T.C.

LAPSEKİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/133 Esas 13/05/2024

Konu : İLAN METNİ

İLAN METNİ

Davacısı CANAN YALÇIN olan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; dava dilekçesinde Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Umurbey Beldesi, 282 ada 18 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından gaipliğine karar verilmesi istenen Mustafa Kızı Ayşe'nin; yaklaşık 200 yılı aşkın süre önce 1. Dünya Savaşı esnasında ülkeyi terk ettiği ve bu süreden beri hiçbir şekilde kendisinden haber alınamadığı, hayatta olmadığı kesin olan tapu ve kadastro tutanaklarında ismi ve varlığı gözüken Mustafa kızı Ayşe hakkında gaiplik kararı alınması istendiğinden gaibin kendisi hakkında bilgisi olanların ve/veya mirasçılarının işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde içinde bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle mahkememize başvurmaları/bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02039012