T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Güncelleme Tarihi:
ESAS NO : 2023/589-597-598-599-607-608-609-617-618-619-627-628-629-637-638-639-647-648-649-657-658-659-667-668-669-670-677-678-679-680-687-688-689-690-697-698-699-700-707-708-709-717-718-719-727-728-729-737-738-739-747-748-749
KAMULAŞTIRMA İLANI
|2023/589
Şerife ÜNAL
Zeynep YAŞAR
Hürü ÜNAL
|Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 149 ada 45 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 149 ada 46parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:40,20 m²ve 21,96 m2
Toplam Bedel :1.085,11
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:627,41 m²ve 1208,69 m2
|2023/597
Ali Duran GÜPCÜL
|Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 149 ada 3 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 957,83 m²
Toplam Bedeli: 11.906,82 TL
|2023/598
Gülşen KAYA
Hüseyin KARADAYI
Ahmet SALLAN
|Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 143 ada 9 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:28,09 m² ve 267,89 m2
Toplam Bedel:4.327,83 TL
|2023/599
Emine ÇELİK
|Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 143 ada 1 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:964,20 m2
Toplam Bedel:6.238,92 TL
|2023/607
Çelik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|Mersin İli Mut İlçesi GençaliMahallesi 127 ada 36 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:12,96 ve 765,30m2
Toplam Bedel:9.786,39
|2023/608
Bayram ÇEREKÇİ
|Mersin İli Mut İlçesi Gençali Mahallesi 127 ada 38 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 555,71 m²
Toplam Bedel:5.977,89 TL
|2023/609
Hatice KESKİN
Salim ÖZKAN
|Mersin İli Mut İlçesi Gençali Mahallesi 127 ada 39parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 13,50 ve 409,99 m²
Toplam Bedel:2.907,27 TL
|2023/617
Davut ŞAHİN
|Mersin İli Mut İlçesi Esençay Mahallesi 129 ada 3 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:31,92 ve 627,46 m2
Toplam Bedel:7.439,45 TL
|2023/618
Seyit AKGÜN
|Mersin İli Mut İlçesi EsençayMahallesi 101 ada 487 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:737,16 m2
Toplam Bedel:7.630,96 TL
|2023/619
Muhammet GÜNDÜZ
|Mersin İli Mut İlçesi EsençayMahallesi 101ada 485 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:133,21 m²
Toplam Bedel:1.378,97 TL
|2023/627
Remziye ACARTÜRK
Zekiye AKIN
Fatma GEZER
|Mersin İli Mut İlçesi Esençay Mahallesi 124 ada 26 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Esençay Mahallesi 118 ada 4 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:10,58 ve 452,06 m²
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:533,95 m2
Toplam Bedel:5.139,04 TL
|2023/628
Mustafa ÖZDEMİR
Ayşe HANEDAN
|Mersin İli Mut İlçesiEsençayMahallesi 124 ada 32 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 10,58 ve 1286,25.m2 Toplam Bedel:11.819,62 TL
|2023/629
Ahmet Murat KABAKCI
|Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 124 ada 35 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:271,21 m²
Toplam Bedel:2.841,82 TL
|2023/637
Alime ÇETİN
|Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 10 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,29 ve 343,83 m²
Toplam Bedel:1.434,32 TL
|2023/638
Huriye KÜÇÜKTÜRK
|Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 18 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 530,85m²
Toplam Bedel:4.816,20 TL
|2023/639
Havva KÜÇÜKTÜRK
|Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 20 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,76 ve 697,78 m²
Toplam Bedel:6.874,23 TL
|2023/647
Şerife GÜNDÜZ
Semra TUNÇ
Vedat GÜNDÜZ
Esme Nur BAYLAN
|Mersin İli Mut İlçesiYıldızMahallesi 132 ada 3 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:78,85 m²
Toplam Bedel:826,05 TL
|2023/648
Ahmet DOĞAN
|Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 132 ada 5 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 153,29 ve 477,50 m²
Toplam Bedel:9.590,66 TL
|2023/649
Ayşe UYGUN
Emel ÇAVDAROĞLU
Meryem ERTUĞRUL
Havva ŞAHİN
Saniye ŞAHİN
|Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 128 ada 48 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1331,06 m²
Toplam Bedel:7.750,70 TL
|2023/657
Meryem KÜÇÜKTÜRK
|Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 128 ada 71 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 269,12 m²
Toplam Bedel: TL
|2023/658
Habibe AK
Hediye KAYA
Hanife AKSU
Hasibe ÜTÜK
Fadime KÜÇÜKTÜRK
Fatma KÜÇÜKTÜRK
Nimet KÜÇÜKTÜRK
Hürü ÇABUK
Ülkü KAYA
Durmuş Ali DURMUŞ
Mehmet KÜÇÜKTÜRK
Gani KÜÇÜKTÜRK
Fatma YÖRÜSÜN
Resul KÜÇÜKTÜRK
Havva KÜÇÜKTÜRK
Osman KÜÇÜKTÜRK
Mustafa KÜÇÜKTÜRK
Hasan KÜÇÜKTÜRK
|Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 122 ada 120 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 374,28 m²
Toplam Bedel:2.091,76 TL
|2023/659
Ahmet DOĞAN
|Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 122 ada 121 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 797,95 m²
Toplam Bedel:7.819,51 TL
|2023/667
DURMUŞ YALÇIN
|Mersin İli Mut İlçesiToplucaMahallesi 121 ada 4 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 10,58 ve 2245,19 m²
Toplam Bedel:22.281,99 TL
|2023/668
Mehmet Ali TEKİN
|Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 121 ada 5 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 13,50 ve 903,88 m²
Toplam Bedel:4.997,17 TL
|2023/669
Meryem ÖZTÜRK
|Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 118 ada 16 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 176,76 m²
Toplam Bedel:1.730,92 TL
|2023/670
Durmuş AKIN
|Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 118 ada 15 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 450,26 m²
Toplam Bedel:4.409,16 TL
|2023/677
Filiz AKALIN
|Mersin İli Mut İlçesi Hacınuhlu Mahallesi 138 ada 18 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Hacınuhlu Mahallesi 138 ada 19 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 15,54 ve 557,36 m²
Toplam Bedel:5.111,78 TL
Kamulaştırılan kısman yüzölçümü:370,25 m2
|2023/678
Emine ACAR
|Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 138 ada 22 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 65,77 m²
Toplam Bedel:558,70 TL
|2023/679
Mehmet ŞEKER
|Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 138 ada 17 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1852,97 m²
Toplam Bedel:18.771,23 TL
|2023/680
Mehmet BÜYÜKTAT
|Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 134 ada 76 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 826,84 m²
Toplam Bedel:8376,18 TL
|2023/687
Mehmet EMLEK
Doğan EMLEK
Fırat EMLEK
Durdu EMLEK
|Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 56 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 26,52 ve 1369,71 m²
Toplam Bedel:13.114,30 TL
|2023/688
Vural GÜREL
|Mersin İli Mut İlçesi Hacınuhlu Mahallesi 129 ada 54 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 403,58 m²
Toplam Bedel:3.073,92 TL
|2023/689
Ayşe ŞEN
|Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 51 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 121,30 m²
Toplam Bedel:923,90 TL
|2023/690
Osman KOCATÜRK
Emine SERT
Hasan KOCATÜRK
Salim KOCATÜRK
Feride GÜREL
Mihriye DEVELİ
Yılmaz KOCATÜRK
|Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 50 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 834,02 m²
Toplam Bedel: TL
|2023/697
Seçkin UYSAL
|Mersin İli Mut İlçesi Çaltılı Mahallesi 181 ada 5 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:777,48 m²
Toplam Bedel:6.496,55 TL
|2023/698
Musa KURT
|Mersin İli Mut İlçesi Çaltılı Mahallesi 181 ada 3parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3,93 ve 555,82 m²
Toplam Bedel:4.731,90 TL
|2023/699
İbrahim ÇEVİK
|Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 181 ada 2 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 20,27 ve 604,75 m²
Toplam Bedel:5.561,57 TL
|2023/700
Alime ÇOMAK
Mustafa HANEDAN
Şerife ÖLÇER
Ayten UYSAL
Ahmet Yılmaz HANEDAN
|Mersin İli Mut İlçesiÇaltılı Mahallesi 181 ada 1 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Çaltılı Mahallesi 179 ada 1 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 510,99 m²
Toplam Bedel:4.289,08 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:113,06 m2
|2023/707
İzzet ŞAHİN
|Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 175 ada 23 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 574,76 m²
Toplam Bedel:4.802,64 TL
|2023/708
Halil İlbey ÖZKAN
|Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 175 ada 22 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 526,50 m²
Toplam Bedel: 4.419,26 TL
|2023/709
Yaşar ŞAHİN
|Mersin İli Mut İlçesiÇaltılı Mahallesi 175 ada 21 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 133,31 m²
Toplam Bedel:1.104,01 TL
|2023/717
Seyfi İNCEL
|Mersin İli Mut İlçesi Bağcağız Mahallesi 148 ada 17 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 12,96 ve 10,64 m²
Toplam Bedel:433,44 TL
|2023/718
Mustafa KALAYCI
|Mersin İli Mut İlçesi Bağcağız Mahallesi 146 ada 6 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Bağcağız Mahallesi 138 ada 24 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 505,25 m²
Toplam Bedel:4.003,65 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:306,58 m2
|2023/719
Hatice ÇOBAN
|Mersin İli Mut İlçesiBağcağızMahallesi 146 ada 7 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Bağcağız Mahallesi 146 ada 11 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 212,00 m²
Toplam Bedel:1.693,07 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1042,37 m2
|2023/727
Hüseyin BELEN
|Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 23 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 442,01 m²
Toplam Bedel:3.396,09 TL
|2023/728
Abdullah AY
|Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 22 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 106,69 m²
Toplam Bedel:817,99 TL
|2023/729
Mehmet YAŞAR
|Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 21 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 482,28 m²
Toplam Bedel:3.697,64 TL
|2023/737
Hakkı DOĞAN
|Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 146 ada 8 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 86,62 m²
Toplam Bedel:618,47 TL
|2023/738
Senem YILDIZ
|Mersin İli Mut İlçesiKumaçukuru Mahallesi 108 ada 13 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 23,62 ve 654,90 m²
Toplam Bedel:3.479,30 TL
|2023/739
Musa EROĞLU
|Mersin İli Mut İlçesi Kumaçukuru Mahallesi 108 ada 14 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1025,39 m²
Toplam Bedel:4.863,76 TL
|2023/747
Adnan KİŞMİR
|Mersin İli Mut İlçesiHacıahmetli Mahallesi 121 ada 92 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1202,12 m²
Toplam Bedel:5.732,52 TL
|2023/748
Fatma KARA
|Mersin İli Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi 121 ada 85 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 235,25 m²
Toplam Bedel:1.138,84 TL
|2023/749
Nazmiye AKSOY
Şerife Harise ERDEVİREN
Gülbin PORTAKAL
Akın AKSOY
Cemile AKSOY
Emine YILMAZ
Fatma TAŞ
Durdu YILMAZ
Ümmü GÜRBÜZ
Fatma AKBAŞ
Halime TAT
Şerife TATLI
Hasan GÜRBÜZ
Mehmet GÜRBÜZ
|Mersin İli Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi 121 ada 84 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,29 ve 223,15 m²
Toplam Bedel:1.150,75 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.25/10/2023
#ilangovtr Basın no ILN01945721