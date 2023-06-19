UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

2- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte belediye encümeninin huzurunda belediye encümen salonunda yapılacaktır.



No Adresi İmar Durumu Ada Prs. m² Cinsi İhale Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat Tarihi Saati 1 İslice Mahallesi A-Blok 4 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeri Bitişik Nizam (Ticari Alan) 267 3 192 İşyeri 04.07.2023 14:10 37.000.000,00 1.110.000,00 2 İslice Mahallesi A-Blok 3 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeri Bitişik Nizam (Ticari Alan) 267 3 236 İşyeri 04.07.2023 14:30 32.000.000,00 960.000,00 3 İslice Mahallesi A-Blok 1 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeri Bitişik Nizam (Ticari Alan) 267 3 192 İşyeri 04.07.2023 14:50 35.000.000,00 1.050.000,00 4 İslice Mahallesi A-Blok 2 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeri Bitişik Nizam (Ticari Alan) 267 3 236 İşyeri 04.07.2023 15:10 32.000.000,00 960.000,00



3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Gerçek Kişiler;

İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti, Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname, Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi, Şartname Bedeli Alındı Makbuzu, Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.



Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi), Noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi, Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi, Şartname Bedeli Alındı Makbuzu, Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.



4- Kapalı Teklif Zarfını verecek katılımcılar, teklif zarflarını en geç 04/07/2023 tarihinde saat 14:10’ a kadar belediye encümeni salonunda Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü yetkilisine vereceklerdir. İstekliler Posta ile teklif vermeleri durumunda tekliflerini en geç 04/07/2023 Salı günü saat 14:00’ a kadar Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sk. No:3 A-Blok Kat 4 adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.



5- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 300,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi satın alınması zorunludur.



6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.





İlan olunur.

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