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T.C.
KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/2109 Esas
DAVALI : ÖMER FARUK ÖZBUĞDAY - Veli ve Hasibe'den olma 30/09/1993 doğumlu, 60634066810 TC kimlik numaralı.
Gaip olduğu iddia edilen Ömer Faruk ÖZBUĞDAY hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6ay içinde) bilgi vermelerinin 2. Defa ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 60634066810
ADI SOYADI : ÖMER FARUK ÖZBUĞDAY
BABA ADI : VELİ
ANA ADI : HASİBE
DOĞUM TARİHİ : 30/09/1993
DOĞUM YERİ : MERAM
#ilangovtr Basın no ILN02046075