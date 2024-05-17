Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2023/223 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/223 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, 624 Ada, 1 Parsel, numarasında kayıtlı 18.235,91 m2 miktarlı miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Defne 3Sitesinde 30 dış kapı numaralı kayden: B2-12, mahallen 12.Blokta 95/13458 arsa paylı 1.kat (5) bağımsız bölüm



BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE AŞAGIDAKİ GİBİDİR;



Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi, Selçuklu Caddesinde, tapunun 624 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 18.235,91m2 miktarlı miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Defne 3 Sitesinde 30 dış kapı numaralı kayden: B2-12, mahallen 12.Blokta 95/13458 arsa paylı 1.kat (5) bağımsız bölüm nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal katlı, betonarme karkas sistemde, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, on dört yıllık ömre sahip, katlarında dörder daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcut ana binanın 1.normal katında yer alan daire, onaylı mimari projesine göre antre, koridor, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle 94,91m2 brüt, 72,53m2 net (süpürülebilir) alana sahiptir. Aynı proje dahilinde yer alan emsal dairelerde ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyolarda duvarlar tavana kadar fayans kaplı, armatür ve vitrifiye, mutfaklarda ise ahşap mutfak dolapları mevcut, daire giriş kapısı çelik giriş kapılı, doğrama aksamı ise PVC doğrama ve ısıcamlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, site girişinde güvenlik ile site dahilinde çevre tanzimi tamamlanmış durumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.



Yüzölçümü : 72,53 m2

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı resmi internet sitesi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden alınan imar durum bilgisine göre; Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Atakent Mahallesi, 624 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz,29.07.2008- 05.05.2009- 25.06.2010- 09.05.2010- 04.08.2012- 13.02.2013- 24.07.2018- 26.07.2013- 21.06.2022- 19.11.2008- 06.10.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Revizyon Uygulama İmar Planında, E:0.75, Hmax: 18,50m Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 3.228.703,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:04

15/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02033927