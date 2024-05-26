Güncelleme Tarihi:
T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/56 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 199 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Yarma Mahallesi Köyiçi Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 251,58 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planında Bitişik Nizam Konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 199 Ada, 9 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz;Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Yarma Mahallesi Köyiçi Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 289 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planında Bitişik Nizam Konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 650.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:15
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:15
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 199 Ada, 21 Parsel, bahçe nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Yarma Mahallesi Köyiçi Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 1.116,2 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planında Bitişik Nizam Konut Alanı ve yol sahasında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:25
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:25
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 400 Ada, 21 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Yarma Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 27.014,01 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:35
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 418 Ada, 22 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Yarma Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 21.752,88 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:45
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 448 Ada, 15 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Yarma Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 46.832,36 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tanm Alanı ve Sulama Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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