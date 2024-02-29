T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/805 Esas

DAVALI : MEHMET UZUNER - 45463872818 - Yakup ve Hasbiye oğlu, 05/11/1972 Beşikdüzü doğumlu, -Trabzon ili, Beşikdüzü İlçesi, Şahmelik Mahallesi, nüfusuna kayıtlı

Davacı Sebahat UZUNER vekili Av. Emine Kalay Memili tarafından mahkememizde açılan 21/08/2023 havale tarihli boşanma davası ile 13/11/2011 doğumlu Mert Yücel Uzuner ve 13/01/2013 doğumlu Yiğit Uzuner'in velayetlerinin talep edildiği, 1.000 TL tedbir nafakası, 1.000 TL iştirak nafakası, 20.000 TL maddi ve 20.000 TL manevi olmak üzere toplam 40.000 TL tazminat talep edildiği, dosya kapsamında davacı Sebahat Uzuner'in adresinde velayet hususunda SİR (Sosyal İnceleme Raporu) aldırıldığı, Mahkememize tarafınızın ikamet adresi olarak bildirilen "Gümüşsuyu Mah. Kozaklı Çıkmazı sok. No:18, İç Kapı No:1, Beykoz / İSTANBUL" adresinden talimat mahkemesi kanalıyla müşterek çocukların velayetleri hususunda Sosyal İnceleme Raporu aldırılmıştır.

Yapılan tüm tebligat ve araştırmalara rağmen tarafınıza ulaşılamamış olmakla,

Durusma Günü: 24/04/2024 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, davaya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, aksi taktirde açılan davayı reddetmiş sayılacağınız, H.M.K.'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve tahkikatın tamamlanmasından sonra mahkemece sözlü yargılama ve hüküm aşamasına geçileceği, sözlü yargılama ve hüküm aşamasında duruşmaya katılmasanız dahi yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karar verilebileceği hususu Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.23/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01993895