yenilendi. Restorasyondan geçen ahşap çerçeveli evlerin bir kısmı, 1500'lerden bugüne kadar korunmuş olan Orta Çağ yapıları. 

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