T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacıKARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜvekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı, dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazlarda davacıKARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adınaT.C Halk Bankası Tonya Merkez Şubesineyatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının16/07/2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.28/03/2024

Esas No Mahalle Ada/

Parsel İrtifak

Alanı(m²) Duruşma

Saati 2021/68 Büyük Mahalle 306/1 274,90 09:40

DAVALILAR:



Kısıtlı Hilmi Başar vasisi Türkan Başar, Kısıtlı İftihade Akdoğan vasisiMert Hacısalihoğlu, Kısıtlı Mevlüt Başar kayyımı Ümit Akyıldız, Kısıtlı Neşat Açici vasisi Fatma Açici, Celal Lermi, Gülüşan Lermi, Hamide Lerm, Oya Başar, Büşra Paşaoğlu, Dilruba Paşaoğlu, Abbas Arslan,Abdullah Malkoçoğlu, Abdurrahim Açici,Adil Alpşanlı, Ahmet Açici, Ahmet Açici, Ahmet Akdoğan,Ahmet Bahadır, Ahmet Eyüpoğlu, Akın Güntepe, Alemdar Bayrak, Ali Açici,Ali Çelik, Ali Eyüpoğlu, Ali Güntepe, Ali Tokgöz,Ali Kemal Akdoğan, Ali Osman Bahadır,Aliye Turan, Alkan Arslan, Anıl Açici, Arzu Güntepe, Asiye Gök, Atakan Küçükbayrak, Atilla Başar,Ayfer Başar,Aysel Başar, Ayşe Akbulut, Ayşe Arslan,Ayşe Arslan,Ayşe Atalay, Ayşe Aydın,Ayşe Başar, Ayşe Bayrak, Ayşe Çelik, Ayşe Kıdık,Ayşe Kurt, Ayşe Küçükbayrak Ayşegül Arslan, Aytaç Başar,Ayten Hacısalihoğlu, Ayten Yılmaz,Bayraktar Maşeroğlu, Bilge Bekar,Birgül Açici,Birsen Akdoğan, Bülent Malkoçoğlu, Canan Başar, Cemal Başar, Cemal Başar, Cemile Songül Turan, Cengiz Başar, Çetin Açici, Elif Aktaş, Elif Aykın, Elif Binici, Elmas Açici, Elmas Akdoğan, Emine Akdoğan, Emine Akdoğan Gündoğdu, Emine Arslan,Emine Bayrak, Emine Görmüş,Emine Güntepe, Emine Kılıç, Emine Küçükbayrak, Emine Malkoçoğlu, Engin Başar, Engin Tokgöz, Ergin Açici, Eşref Arslan, Eyüp Açici, Eyüp Han Lermi, Faruk Açici, Fatime Atalay, Fatma Açici, Fatma Açici, Fatma Alpşanlı, Fatma Başar,Fatma Başar, Fatma Çelik, Fatma Doğan, Fatma Eyüpoğlu, Fatma Karaltı, Fatma Küçükbayrak,Ferhan Tokgöz, Ferihan Bahadır, Fidan Lermi, Gökberk Güntepe,Gökçe Güntepe Gülay Yaşar, Gülen Gençay, Gülten Bıyık, Güner Akdoğan, Hamide Akdoğan, Hamide Elvan, Harun Akdoğan, Harun Küçükbayrak, Hatice Arslan,Hatuncuk Açici, Hava Aydın,Hava Bahadır, Hava Başkan, Hava Bayrak, Hava Cora,Hava Kayacı, Havva Arslan,Havva Arslan, Havva Gürdal,Havva Kurak, Hüseyin Akdoğan, İbrahim Akdoğan, İsmail Arslan, Kahraman Açici, Kamil Arslan, Kamuran Günaydın, Katibe Karaca, Kenan Bayrak, Kenan Malkoço, Leman Öztürk, Leyla Alpşanlı, Lütfiye Bektaş, Mahiye Çelik, Mehmet Açici,Mehmet Akdoğan, Mehmet Alpşanlı,Mehmet Bayrak,Mehmet Eyüpoğlu, Mehmet Küçükbayrak, Mehmet Tokgöz, Melek Akgüvercin, Meliha Bahadır, Melike Paşaoğlu, Menşure Çelik, Meral Karadeniz, Metehan Küçükbayrak, Metin Açici, Metin Çelik, Milan Akşan, Mualla Malkoço, Muhammet Arslan, Muhammet Arslan, Muhammet Bahadır, Muhammet Bahadır, Muhammet Bayrak, Muhammet Eyüpoğlu, Muhammet Küçükbayrak, Muhammet Maşeroğlu, Murteza Akdoğan, Musa Çelik, Mustafa Açici, Mustafa Akdoğan, Mustafa Arslan,Mustafa Eyüpoğlu, Mustafa Maşeroğlu, Nadire Yıldız, Nazım Güntepe, Nazlı Bayrak, Necmi Başar, Neriman Başar, Nesrin Köklü, Nuran Paşaoğlu, Nuray Bıyıklı, Nülger Çelik, Orhan Açici, Orhan Malkoçoğlu, Osman Arslan, Osman Bayrak, Ömer Faruk Akdoğan, Ömer Ferda Malkoç, Özcan Maşeroğlu, Rauf Alpşanlı, Rauf Alpşanlı, Raziye Başar, Salih Arslan, Salih Bayrak, Salih Eyüpoğlu, Salih Küçükbayrak, Salim Arslan, Sebahat Tekneci, Seher Yıldız, Selma Bilgin, Serhat Güntepe, Serhat Yıldız, Sevay Demirtaş, Sevil Maşeroğlu, Seyran Çelik, Seyyare Aktaş, Sezen Çelik, Soner Açici, Suat Başar, Süleyman Çelik, Şaduman Arslan, Şaduman Lermi, Şefika Başar, Şehriban Cora, Şengül Çakmak, Şerif Arslan, Tahsin Arslan, Tahsin Başar, Tufan Akdoğan, Turan Akdoğan, Turan Çelik, Turan Paşaoğlu, Ufuk Malkoçoğlu, Ümit Başar, Volkan Malkoçoğlu, Yılmaz Tokgöz, Yusuf Akdoğan, Zarife Arslan, Zehra Bahadır,Zehra Küçükbayrak,Zehra Malkoçoğlu Asan,Zehra Ömür, Zehra Topaloğlu, Zekiye Maşeroğlu,Zeynep Bilgin, Ziya Çelik

#ilangovtr Basın no ILN02023824