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T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/31 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Küçükkarıştıran Köyü
ADA NO : 203 (eski 203)
PARSEL NO : 99 (eski 9)
VASFI : Tarla
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/31 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/02/2024
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