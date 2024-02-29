T.C

KUŞADASI

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN





ESAS NO ; 2018/990

KARAR NO ; 2023/1233

Mahkememizin 09/11/2023tarih ve 2018/990 Esas, 2023/1233Karar sayılı kararı Sanık Murat KOCAMAN 'a (İSMAİL VE Maksude oğlu 25/09/1963 d.lu,İzmir Bayındır Karahayıt nf kyt. ( TC Kimlik No: 12314333538 ) açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş, bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Sanık hakkında Hırsızlık (141/1) suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması cezasıile cezalandırılmasınakarar verildiği, işbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunun 31. Madde) tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibineyapılacak beyanın tutanağa geçirilip hakime tasdik ettirilmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01993952