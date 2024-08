T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/244 Esas

DAVALILAR : 1- NECMETTİN ÖZKAN

2- AYŞE ÖZKAN

3- FURKAN ÖZKAN Dağdibi Mah. Muhtarlığı Söğütlü/ SAKARYA

4- KEVSER KARAISLI Dağdibi Mah. Muhtarlığı Söğütlü/ SAKARYA

5- MERYEM ÖZKAN

6- MUAZZEZ TAN Dilmen Mah. 6037 Sk. Biricik Evleri Sitesi No: 12 İç Kapı No: 1 Erenler/ SAKARYA

7- NACİ ÖZKAN Postane Mah. Seher Sok. 7/3 Tuzla/ İSTANBUL

8- NURAY ÖZKAN

9- ÖMER FARUK ÖZKAN Dağdibi Mah. Muhtarlığı Söğütlü/ SAKARYA

10- SEVİM ÖZKAN Dağdibi Mah. Muhtarlığı Söğütlü/ SAKARYA

11- ZEYNEP ÖZKAN

12- ZÜHAL AKAR Kışlaçay Köyü MerkezSakarya Merkez/ SAKARYA

Davacı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle Sakarya ili Serdivan ilçesi Çubuklu mahallesi 2295 ada 17 parselin Sakarya ili Serdivan ilçesi Çubuklu mahallesi mülki sınırları içerisinde kalan taşınmazın orman kadastrosu ile kesinleşen orman tahdit sınırları içerisinde kalan koordinatlarla sınırlı alanın tapu kaydının iptali ile tüm takyidatlardan ari olarak orman vasfı ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebligatı çıkartıldığı ancak tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasında yakalamalı şahıslardan olduğunuz belirtildiğinden dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içinde HMK 129.md. belirtilen zorunlu unsurları içeren cevap dilekçesi ile delil olarak göstereceğiniz belgelerinizi dilekçeye eklemeniz, başka yerlerden getirtilecek belgelere ilişkin bilgileri vermeniz, tespit edilecek delil avansını yatırmak zorunda olduğunuz, varsa tanıklarınızı, ücretlerini,hangi konuda dinletileceğini bildirmeniz ve cevap dilekçesi verilmemesi halinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, işbu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağıilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02073218