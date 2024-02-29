TC. ANTALYA

18 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Esas No : 2021/586 Karar no. 2023/847

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Mahkememizin30/11/2023 tarih ve2021/586 esas, 2023/847karar sayılı kararı ile Halit ve Nigarkızı16/07/1986Kayseri doğumlu sanık ŞERİFE KILIÇ hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan TCK 'nın 265 (1) maddesi uyarınca6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın suçun işleniş biçimi, şahsi, sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak 5237 SY. TCK 50 (1-a) ve 52 (2) maddeleri uyarınca günlüğü takdiren20 TL den 4000 TL adli para cezasına çevrilmesine karar verildiği,

Karar tüm aramalara rağmen sanığa kararın tebliğ edilemediği ve adresinin tespit edilemediğinden tebligatın gazete yoluyla ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 28/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01993658