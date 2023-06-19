UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Güncelleme Tarihi:
2- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte belediye encümeninin huzurunda belediye encümen salonunda yapılacaktır.
|No
|Adresi
|İmar Durumu
|Ada
|Prs.
|m²
|Cinsi
|İhale
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat
|Tarihi
|Saati
|1
|İslice Mahallesi A-Blok 4 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeri
|Bitişik Nizam (Ticari Alan)
|267
|3
|192
|İşyeri
|04.07.2023
|14:10
|37.000.000,00
|1.110.000,00
|2
|İslice Mahallesi A-Blok 3 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeri
|Bitişik Nizam (Ticari Alan)
|267
|3
|236
|İşyeri
|04.07.2023
|14:30
|32.000.000,00
|960.000,00
|3
|İslice Mahallesi A-Blok 1 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeri
|Bitişik Nizam (Ticari Alan)
|267
|3
|192
|İşyeri
|04.07.2023
|14:50
|35.000.000,00
|1.050.000,00
|4
|İslice Mahallesi A-Blok 2 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeri
|Bitişik Nizam (Ticari Alan)
|267
|3
|236
|İşyeri
|04.07.2023
|15:10
|32.000.000,00
|960.000,00
3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Gerçek Kişiler;
Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
4- Kapalı Teklif Zarfını verecek katılımcılar, teklif zarflarını en geç 04/07/2023 tarihinde saat 14:10’ a kadar belediye encümeni salonunda Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü yetkilisine vereceklerdir. İstekliler Posta ile teklif vermeleri durumunda tekliflerini en geç 04/07/2023 Salı günü saat 14:00’ a kadar Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sk. No:3 A-Blok Kat 4 adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.
5- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 300,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi satın alınması zorunludur.
6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01842126