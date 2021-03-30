Alatini Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Alatini Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Yıldız Sarayı'ndan buraya gönderilen Abdülhamit ve ailesi ile ilgili pek çok sırrı ve yaşanmışlığı bünyesinde barındırır.



Alatini Köşkü Nerede?



Alatini Köşkü 19. Yüzyılda inşa edilmiş bir köşktür. Bu köşk Musevi iş adamı Georgio Alatini tarafından yaptırılmıştır. Georgio Selanik’in ileri gelen ailelerinden birisiydi ve pek çok konuda ticaret hayatının içinde bulunuyordu. Alatini Köşkü Selanik’te bulunmaktadır.



Alatini Köşkü’ne Nasıl Gidilir?



Selanik’e kendi aracınız ile gidebilirsiniz. İstanbul Selanik arası yaklaşık 600km uzaklıktadır. Kendi aracı ile gidecek olanların uluslararası ehliyete ihtiyacı vardır. Ayrıca araç sigortası yapılması gerekmektedir. Bunun dışında Selanik’e otobüs ile gitmeniz mümkündür. Farklı otobüs firmalarının Selanik’e seferleri vardır. Selanik Havaalanı bulunur ve uçak ile de gitmeniz mümkündür



Alatini Köşkü Tarihi



Bu köşk, Yahudi varlığını sürdüren, sivil mimari yapıdır. Bir sürgün hikâyesine de ev sahipliği yapmıştır. O dönem Yıldız Sarayı'nda yaşayan Abdülhamit, ailesi ile birlikte bu köşke sürgün edilmiştir.1909 yılında Abdülhamit İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yaptığı hamle ile tahttan indirilmiştir. Daha sonrada Selanik’e sürgün edildi. Sürgün boyunca da bu köşkte kaldı.



Sultan Abdülhamit 1912 yılına kadar burada sürgün hayatını sürdürmüştür. Ailesi de onunla birlikte sürgünde kalmıştır. Bu bina günümüzde Makedonya Valiliği olarak kullanılmaktadır. Bina üç katlı bir yapı olarak yapılmıştır. Abdülhamit ve ailesi tren ile Selanik’e ulaştırılmıştır.



Abdülhamit 32 sene İmparatorluğa sultanlık yapmış ve sonra buraya sürgüne gelmiştir. Sürgüne geldiği zaman 67 yaşındaydı ve yanında ailesi ve çevresi olmak üzere 38 kişi vardı. Burası bahçe içinde bulunan ve oldukça mütevazı bir köşktür.



Alatini Köşkü Özellikleri



Köşk, Mimar Vitalino Poselli isimli bir mimara, Moise Alatini tarafından yaptırılmıştır. Küçük merdivenleri ve küçük bir bahçesi olan köşktür. Alatini Köşkü kırmızı tuğlaları olan bir köşktür. Bu tuğlalar hemen göze çarpar. Köşk karma bir mimari kullanılarak inşa edilmiştir. Günümüzde ise Makedonya Eyalet Valiliği tarafından köşk kullanılır.



Abdülhamit’in kızı Ayşe Osmanoğlu ‘’Babam Abdülhamit’’ kitabında bu köşkten ve köşkte geçen günlerden bahsetmiştir. Buraya vardıktan sonra ihtişamlı saray hayatının bittiğini belirtir. Köşkün mütevazı hayatına alışmaya çalıştıklarını yazar. Köşk, saray ortamından sonra çok küçük ve yetersiz gelmiştir.



Üstlerine kapana kapılar ise hapis süreci gibi bir sürecin başladığının habercisi diye belirtir. Odalarda mobilya veya döşek yoktur. İlk konaklama gecelerinde yakındaki otellerden yatak ve yorgan getirilmiştir. Ayrıca yanlarında getirdikleri bazı eşyaları vardır. En temiz eşyalar ise Abdülhamit’in kullanması için ayrılmıştır.



Daha sonra bir kısım saray eşyaları buraya getirtilir. Böylece burada Abdülhamit ve ailesine bir yaşam alanı oluşturulur. Abdülhamit’in burada yaşadığı dönemde bir suikast olayı yaşadığı ise yine anlatılanlar arasındadır. II. Abdülhamit Han ve ailesi 1912 yılına kadar burada ailesi ile birlikte yaşamıştır. Daha sonra yine ailesi ile birlikte, Beylerbeyi Sarayı’na gönderilmiştir.



Alatini Köşkü Giriş Ücreti Hakkında Bilgi



Selanik’te bulunan bu köşk günümüzde Makedonya Valilik Binası olarak hizmet vermektedir. Köşk bu nedenle halkın ziyaretine açık değildir. Bu nedenle herhangi bir ücret ile giriş yapılması söz konusu değildir. Köşkü görmek için gelecek olan kişilerde, köşkü dışından görebilirler. Oldukça mütevazı ve küçük bir köşktür. Ama yaşadığı olaylar ve bünyesinde barındırdığı hatıralar oldukça fazladır. Bu köşk bir sultan ve onun ailesine uzun zaman ev sahipliği yapmıştır. Üstelik bu misafirlik kişilerin isteği dışında oluşmuş bir sürgün hayatıdır.