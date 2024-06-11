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T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 00:00

 

İLAN

T.C.
KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2109 Esas

DAVALI : ÖMER FARUK ÖZBUĞDAY - Veli ve Hasibe'den olma 30/09/1993 doğumlu, 60634066810 TC kimlik numaralı.

Gaip olduğu iddia edilen Ömer Faruk ÖZBUĞDAY hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6ay içinde) bilgi vermelerinin 2. Defa ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 60634066810
ADI SOYADI : ÖMER FARUK ÖZBUĞDAY
BABA ADI : VELİ
ANA ADI : HASİBE
DOĞUM TARİHİ : 30/09/1993
DOĞUM YERİ : MERAM

#ilangovtr Basın no ILN02046075

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