ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İhale ilan tarihinden geriye doğru 1 (bir) yıl içerisinde en az 3.500 m her ebatta, her yüzeyde ve her renkte beton yağmur oluğu imalatı yapmış olmak. Bu imalat kamu kurumları ile sözleşmeye dayalı olarak yapılmış olmalıdır. Tesvik edici belge olarak sözleşme, Hakediş, fatura ibraz edilmelidir. İbraz edilen belgeler üzerinde tereddütte kalınması durumunda ilgili idarelerden sorgulaması yapılacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.