T.C. SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/67 -156 Esas arası dosyalar (67 Esas ve 156 Esas sayılı dosyalar dahil, 77,108 ve 133 Esaslar hariç olmak üzere)

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarının tensip ara kararları gereğince,

2024/67 E sayılı dosyasında davalı MUSA MARAL, YILMAZ MARAL, NİYAZİ ÖZ, REMZİ ÖZ, NEZAHAT BADİR, HALİME DOĞU, FATMA BALGALMIŞ , ENDER MANAP, HATİCE MANAP, MURAT MANAP, ŞÜKRAN ŞAPCI, ŞENEL KUNDUZ, YILDIZ ÜLKÜ, SEVGİ KILIÇASLAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi BOYALI köyü, 675 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 654,01 m²lik irtifak alanı ve 11,98 m²lik direk yerinin,

2024/68 E sayılı dosyasında davalı AYFER TANGÜL, ARİF OFLAZ, ALİ OFLAZ, KAMİL OFLAZ, SAFİYE ELBİR, NADİYE KIZILKAYA adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 666 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 367,26 m²lik irtifak alanının,



2024/69 E sayılı dosyasında davalı ALİ ÖZ, RASİM ÖZ, KAZİM ÖZ, YAŞAR ÖZ, NURAN AKSOY, İFTAR AKSOY, MÜŞERREFE ÖZ, MUHSİNE AKSOY, HALİT ÖZ, NEBİLE ŞAKAR, EŞE DÜĞÜNCÜ, YAŞAR ÖZ, FİTNET BADİR, BASRİ BALGALMIŞ, AKİF BALGALMIŞ, NEDİM BALGALMIŞ, BEDRİYE AKSOY adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 667 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 65,23 m²lik irtifak alanının,



2024/70 E sayılı dosyasında davalı EMİNE SOYER, YAŞAR TINAS, İSMAİL TINAS, ZEKERİYA OFLAZ, SÜLEYMAN OFLAZ, NEJLA ŞAKAR, HACER KAMAR, EMİNE ŞAKAR adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 669 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 675,46 m²lik irtifak alanının,



2024/71 E sayılı dosyasında davalı ELVEDA MARAL, RAMAZAN OBUT, NEDİM OBUT, YAŞAR OBUT, GÜNGÖR TOPKAÇ, TÜRKAN ŞAKAR, MUSTAFA OBUT, BELGİYA OBUT adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 345 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 102,65 m²lik irtifak alanının,



2024/72 E sayılı dosyasında davalı AYŞE AKYEL, BAYRAM OLUCAK, BEDRİYE ARSAK, BEKİR AKSOY, BİRCAN ARSAK, CEREN AKYEL, CEYLİN AKYEL, DUDU AKSOY, GÜLCAN TÜRKÖZ, HATİCE AKSOY, HİKMET TÜRKÖZ, MEVLÜT TÜRKÖZ, MUHSİNE DOĞU, MURAT AKSOY, MUSTAFA TÜRKÖZ, NECLA ÇOĞAY, RECEP AKSOY, RESUL OLUCAK, SÜLEYMAN ŞAKAR, ŞENGÜL TÜRKÖZ, TEKİN CAN AKYEL, VİLDAN KARAGÖZ, YAĞIZ EFE AKYEL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 346 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 525,56 m²lik irtifak alanının,



2024/73 E sayılı dosyasında davalı RECEP AKSOY adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 344 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 234,00 m²lik irtifak alanının,



2024/74 E sayılı dosyasında davalı AYŞE AKYEL, BAYRAM OLUCAK, BEDRİYE ARSAK, BEKİR AKSOY, BİRCAN ARSAK, CEREN AKYEL, CEYLİN AKYEL, DUDU AKSOY, GÜLCAN TÜRKÖZ, HATİCE AKSOY, HİKMET TÜRKÖZ, MEVLÜT TÜRKÖZ, MUHSİNE DOĞU, MURAT AKSOY, MUSTAFA TÜRKÖZ, NECLA ÇOĞAY, RECEP AKSOY, RESUL OLUCAK, SÜLEYMAN ŞAKAR, ŞENGÜL TÜRKÖZ, TEKİN CAN AKYEL, VİLDAN KARAGÖZ, YAĞIZ EFE AKYEL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 347 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 674,62 m²lik irtifak alanının,



2024/75 E sayılı dosyasında davalı AYŞE AKYEL, BAYRAM OLUCAK, BEDRİYE ARSAK, BEKİR AKSOY, BİRCAN ARSAK, CEREN AKYEL, CEYLİN AKYEL, DUDU AKSOY, GÜLCAN TÜRKÖZ, HATİCE AKSOY, HİKMET TÜRKÖZ, MEVLÜT TÜRKÖZ, MUHSİNE DOĞU, MURAT AKSOY, MUSTAFA TÜRKÖZ, NECLA ÇOĞAY, RECEP AKSOY, RESUL OLUCAK, SÜLEYMAN ŞAKAR, ŞENGÜL TÜRKÖZ, TEKİN CAN AKYEL, VİLDAN KARAGÖZ, YAĞIZ EFE AKYEL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 355 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 73,28 m²lik irtifak alanının,



2024/76 E sayılı dosyasında davalı RECEP AKSOY adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 356 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 337,45 m²lik irtifak alanının,

2024/78 E sayılı dosyasında davalı FİLİZ KANDEMİR, HANİFE BATI, İBRAHİM SAMUK, MEHMET ERSOY, METİN ERSOY, SALİH SAMUK, ŞEFİKA POSTALCI, ŞÜKRÜ ERSOY adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 358 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 335,61 m²lik irtifak alanının,



2024/79 E sayılı dosyasında davalı GÜLFER AKSOY, HASAN AKSOY, MEHMET AKSOY, NURTEN TUNÇ, YAŞAR KEMAL AKSOY, ZAFER AKSOY, ZEHRA AKSOY, ZEYNEP AKSOY adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 421 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 659,58 m²lik irtifak alanının,



2024/80 E sayılı dosyasında davalı AYŞE DUDU TAŞCIOĞLU, CENGİZ TINAS, EMİNE BAĞATIR, FATİH TINAS, GÜNEŞ BAĞATIR, GÜSSÜN KALEMER, HATİCE ARSLAN, HATİCE ÇOĞAY, MUHSİN KALEMER, NEBAHAT GÜLLÜÇAY, SEBAHAT AKYOL, TUNCAY TINAS, TURGAY TINAS, UMMAHAN GÜLLÜÇAY, VECİYE KUMARTAŞLI adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 422 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 69,40 m²lik irtifak alanının,



2024/81 E sayılı dosyasında davalı HAVA DOĞU adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 440 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 672,93 m²lik irtifak alanının,



2024/82 E sayılı dosyasında davalı AYŞE DUDU TAŞCIOĞLU, CENGİZ TINAS, EMİNE BAĞATIR, FATİH TINAS, GÜNEŞ BAĞATIR, GÜSSÜN KALEMER, HATİCE ARSLAN, HATİCE ÇOĞAY, MUHSİN KALEMER, NEBAHAT GÜLLÜÇAY, SEBAHAT AKYOL, TUNCAY TINAS, TURGAY TINAS, UMMAHAN GÜLLÜÇAY, VECİYE KUMARTAŞLI adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 441 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 367,00 m²lik irtifak alanı ve 8,87 m²lik direk yerinin,



2024/83 E sayılı dosyasında davalı AHMET BAĞATIR, HATİCE ESER, RAMAZAN BAĞATIR adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 2411 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 737,92 m²lik irtifak alanının,



2024/84 E sayılı dosyasında davalı ATİKE UYSAL, ATİLA BAĞATIR, HASAN BAĞATIR, İRFAN BAĞATIR, TUNCER BAĞATIR, ZEHRA BAĞATIR adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 2409 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 48,46 m²lik irtifak alanının,



2024/85 E sayılı dosyasında davalı AHMET BAĞATIR adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 2410 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 29,91 m²lik irtifak alanı ve 22,34 m²lik direk yerinin,



2024/86 E sayılı dosyasında davalı BAYRAM OLUCAK adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 2413 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 128,28 m²lik irtifak alanının,



2024/87 E sayılı dosyasında davalı EMİR BALGALMIŞ, GÜLFER AKSOY, HACER ŞAKAR, HAVVA ÖZ, HÜSAMETTİN BALGALMIŞ, KAMİL AKYEL, YILDIZ MANAP adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 213 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 75,42 m²lik irtifak alanının,



2024/88 E sayılı dosyasında davalı BAYRAM OLUCAK adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 208 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 20,74 m²lik irtifak alanı ve 4,54 m²lik direk yerinin,



2024/89 E sayılı dosyasında davalı BAYRAM OLUCAK adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 207 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 94,43 m²lik irtifak alanının,



2024/90 E sayılı dosyasında davalı GÜLDANE AKYEL, GÜLŞEN BAĞATIR, HACER ŞAKAR, KEZİBAN ÇOĞAY, NİMET ŞAKAR, ŞÜKRİYE MALKOÇ, ZEHRA OLUCAK adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 206 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 207,15 m²lik irtifak alanının,



2024/91 E sayılı dosyasında davalı ADEM ÇOĞAY, AKIN ÖZ, HATİCE MANAP, HÜSNA BAĞATIR, KERİME BALGALMIŞ, RAFET ÖZ, SELMA ASLANMİRZA adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 205 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 64,37 m²lik irtifak alanının,



2024/92 E sayılı dosyasında davalı İSMAİL MANAP adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 203 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 853,15 m²lik irtifak alanının,



2024/93 E sayılı dosyasında davalı ATİKE ŞAKAR, HASAN HÜSEYİN UYSAL, HAVA AKSOY, MUSTAFA UYSAL, MÜNEVVERE UYSAL, NEDİM UYSAL, ŞERİFE AKSOY, ŞERİFE AKYILDIZ adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 184 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 738,34 m²lik irtifak alanı ve 8,87 m²lik direk yerinin,



2024/94 E sayılı dosyasında davalı AHMET AKYOL, ALİ AKYOL, ÇETİN AKYOL, METİN AKYOL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 180 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 571,41 m²lik irtifak alanının,



2024/95 E sayılı dosyasında davalı AHMET ERGİN, BEKİR BALGALMIŞ, BEKİR BALGALMIŞ, EKREM ERGİN, EMİR BALGALMIŞ, FİRDES ÖZ, GAZANFER ERGİN, GÜLFER AKSOY, HACER ŞAKAR, HANİFE AKSOY, HANİFE OLUCAK, HAVVA ÖZ, HÜSAMETTİN BALGALMIŞ, İMREN DÜĞÜNCÜ, KERİME BALGALMIŞ, MEHMET BALGALMIŞ, MURAT ERGİN, MURAT ŞAKAR, MUSTAFA ERGİN, MÜNEVVERE KOŞAN, RASİME ÖZEN, RECEP ŞAKAR, SADEDDİN ŞAKAR, ŞAHADİYE ÇOĞAY, TÜRKAN AKYOL, VELİ ŞAKAR, YILDIZ MANAP adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 183 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 964,78 m²lik irtifak alanının,



2024/96 E sayılı dosyasında davalı AHMET ERGİN, BEKİR BALGALMIŞ, BEKİR BALGALMIŞ, EKREM ERGİN, EMİR BALGALMIŞ, FİRDES ÖZ, GAZANFER ERGİN, GÜLFER AKSOY, HACER ŞAKAR, HANİFE AKSOY, HANİFE OLUCAK, HAVVA ÖZ, HÜSAMETTİN BALGALMIŞ, İMREN DÜĞÜNCÜ, KERİME BALGALMIŞ, MEHMET BALGALMIŞ, MURAT ERGİN, MURAT ŞAKAR, MÜNEVVERE KOŞAN, RASİME ÖZEN, SADEDDİN ŞAKAR, ŞAHADİYE ÇOĞAY, TÜRKAN AKYOL, VELİ ŞAKAR, YILDIZ MANAP adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 182 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 415,10 m²lik irtifak alanının,



2024/97 E sayılı dosyasında davalı ZEKAYİ BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü, 2386 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1.942,22 m²lik irtifak alanının,



2024/98 E sayılı dosyasında davalı AHMET ENGİN, İSMAHAN DURMUŞ, İSMAİL ENGİN, NAZMİYE BATMAZ adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 248 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 290,07 m²lik irtifak alanı ve 8,87 m² lik direk yerinin,



2024/99 E sayılı dosyasında davalı WWWWW adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 248 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 591,24 m²lik irtifak alanının,



2024/100 E sayılı dosyasında davalı BAYRAM BİRGÜL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 253 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 329,52 m²lik irtifak alanının,



2024/101 E sayılı dosyasında davalı HASAN ATAM, HATİCE BİRGÜL, İSMAİL ATAM, ORHAN ATAM adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. Mahallesi 253 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 74,50 m²lik irtifak alanının,



2024/102 E sayılı dosyasında davalı SÜLEYMAN BİRGÜL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 249 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 390,79 m²lik irtifak alanının,



2024/103 E sayılı dosyasında davalı ABDULLAH BİRGÜL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 249 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 436,57 m²lik irtifak alanı ve 8,40 m²lik direk yerinin,



2024/104 E sayılı dosyasında davalı İBRAHİM PINAR adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 249 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 464,36 m²lik irtifak alanının,



2024/105 E sayılı dosyasında davalı KEVSERE PINAR adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 249 ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 484,48 m²lik irtifak alanı ve 8,40 m²lik direk yerinin,



2024/106 E sayılı dosyasında davalı KEVSERE PINAR adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 255 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 412,75 m²lik irtifak alanının,



2024/107 E sayılı dosyasında davalı ADEM BİRCAN, BAYRAM BİRCAN, FATMA YAMAN, İBRAHİM BİRCAN, İFTAR ERTÜRK adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 256 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1.577,24 m²lik irtifak alanı ve 8,87 m²lik direk yerinin,



2024/109 E sayılı dosyasında davalı GÜNAYDIN ERGÜL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 258 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 427,55 m²lik irtifak alanının,



2024/110 E sayılı dosyasında davalı GÜNAYDIN ERGÜL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah.258 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 202,76 m²lik irtifak alanının,



2024/111 E sayılı dosyasında davalı HASBİ ÇELEBİ, NURCAN BİRGÜL, RAMAZAN ÇELEBİ, YILMAZ ÇELEBİ, ZEHRA BİRGÜL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah.295 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 424,59 m²lik irtifak alanı ve 8,87 m²lik direk yerinin,



2024/112 E sayılı dosyasında davalı ZEKAYİ BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah.295 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 578,89 m²lik irtifak alanının,



2024/113 E sayılı dosyasında davalıZEKAYİ BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah.295 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 80,78 m²lik irtifak alanının,



2024/114 E sayılı dosyasında davalı BAYRAM BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 295 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 424,94 m²lik irtifak alanının,



2024/115 E sayılı dosyasında davalı BAYRAM BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 295 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 222,12 m²lik irtifak alanının,



2024/116 E sayılı dosyasında davalı ADEM BİRCAN, BAYRAM BİRCAN, FATMA YAMAN, İBRAHİM BİRCAN, İFTAR ERTÜRK adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 295 ada 14 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 570,19 m²lik irtifak alanının,

2024/117 E sayılı dosyasında davalı ZEKAYİ BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 295 ada 13 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 419,36 m²lik irtifak alanı ve 8,87 m²lik direk yerinin,



2024/118 E sayılı dosyasında davalı ABDULLAH EMER, AYNUR YILDIRIM, EMİNE EMER, FAHRETTİN EMER, HÜSEYİN EMER, NURETTİN EMER, ÖZNUR BAŞOL, RECEP EMER adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 294 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1.521,08 m²lik irtifak alanı ve 0,72 m²lik direk yerinin,



2024/119 E sayılı dosyasında davalı BAYRAM BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah.291 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 49,42 m²lik irtifak alanı ve 11,17 m²lik direk yerinin,



2024/120 E sayılı dosyasında davalı KEMAL DÜĞÜNCÜ, KEZİBAN DÜĞÜNCÜ, MEHMET DÜĞÜNCÜ, MUSTAFA DÜĞÜNCÜ, YILDIZ AKMEŞE adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah.291 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 286,05 m²lik irtifak alanı ve 20,95 m²lik direk yerinin,



2024/121 E sayılı dosyasında davalı RAŞİT ÇETİN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah.290 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 186,68 m²lik irtifak alanının,



2024/122 E sayılı dosyasında davalı ABDÜLRAHİM ÇETİN, GÜLER KALKAN, HATİCE ÇİMEN, HAYRİYE ELMAS, HÜSNA DUYMUŞ, NAFİZ ÇETİN, RAŞİT ÇETİN, SABRİ ÇETİN, SALİH ÇETİN, SÜLEYMAN ÇETİN, TASVİRE ÇETİN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah.290 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 136,69 m²lik irtifak alanının,



2024/123 E sayılı dosyasında davalı AHMET AVŞAR adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah.290 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 622,23 m²lik irtifak alanının,



2024/124 E sayılı dosyasında davalı BİRSEN DAYAN, FATMA AKCAN, MİNİRE AKSEL, NURSEVİM DERİN, OSMAN ÇETİN, SABİRE ÇETİN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 290 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 306,24 m²lik irtifak alanının,



2024/125 E sayılı dosyasında davalı BAYRAM BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 289 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 410,84 m²lik irtifak alanının,



2024/126 E sayılı dosyasında davalı BAYRAM BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 289 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 153,96 m²lik irtifak alanı ve 8,87 m²lik direk yerinin,



2024/127 E sayılı dosyasında davalı FADİME BOZDAĞ, GÖKSEL ÇETİN, HÜSEYİN ÇETİN, MUCİP ÇETİN, RASİME ÇETİN, SAMET ÇETİN, ŞÜKRÜ ÇETİN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 313 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 64,85 m²lik irtifak alanının,



2024/128 E sayılı dosyasında davalı İSMAİL BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 314 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1.104,83 m²lik irtifak alanının,



2024/129 E sayılı dosyasında davalı İSMAİL BİRCAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 314 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 510,60 m²lik irtifak alanının,



2024/130 E sayılı dosyasında davalı HAVA ÇİMEN, SABRİ ÇİMEN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 337 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 191,18 m²lik irtifak alanı ve 7,39 m²lik direk yerinin,



2024/131 E sayılı dosyasında davalı İSMAİL CANDAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 337 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 754,34 m²lik irtifak alanı ve 2,71 m²lik direk yerinin,



2024/132 E sayılı dosyasında davalı HACER ORDU, MURAT KALKAN, SONGÜL BİLGİN, VELİ KALKAN, ZEKİYE KALKAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 315 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 69,36 m²lik irtifak alanının,



2024/134 E sayılı dosyasında davalı CELALEDDİN BİRGÜL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 336 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 290,46 m²lik irtifak alanının,



2024/135 E sayılı dosyasında davalı ZAKİRE BALKIR adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 336 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1.019,28 m²lik irtifak alanı ve 10,10 m² lik direk yerinin,



2024/136 E sayılı dosyasında davalı MURAT KALKAN, VELİ KALKAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 317 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 997,93 m²lik irtifak alanı ve 8,87 m² lik direk yerinin,



2024/137 E sayılı dosyasında davalı ADEM YILDIRIM, MEHMET YILDIRIM adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 326 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 354,31 m²lik irtifak alanının,



2024/138 E sayılı dosyasında davalı ADEM YILDIRIM, ALİ ÇETİN, GÜLÜMSER SEVİMGİN, HİKMET ORDU, MEHMET YILDIRIM, MUHTEREM ÇETİN, SAFURA ARSLAN, YALÇIN ÇETİN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 326 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 29,95 m²lik irtifak alanının,



2024/139 E sayılı dosyasında davalı ADEM YILDIRIM, AHMET DUYMUŞ, AHMET YILDIRIM, İBRAHİM YILDIRIM, MEHMET DUYMUŞ, MEHMET YILDIRIM, MÜMTAZ DUYMUŞ, TAHİBE AKDAL, TASVİRE ÇETİN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 326 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 392,60 m²lik irtifak alanının,



2024/140 E sayılı dosyasında davalı AHMET DUYMUŞ, AHMET YILDIRIM, İBRAHİM YILDIRIM, MEHMET DUYMUŞ, MEHMET YILDIRIM, MÜMTAZ DUYMUŞ, TAHİBE AKDAL, TASVİRE ÇETİN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 323 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 537,85 m²lik irtifak alanının,



2024/141 E sayılı dosyasında davalı AYSEL DOĞAN, DUDU ENGİN, HACI ENGİN, HANİFE ENGİN, MAZEZ AKSOY adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Yıldırımbeyazıt Mah. 322 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 170,63 m²lik irtifak alanı ve 8,83 m²lik direk yerinin,



2024/142 E sayılı dosyasında davalı SABRİ KUTSAL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Fatih Mah. 452 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 385,35 m²lik irtifak alanının,



2024/143 E sayılı dosyasında davalı ALİ HACI BEKİR CANDAN, BEKİR CANDAN, FADİME BAŞOL, FAHRETTİN İÇEN, HABİP CANDAN, HACER CANDAN, HACI CANDAN, HAVA KARTAL, İSMAİL CANDAN, KEZİBAN COŞKUN, MEHMET İÇEN, MÜKERREME EMER, MÜNEVVERE BAŞOL, RAGIP CANDAN, SABRİ İÇEN, SÜLEYMAN CANDAN, ŞÜKRİYE CANDAN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Fatih Mah. 451 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 601,78 m²lik irtifak alanının,



2024/144 E sayılı dosyasında davalı ÖMER EŞSİZ adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Fatih Mah. 451 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 105,88 m²lik irtifak alanının,



2024/145 E sayılı dosyasında davalı AHMET KASAL, BÜNYAMİN KASAL, RASİME ARSLAN, ZELİHA BONCUK adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Fatih Mah. 449 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 311,39 m²lik irtifak alanının,



2024/146 E sayılı dosyasında davalı MAHİDE ORDU adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Fatih Mah. 444 ada 36 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 419,44 m²lik irtifak alanı ve 8,87 m²lik direk yerinin,



2024/147 E sayılı dosyasında davalı AHMET AKARSU, HALİL AKARSU, MUAMMER AKARSU, NAZİKE AKARSU, SİBEL BİRGÜL, ŞÜKRİYE AKARSU adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Fatih Mah. 444 ada 26 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 562,28 m²lik irtifak alanının,



2024/148 E sayılı dosyasında davalı BÜŞRA YILDIRIM, EMİNE DOĞAN, İSMAİL ERİŞ, KADİRİYE KARTAL, TAYYİBE ERİŞ, UMMAHAN AKSOY adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Fatih Mah. 444 ada 16 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 887,17 m²lik irtifak alanının,



2024/149 E sayılı dosyasında davalı ABDULLAH YALÇIN, ABİDE AYTEKİN, ADEM MEHMET DUTGUN, AHMET MUNİSKİN, AYHAN ÇİÇEK, AYNUR ÇİÇEK, BEYTULLAH MUNİSKİN, BİLGİHAN GENÇER, EMİNE BİSİ, ESMA DUTGUN, FİKRİYE DALMIŞ, HAFİZE KOÇYİĞİT, HANİFE ÇİÇEK, HATİCE SAKARYA, İSA ÇİÇEK, LEYLA KARDAŞ, MAHMUT MUNİSKİN, MUTAHHARE DURGUT, MÜKREMİN YALÇIN, NERMİN ZORLU, NURETTİN ÇİÇEK, OSMAN MUNİSKİN, ÖZLEM AKSOY, RAİKA MUNİSKİN, SEVİM KARAGÖZ, ŞAHİN DUTGUN, ŞÜKRAN ACARİ, TUĞBA DUTGUN, TUĞÇE DUTGUN, UMMAHAN DALMIŞ, ÜMRAN ÇİÇEK SİNER adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Fatih Mah. 443 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 544,98 m²lik irtifak alanının,



2024/150 E sayılı dosyasında davalı ABDULLAH YAZTÜRK, ALİ DİDİN, ALİ DİDİN, EMİNE DİDİN, ESMA DİDİN, ESMA YILMAZ, FATMA KABAYEL, HAFİZE DİDİN, HATİCE AYAN, HATİCE YETİŞKİN, HÜSNA DİDİN, İSMAİL DİDİN, MUSTAFA DİDİN, RAKİYE EKER, RAMAZAN DİDİN, RASİM YAZTÜRK, SELAHATTİN DİDİN, SEVİL BOZTEPE, ŞERİFE YILDIRIM, YUSUF DİDİN, YUSUF YAZTÜRK adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Akören/Fatih Mah. 443 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 198,60 m²lik irtifak alanının,



2024/151 E sayılı dosyasında davalı ABDURRAHMAN KOÇ, AKİF KOÇ, BİLGEHAN ŞİMŞEK, ERTUĞRUL KOÇ, FATMA ŞENGÖZ, GÜLSEVEN IŞIK, HATİCE KOÇ, HÜSEYİN KOÇ, HÜSNA EKER, İSMAİL AKSU, İSMAİL KOÇ, İSMET KOÇ, İZZET AKSU, MEHMET AKSU, MELEK CAN, NURETTİN KOÇ, RABİA KOÇ, RASİME ŞAHİN, SEMRA BAŞTAN, TÜRKAN AKSU, UMMAHAN AKSU adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe/Bahçelievler Mah. 247 ada 88 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 228,61 m²lik irtifak alanı ve 8,40 m²lik direk yerinin,



2024/152 E sayılı dosyasında davalı ABDULLAH YALÇIN, CİHAN KAYA, HALİL YALÇIN, HATİCE FİLİZ, HİLAL KARAKAYA, MEDİNE YALÇIN, MEHMET YALÇIN, NURHAN KAYA, SAMET KAYA, SÜLEYMAN YALÇIN, ŞERİFE YALÇIN, ŞULE YALÇIN, TÜRKER YALÇIN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe/Bahçelievler Mah. 247 ada 89 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 187,98 m²lik irtifak alanının,



2024/153 E sayılı dosyasında davalı ABDULLAH YALÇIN, HALİL YALÇIN, HÜSNA YALÇIN, MEHMET YALÇIN, SÜLEYMAN YALÇIN adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe/Bahçelievler Mah. 247 ada 92 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 302,22 m²lik irtifak alanının,



2024/154 E sayılı dosyasında davalı AHMET ÖZTÜRK adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe/Bahçelievler Mah. 247 ada 94 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 501,03 m²lik irtifak alanının,



2024/155 E sayılı dosyasında davalı SABRİ KUTSAL adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe/Bahçelievler Mah. 247 ada 98 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 263,74 m²lik irtifak alanı ve 6,21 m² lik direk yerinin,



2024/156 E sayılı dosyasında davalı GASİM GEÇER, HATİCE KOLCU, MEHMET GEÇER, SARE BOZTEPE adına kayıtlı Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe/Bahçelievler Mah. 247 ada 99 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1.538,55 m²lik irtifak alanı ve 2,19 m² lik direk yerinin,



Kamulaştırılmasına kararı verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlar üzerinde davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sinanpaşa Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

