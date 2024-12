YILDIRIM BELEDÄ°YESÄ° DESTEK HÄ°ZMETLERÄ° MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR

İhale Tarihi : 26/12/2024

İhale Saati : 10:00

İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu

İşin Adı : Yunusemre Mahallesi 4536 ada 11 sayılı ve 89,32 m² sahalı taşınmaz satışı işi

Yüzölçümü : 89,32 m2

Tahmini Bedeli : 3.483.480,00 TL (KDV İstisna)

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Açık teklif usulü

Geçici Teminatı : 104.504,40 TL

-İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale günü saat 09:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Taşınmazla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nden detaylı bilgi edinilebilir.

-Satış, Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1. Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı1. Gerçek kişiler için; yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ile T. C. kimlik kartı

2. Tüzel kişiler için; faaliyet belgesi ile tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

3. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartı

4. Geçici Teminat (Mektup örneği İhale Biriminden alınacak)

5. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge

