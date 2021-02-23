Ağrı Dağı Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ağrı Dağı Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Efsanelerde yer alan Ağrı Dağı’nın da içinde bulunduğu milli park; Ermenistan, Türkiye, İran ve Nahçıvan sınırlarının kesiştiği bir noktada kurulmuştur. Türkiye’nin en büyük buzulu dağın zirvesinden görmek mümkündür. 2004’ten bu yana Ağrı Dağı ve etrafını kaplayan 88 bin 104 hektarlık alan, milli parkın korumasındadır. Dünyada en büyük ikinci çukur olan meteor çukurunu milli park sınırları içerisinde görebilirsiniz.



Ağrı Dağı Milli Parkı Hakkında Bilgi



Ağrı Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinin sınırları arasında yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı; sulak alanları, zengin flora ve faunası, farklı yeryüzü oluşumları ve etkileyici doğasıyla her sene sayısız insan tarafından ziyaret ediliyor. Strato volkanik dağ olarak bilinen 3896 m yüksekliğindeki Küçük Ağrı Dağı ise milli parkın doğusunda yer almaktadır.



Ağrı Dağı Milli Parkı’nda en çok ilgi gören kısımlardan biri de Korhan Yaylası’nda bulunan bir meteor düşmesi sonucu oluşan 60 metre derinliğinde, 35 metre genişliğinde olan meteor çukurudur. Araştırmalar ise bu çukurun karstik erime sonucu oluştuğunu gösteriyor.



Bitki örtüsü çok zengin olan milli parkta; tilkikuyruğu, gürgen, ardıç, kafkas üçgülü, yabani fiğ, koyun yumağı, yabani yonca, yabani buğday ve yabani arpa gibi ismi hiç duyulmayan birçok bitki türü bulunmaktadır.



Milli parkta vahşi doğa bozulmadan büyük bir hassasiyetle korunmaktadır. Kaya kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, kartal, şahin, akbaba, tilki, kurt, yaban koyunu, engerek yılanı, alabalık ve sazan gibi önemli türleri milli parkta görebilirsiniz.



Yaban hayatını gözlemleme, doğa yürüyüşü, tırmanma, dağcılık, fotoğrafçılık ve görsel sanatlar gibi aktivitelere ilgisi olanlar için Ağrı Dağı Milli Parkı keyifli bir zaman geçirebilecek özel yerlerden biridir.



Ağrı Dağı Milli Parkının Kısa Bir Tarihi



Bu bölge Nuh Tufanı ve Nuh Peygamberin Gemisi olaylarının yaşandığı yer olarak biliniyor ve dünyada da büyük ölçüde bilinen bir yerdir. Ağrı Dağı, kutsal kitaplarda bahsedilen ve çeşitli birçok kültürde adı geçen Nuh Tufanı’ndan sonra Nuh Peygamberin Gemisi’nin indiği yer olduğuna dair inanışlar mevcuttur.



Hz. Adem ile Hz. Havva’nın Büyük Ağrı Dağı’nın güneydoğu eteklerinde bulunan İrem Bağları’nda yaşadığına dair de pek çok söylenti bulunmaktadır.



Bu bölge kültürel ve tarihi katmanlar yer aldığı, farklı medeniyetlerin izlerinin görüldüğü bir yerdir. Tarih boyunca; Selçuklular, Urartular, Safaviler, Çıldıroğulları, Hunlar, İlhanlılar, Araplar, Akkoyunlular gibi pek çok medeniyete yerleşim yeri olan bu bölgeyi Osmanlılar 1514 yılından sonra egemenliği altına almış.



Ağrı Dağı Milli Parkı Nerededir ve Nasıl Gidilir?



Ağrı Dağı Milli Parkı, Ağrı Doğubayazıt ilçesine 11 km, Iğdır'a 40 km ve Ağrı’ya 100 km uzaklıktadır. Türkiye’nin belirli merkezlerinden bu şehirlere Ağrı ve Iğdır’daki havalimanlarını kullanarak ya da otobüs ile ulaşmak mümkündür. Milli parkı kolaylıkla keşfetmek için şehir merkezinden araç kiralayabilirsiniz.



Araba ile milli parka ulaşım Ağrı Doğubayazıt ilçesinden sağlanmaktadır. Ağrı Dağı Milli Parkı Ankara’ya 1.159 km yaklaşık 14 saat kadar, İstanbul'a 1.526 km yaklaşık 18 saat kadar ve İzmir'e 1.754 km yaklaşık 22 saat kadar uzaklıktadır.



Ağrı Dağı Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Ağrı Dağı Milli Parkı'nda karavan ve çadır ile konaklamak mümkündür. Aynı zamanda Ağrı ve Iğdır şehir merkezlerinde ve Doğubayazıt ilçesinde konaklama tesisleri bulunmaktadır.



Ağrı Dağı Milli Parkı Giriş Ücreti



Ağrı Dağı Milli Parkı giriş ücreti kişi başı 5 TL ve indirimli hali 2.50 TL’dir. Bisiklet için 5 TL, ATV ve motosiklet için 7,50 TL’dir. Otomobil, kamyonet ve pikap gibi araçlar için 15 TL, minibüs için 45 TL, midibüs için 75 TL, otobüs için 135 TL’dir. Eğer çadırda konaklamak isterseniz günlük 25 TL, karavan ise günlük 33 TL’dir.