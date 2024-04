T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

Asgari Aylık Kira Bedeli

1.Yıl Aylık: 5.000,00.-TL (beşbinTürkLirası)+(İhale Artışı) 2. Yıl aylık kirasının bir önceki yılın aylık kirası + TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) arttırılması, 3.Yıl Aylık: 121.800,00.-TL (yüzyirmibinsekizyüzTürkLirası)+(İhale Artışı)+(önceki 2 yılın tüfesi) 4. yıldan 49. yılın sonuna kadar (10. 20. 30. 40. yıl hariç) her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (on iki aylık ortalaması) oranında arttırılarak belirlenmesi, 20. yılın aylık kira bedelinin; SPK lisanslı firma tarafından belirlenen rayiç bedelden az olmamak kaydıyla Bölge Müdürlüğü Komisyonunca yeniden belirlenmesi, 10., 30. ve 40. yılların aylık kira bedellerinin ise bir önceki yılın aylık kira bedeline % 50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin bir önceki yılın TÜFE (on iki aylık ortalaması) oranında arttırılması ile belirlenecektir.