T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/31 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Küçükkarıştıran Köyü



ADA NO : 203 (eski 203)



PARSEL NO : 99 (eski 9)



VASFI : Tarla



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/31 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/02/2024

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