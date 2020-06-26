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Ahatlar Tabiat Parkı'na, seyir terası ve yürüyüş yolları
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Ahatlar Tabiat Parkı'na, seyir terası ve yürüyüş yolları

Bartın’ın Amasra ilçesindeki Ahatlar Tabiat Parkı’nda yürüyüş yolu, seyir terasları ve otopark yapıldı. Amasra’yı tepeden gören tabiat parkındaki seyir terasları, ziyaretçilere açılacak.

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Ahatlar Tabiat Parkı’na seyir terası ve yürüyüş yolları yapımı için nisan ayında ihale yapıldı. İhalenin ardından yapımına başlanan 370 metre patika yürüyüş yolu, 2 seyir terası, 1 giriş kontrol ünitesi ile otopark yapım işi tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ahatlar köyünün 2011 yılında tabiat parkı ilan edildiği söyleyerek, “3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra ilçemizi tepeden gören Ahatlar köyümüz 2011 yılında tabiat parkı ilan edildi.

Ahatlar Tabiat Parkına, seyir terası ve yürüyüş yolları



Sonrasında tabiat parkında yapılacak uzun ve kısa vadeli planlar doğrultusunda yeni projemizi tamamlayarak, hayata geçirdik. Nisan ayında yaptığımız ihalenin sonrasında tabiat parkına 370 metre yürüyüş yolu, 2 adet Amasra’nın izlenilmesi için seyir terası, 1 adet giriş kontrol ünitesi ve otoparkı tamamladı. Önümüzdeki günlerde yerli ve yabancı turistlerimizin ziyaretine açılacak” dedi.

Ahatlar Tabiat Parkına, seyir terası ve yürüyüş yolları


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