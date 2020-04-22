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Ahlat’taki Nazik Gölü 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

Ahlat’taki Nazik Gölü 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

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Bitlis, Ankara, Samsun, Konya, Mersin, Antalya, Muğla, Van, Muş ve Kayseri'de toplam 21 bölgenin 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, 21 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre, Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Ahlat’taki Nazik Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi


Nazik Gölü

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan Nazik Gölü, Van Gölü'ne 25 kilometre kadar uzaklıkta ve Ahlat ilçesinin kuzeybatısında yer alıyor. 40 kilometrelik alana, bin 876 metre rakıma ve 40-50 metre derinliğe sahip olan gölde aynalı sazan ve inci kefali yetiştiriliyor.

Ahlat’taki Nazik Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi


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