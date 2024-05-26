T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/56 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 199 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yarma Mahallesi Köyiçi Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 251,58 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planında Bitişik Nizam Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 199 Ada, 9 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz;Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yarma Mahallesi Köyiçi Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 289 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planında Bitişik Nizam Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 650.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 199 Ada, 21 Parsel, bahçe nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yarma Mahallesi Köyiçi Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 1.116,2 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planında Bitişik Nizam Konut Alanı ve yol sahasında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 400 Ada, 21 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yarma Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 27.014,01 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 418 Ada, 22 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yarma Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 21.752,88 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YARMA Mahalle/Köy, 448 Ada, 15 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yarma Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 46.832,36 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tanm Alanı ve Sulama Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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