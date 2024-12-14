YILDIRIM BELEDÄ°YESÄ° DESTEK HÄ°ZMETLERÄ° MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ

YILDIRIM BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI 1 ADET TAÅžINMAZ SATACAKTIR

Ä°hale TarihiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â:Â Â Â26/12/2024

Ä°hale SaatiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â:Â Â Â 10:00

Ä°hale YeriÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â ÂEncÃ¼men ToplantÄ± Salonu

Â Ä°ÅŸin AdÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â:Â Â Â Yunusemre Mahallesi 4536 ada 11 sayÄ±lÄ± ve 89,32 mÂ² sahalÄ± taÅŸÄ±nmaz satÄ±ÅŸÄ± iÅŸi

YÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â Â89,32 m2

Tahmini BedeliÂ Â Â Â Â Â:Â Â Â 3.483.480,00 TL (KDV Ä°stisna)

Ä°hale UsulÃ¼Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â Â2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu, AÃ§Ä±k teklif usulÃ¼

GeÃ§ici TeminatÄ±Â Â Â Â Â :Â Â Â104.504,40 TL

-Ä°hale ÅŸartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°hale Biriminden alÄ±nabilir. Ä°haleye katÄ±labilmek iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki belgelerin ÅŸartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale gÃ¼nÃ¼ saat 09:00â€™a kadar Destek Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°hale Birimine teslim edilmesi ve YÄ±ldÄ±rÄ±m Belediyesine borcu olmamasÄ± gerekmektedir. TaÅŸÄ±nmazla ilgiliÂ Plan ve Proje MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden detaylÄ± bilgi edinilebilir.

-SatÄ±ÅŸ, Belediyelerin Arsa, Konut Ve Ä°ÅŸyeri Ãœretimi, Tahsisi, KiralamasÄ± Ve SatÄ±ÅŸÄ±na Dair Genel YÃ¶netmeliÄŸine gÃ¶re yapÄ±lacaktÄ±r.

1. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in; yerleÅŸim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartÄ±1. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in; yerleÅŸim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartÄ±

2. TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in; faaliyet belgesi ile tÃ¼zel kiÅŸi adÄ±na teklif verene ait yetki belgesi

3. Temsil durumunda noterden onaylÄ± vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartÄ±

4. GeÃ§ici Teminat (Mektup Ã¶rneÄŸi Ä°hale Biriminden alÄ±nacak)

5. YabancÄ± isteklilerin TÃ¼rkiyeâ€™de tebligat yerini gÃ¶steren belgeÂ

Â #ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02138750