ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ÜMRANİYE GENELİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BORDÜR TRETUVAR İMALATI VE TAMİR YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1578805
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ÜMRANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 K:3 34760 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2164435600 - 2163280107
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|ÜMRANİYE GENELİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BORDÜR TRETUVAR İMALATI VE TAMİR YAPIM İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|96 kalemden oluşan 6.500 m muhtelif cins ve ebatta bordür, 24.000 m2 muhtelif cins ve ebatta parke taşı, 3.750 m muhtelif cins ve ebatta yağmur oluğu ve 1.000 m muhtelif ebatta muflu beton boru döşenmesi imalatı ve tamir yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Ümraniye / İSTANBUL
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|18.12.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 K:9 İhale Salonu 34761 Ümraniye / İSTANBUL
|4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.3.2. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli RESMİ GAZETE`de yayınlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İnşaat Mühendisliği
|5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
|İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|Asgari Oran
|Azami Oran
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|İDARE MALI NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR(70x30x15) DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL)
|0,02585423%
|0,03159961%
|1,5
|HER GEOMETRİ, HER RENK VE HER CİNS BORDÜR SÖKÜLMESİ ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ (Nakliye Dahil)
|0,01576236%
|0,0192651%
|1
|İDARE MALI HER GEOMETRİ VE RENKTE, NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL)
|0,15369784%
|0,18785292%
|4
|NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI TEMİNİ (HER GEOMETRİ VE RENKTE) ( NAKLİYE DAHİL ) VE DÖŞENMESİ
|0,04246914%
|0,05190673%
|2
|İDARE MALIHER GEOMETRİDE, HER RENKTE ( Kırmızı, granit, bazalt görünümlü) MİNERAL YÜZEYLİ, KUMLAMALI, PAHLI PARKE TAŞI DÖŞENMESİ (Nakliye Dahil)
|0,01590681%
|0,01944166%
|1
|DOĞAL PARKE TAŞI, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL)
|0,08534615%
|0,10431196%
|3,5
|İDARE MALI HER GEOMETRİ, HER RENK VE HER CİNSTE OLUK DÖŞENMESİ(Nakliye Dahil)
|0,02379224%
|0,0290794%
|1,5
|0-20.000 m3 arasında ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması
|0,01548082%
|0,018921%
|1
|20.001 m3 ve 50.000 m3 arasında ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması
|0,01650728%
|0,02017556%
|1
|ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE YAYA GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ (2 MM KALINLIĞINDA)
|0,01645063%
|0,02010633%
|1
|İSTENİLEN RENKTE SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ (MAKİNE İLE)
|0,01730262%
|0,02114765%
|1
|İDARE MALI SICAK ASFALTIN ASFALT ROBOTU İLE MUHTELİF YERLERDE YAMA YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL)
|0,03927613%
|0,04800416%
|2
|Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
|0,01674595%
|0,02046727%
|1
|MEVCUT TRETUVARLARIN (BETON ) TAMİR EDİLEREK ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ
|0,04735788%
|0,05788185%
|2,5
|Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli
|0,01796594%
|0,02195837%
|1
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İhale ilan tarihinden geriye doğru 1 (bir) yıl içerisinde en az 30.000 m2 her ebatta, her yüzeyde ve her renkte beton parke taşı imalatı yapmış olmak. Bu imalat kamu kurumları ile sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tesvik edici belge olarak sözleşme, Hakediş, fatura ibraz edilmelidir. İbraz edilen belgeler üzerinde tereddütte kalınması durumunda ilgili idarelerden sorgulaması yapılacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|İhale ilan tarihinden geriye doğru 1 (bir) yıl içerisinde en az 30.000 m2 her ebatta, her yüzeyde ve her renkte beton parke taşı imalatı yapmış olmak. Bu imalat kamu kurumları ile sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tesvik edici belge olarak sözleşme, Hakediş, fatura ibraz edilmelidir. İbraz edilen belgeler üzerinde tereddütte kalınması durumunda ilgili idarelerden sorgulaması yapılacaktır.
|5
|Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 ) Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İhale ilan tarihinden geriye doğru 1 (bir) yıl içerisinde en az 12.000 m her ebatta, her yüzeyde ve her renkte beton bordür döşeme imalatı yapmış olmak. Bu imalat kamu kurumları ile sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tesvik edici belge olarak sözleşme, Hakediş, fatura ibraz edilmelidir. İbraz edilen belgeler üzerinde tereddütte kalınması durumunda ilgili idarelerden sorgulaması yapılacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|İhale ilan tarihinden geriye doğru 1 (bir) yıl içerisinde en az 12.000 m her ebatta, her yüzeyde ve her renkte beton bordür döşeme imalatı yapmış olmak. Bu imalat kamu kurumları ile sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tesvik edici belge olarak sözleşme, Hakediş, fatura ibraz edilmelidir. İbraz edilen belgeler üzerinde tereddütte kalınması durumunda ilgili idarelerden sorgulaması yapılacaktır.
|5
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
|Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|İhale ilan tarihinden geriye doğru 1 (bir) yıl içerisinde en az 3.500 m her ebatta, her yüzeyde ve her renkte beton yağmur oluğu imalatı yapmış olmak. Bu imalat kamu kurumları ile sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tesvik edici belge olarak sözleşme, Hakediş, fatura ibraz edilmelidir. İbraz edilen belgeler üzerinde tereddütte kalınması durumunda ilgili idarelerden sorgulaması yapılacaktır.
|5
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
|Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|İhale ilan tarihinden geriye doğru 1 (bir) yıl içerisinde en az 3.500 ton Asfalt robotu ile yama imalatı yapmış olmak. Bu imalat kamu kurumları ile sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tesvik edici belge olarak sözleşme, Hakediş, fatura ibraz edilmelidir. İbraz edilen belgeler üzerinde tereddütte kalınması durumunda ilgili idarelerden sorgulaması yapılacaktır.
|5
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
|Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|İhale ilan tarihinden geriye doğru 2 (iki) yıl içerisinde kamu kurumlarına tek sözleşmeye dayalı en az 40.000.000,00 TL lik en az 1 (bir) adet bordür tretuvar yapım işi yapmış olmak. Tesvik edici belge olarak sözleşme, hakediş ve fatura ibraz edilmelidir. İbraz edilen sözleşme bedeli; ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş tutar olarak dikkate alınacaktır. İbraz edilen belgeler üzerinde tereddütte kalınması durumunda ilgili idarelerden sorgulaması yapılacaktır.
|5
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
#ilangovtr Basın no ILN02128822