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Alanya’da kış ortasında yaz yaşanıyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 11:05,Son Güncelleme:/

Alanya’da kış ortasında yaz yaşanıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu plajlarda alarak deniz ile güneşin keyfini çıkardı.

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Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 63, deniz suyu sıcaklığının ise 16.8 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının sonuna gelinmesine
rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı.

Alanya’da kış ortasında yaz yaşanıyor



Güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Bazıları kuma ve şezlonglara uzanarak kitap okumayı tercih ederken, bazıları ise uzun süre güneşlendi. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın yarın yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.

Alanya’da kış ortasında yaz yaşanıyor


“Fırsatı olanların tatil bölgesi olarak tercih etmesini isterim”

Almanya’dan ilçeye tatile gelerek deniz keyfi yapan Yunus Yavuz, Alanya’nın çok güzel olduğunu söyledi. Yavuz, “Almanya’dan sürekli Alanya’ya tatile geliyorum. Havalar burada çok güzel, şu an Berlin’de hava sıcaklığı 6-7 derece ölçülüyor.

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Burada ise sıcaklık 22 derecelere kadar yükseldi. Ben Alanya’yı seviyorum, o yüzden sık sık çıkıp geliyorum. Fırsatı olanların tatil bölgesi olarak tercih etmesini isterim. En çok Alanya’nın deniz, güneş ve mavi gök yüzünden hoşlanıyorum. Bunlar insana enerji veriyor” dedi.

Alanya’da kış ortasında yaz yaşanıyor


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