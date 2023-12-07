YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



2024 YILI MUHTELİF LİSANS GÜNCELLEMELERİ, GARANTİ DESTEK PAKETLERİ ALIMI İLE DNS GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1412020

1-İdarenin a) Adı : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI 10 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 444 4 360 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI MUHTELİF LİSANS GÜNCELLEMELERİ, GARANTİ DESTEK PAKETLERİ ALIMI İLE DNS GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 21 kalemden oluşan "2024 YILI MUHTELİF LİSANS GÜNCELLEMELERİ, GARANTİ DESTEK PAKETLERİ ALIMI İLE DNS GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI İŞİ"ni kapsamaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ -ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEFLİĞİ ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihale dosyası kapsamında yeni temin edilmesi gereken yazılımlar ile yıl içerisinde lisans kullanım süresi bitecek olan yazılım ve garanti güncellemeleri lisans bitim süresinde önce , temin edilerek idareye 60 gün içerisinde teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih iş yeri teslimi ve işe başlama tarihidir



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.01.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu (Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/ İstanbul)



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

HER TÜRLÜ YAZILIM ALIMI VE/VEYA HER TÜRLÜ YAZILIM GÜNCELLEMESİ VE/VEYA HER TÜRLÜ BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.HER TÜRLÜ YAZILIM ALIMI VE/VEYA HER TÜRLÜ YAZILIM GÜNCELLEMESİ VE/VEYA HER TÜRLÜ BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



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