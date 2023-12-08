T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/589-597-598-599-607-608-609-617-618-619-627-628-629-637-638-639-647-648-649-657-658-659-667-668-669-670-677-678-679-680-687-688-689-690-697-698-699-700-707-708-709-717-718-719-727-728-729-737-738-739-747-748-749

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/589

Şerife ÜNAL

Zeynep YAŞAR

Hürü ÜNAL Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 149 ada 45 parsel

Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 149 ada 46parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:40,20 m²ve 21,96 m2

Toplam Bedel :1.085,11

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:627,41 m²ve 1208,69 m2

2023/597

Ali Duran GÜPCÜL Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 149 ada 3 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 957,83 m²

Toplam Bedeli: 11.906,82 TL 2023/598

Gülşen KAYA

Hüseyin KARADAYI

Ahmet SALLAN Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 143 ada 9 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:28,09 m² ve 267,89 m2

Toplam Bedel:4.327,83 TL

2023/599

Emine ÇELİK Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 143 ada 1 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:964,20 m2

Toplam Bedel:6.238,92 TL

2023/607

Çelik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mersin İli Mut İlçesi GençaliMahallesi 127 ada 36 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:12,96 ve 765,30m2

Toplam Bedel:9.786,39

2023/608

Bayram ÇEREKÇİ Mersin İli Mut İlçesi Gençali Mahallesi 127 ada 38 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 555,71 m²

Toplam Bedel:5.977,89 TL

2023/609

Hatice KESKİN

Salim ÖZKAN Mersin İli Mut İlçesi Gençali Mahallesi 127 ada 39parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 13,50 ve 409,99 m²

Toplam Bedel:2.907,27 TL

2023/617

Davut ŞAHİN Mersin İli Mut İlçesi Esençay Mahallesi 129 ada 3 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:31,92 ve 627,46 m2

Toplam Bedel:7.439,45 TL

2023/618

Seyit AKGÜN Mersin İli Mut İlçesi EsençayMahallesi 101 ada 487 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:737,16 m2

Toplam Bedel:7.630,96 TL 2023/619

Muhammet GÜNDÜZ Mersin İli Mut İlçesi EsençayMahallesi 101ada 485 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:133,21 m²

Toplam Bedel:1.378,97 TL

2023/627

Remziye ACARTÜRK

Zekiye AKIN

Fatma GEZER Mersin İli Mut İlçesi Esençay Mahallesi 124 ada 26 parsel

Mersin ili Mut ilçesi Esençay Mahallesi 118 ada 4 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:10,58 ve 452,06 m²

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:533,95 m2

Toplam Bedel:5.139,04 TL

2023/628

Mustafa ÖZDEMİR

Ayşe HANEDAN Mersin İli Mut İlçesiEsençayMahallesi 124 ada 32 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 10,58 ve 1286,25.m2 Toplam Bedel:11.819,62 TL

2023/629

Ahmet Murat KABAKCI Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 124 ada 35 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:271,21 m²

Toplam Bedel:2.841,82 TL

2023/637

Alime ÇETİN Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 10 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,29 ve 343,83 m²

Toplam Bedel:1.434,32 TL

2023/638

Huriye KÜÇÜKTÜRK Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 18 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 530,85m²

Toplam Bedel:4.816,20 TL

2023/639

Havva KÜÇÜKTÜRK Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 20 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,76 ve 697,78 m²

Toplam Bedel:6.874,23 TL

2023/647

Şerife GÜNDÜZ

Semra TUNÇ

Vedat GÜNDÜZ

Esme Nur BAYLAN Mersin İli Mut İlçesiYıldızMahallesi 132 ada 3 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:78,85 m²

Toplam Bedel:826,05 TL

2023/648

Ahmet DOĞAN Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 132 ada 5 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 153,29 ve 477,50 m²

Toplam Bedel:9.590,66 TL

2023/649

Ayşe UYGUN

Emel ÇAVDAROĞLU

Meryem ERTUĞRUL

Havva ŞAHİN

Saniye ŞAHİN Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 128 ada 48 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1331,06 m²

Toplam Bedel:7.750,70 TL

2023/657

Meryem KÜÇÜKTÜRK Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 128 ada 71 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 269,12 m²

Toplam Bedel: TL

2023/658

Habibe AK

Hediye KAYA

Hanife AKSU

Hasibe ÜTÜK

Fadime KÜÇÜKTÜRK

Fatma KÜÇÜKTÜRK

Nimet KÜÇÜKTÜRK

Hürü ÇABUK

Ülkü KAYA

Durmuş Ali DURMUŞ

Mehmet KÜÇÜKTÜRK

Gani KÜÇÜKTÜRK

Fatma YÖRÜSÜN

Resul KÜÇÜKTÜRK

Havva KÜÇÜKTÜRK

Osman KÜÇÜKTÜRK

Mustafa KÜÇÜKTÜRK

Hasan KÜÇÜKTÜRK Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 122 ada 120 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 374,28 m²

Toplam Bedel:2.091,76 TL

2023/659

Ahmet DOĞAN Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 122 ada 121 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 797,95 m²

Toplam Bedel:7.819,51 TL

2023/667

DURMUŞ YALÇIN Mersin İli Mut İlçesiToplucaMahallesi 121 ada 4 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 10,58 ve 2245,19 m²

Toplam Bedel:22.281,99 TL

2023/668

Mehmet Ali TEKİN Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 121 ada 5 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 13,50 ve 903,88 m²

Toplam Bedel:4.997,17 TL

2023/669

Meryem ÖZTÜRK Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 118 ada 16 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 176,76 m²

Toplam Bedel:1.730,92 TL

2023/670

Durmuş AKIN Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 118 ada 15 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 450,26 m²

Toplam Bedel:4.409,16 TL

2023/677

Filiz AKALIN Mersin İli Mut İlçesi Hacınuhlu Mahallesi 138 ada 18 parsel

Mersin ili Mut ilçesi Hacınuhlu Mahallesi 138 ada 19 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 15,54 ve 557,36 m²

Toplam Bedel:5.111,78 TL

Kamulaştırılan kısman yüzölçümü:370,25 m2

2023/678

Emine ACAR Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 138 ada 22 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 65,77 m²

Toplam Bedel:558,70 TL

2023/679

Mehmet ŞEKER Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 138 ada 17 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1852,97 m²

Toplam Bedel:18.771,23 TL

2023/680

Mehmet BÜYÜKTAT Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 134 ada 76 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 826,84 m²

Toplam Bedel:8376,18 TL

2023/687

Mehmet EMLEK

Doğan EMLEK

Fırat EMLEK

Durdu EMLEK Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 56 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 26,52 ve 1369,71 m²

Toplam Bedel:13.114,30 TL

2023/688

Vural GÜREL Mersin İli Mut İlçesi Hacınuhlu Mahallesi 129 ada 54 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 403,58 m²

Toplam Bedel:3.073,92 TL

2023/689

Ayşe ŞEN Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 51 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 121,30 m²

Toplam Bedel:923,90 TL

2023/690

Osman KOCATÜRK

Emine SERT

Hasan KOCATÜRK

Salim KOCATÜRK

Feride GÜREL

Mihriye DEVELİ

Yılmaz KOCATÜRK Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 50 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 834,02 m²

Toplam Bedel: TL

2023/697

Seçkin UYSAL Mersin İli Mut İlçesi Çaltılı Mahallesi 181 ada 5 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:777,48 m²

Toplam Bedel:6.496,55 TL

2023/698

Musa KURT Mersin İli Mut İlçesi Çaltılı Mahallesi 181 ada 3parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3,93 ve 555,82 m²

Toplam Bedel:4.731,90 TL

2023/699

İbrahim ÇEVİK Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 181 ada 2 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 20,27 ve 604,75 m²

Toplam Bedel:5.561,57 TL

2023/700

Alime ÇOMAK

Mustafa HANEDAN

Şerife ÖLÇER

Ayten UYSAL

Ahmet Yılmaz HANEDAN Mersin İli Mut İlçesiÇaltılı Mahallesi 181 ada 1 parsel

Mersin ili Mut ilçesi Çaltılı Mahallesi 179 ada 1 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 510,99 m²

Toplam Bedel:4.289,08 TL

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:113,06 m2

2023/707

İzzet ŞAHİN Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 175 ada 23 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 574,76 m²

Toplam Bedel:4.802,64 TL

2023/708

Halil İlbey ÖZKAN Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 175 ada 22 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 526,50 m²

Toplam Bedel: 4.419,26 TL

2023/709

Yaşar ŞAHİN Mersin İli Mut İlçesiÇaltılı Mahallesi 175 ada 21 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 133,31 m²

Toplam Bedel:1.104,01 TL

2023/717

Seyfi İNCEL Mersin İli Mut İlçesi Bağcağız Mahallesi 148 ada 17 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 12,96 ve 10,64 m²

Toplam Bedel:433,44 TL

2023/718

Mustafa KALAYCI Mersin İli Mut İlçesi Bağcağız Mahallesi 146 ada 6 parsel

Mersin ili Mut ilçesi Bağcağız Mahallesi 138 ada 24 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 505,25 m²

Toplam Bedel:4.003,65 TL

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:306,58 m2

2023/719

Hatice ÇOBAN Mersin İli Mut İlçesiBağcağızMahallesi 146 ada 7 parsel

Mersin ili Mut ilçesi Bağcağız Mahallesi 146 ada 11 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 212,00 m²

Toplam Bedel:1.693,07 TL

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1042,37 m2

2023/727

Hüseyin BELEN Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 23 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 442,01 m²

Toplam Bedel:3.396,09 TL

2023/728

Abdullah AY Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 22 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 106,69 m²

Toplam Bedel:817,99 TL

2023/729

Mehmet YAŞAR Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 21 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 482,28 m²

Toplam Bedel:3.697,64 TL

2023/737

Hakkı DOĞAN Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 146 ada 8 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 86,62 m²

Toplam Bedel:618,47 TL

2023/738

Senem YILDIZ Mersin İli Mut İlçesiKumaçukuru Mahallesi 108 ada 13 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 23,62 ve 654,90 m²

Toplam Bedel:3.479,30 TL

2023/739

Musa EROĞLU Mersin İli Mut İlçesi Kumaçukuru Mahallesi 108 ada 14 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1025,39 m²

Toplam Bedel:4.863,76 TL

2023/747

Adnan KİŞMİR Mersin İli Mut İlçesiHacıahmetli Mahallesi 121 ada 92 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1202,12 m²

Toplam Bedel:5.732,52 TL

2023/748

Fatma KARA Mersin İli Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi 121 ada 85 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 235,25 m²

Toplam Bedel:1.138,84 TL

2023/749

Nazmiye AKSOY

Şerife Harise ERDEVİREN

Gülbin PORTAKAL

Akın AKSOY

Cemile AKSOY

Emine YILMAZ

Fatma TAŞ

Durdu YILMAZ

Ümmü GÜRBÜZ

Fatma AKBAŞ

Halime TAT

Şerife TATLI

Hasan GÜRBÜZ

Mehmet GÜRBÜZ Mersin İli Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi 121 ada 84 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,29 ve 223,15 m²

Toplam Bedel:1.150,75 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.25/10/2023

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