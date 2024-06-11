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T.C.

KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2109 Esas

DAVALI : ÖMER FARUK ÖZBUĞDAY - Veli ve Hasibe'den olma 30/09/1993 doğumlu, 60634066810 TC kimlik numaralı.

Gaip olduğu iddia edilen Ömer Faruk ÖZBUĞDAY hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6ay içinde) bilgi vermelerinin 2. Defa ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 60634066810

ADI SOYADI : ÖMER FARUK ÖZBUĞDAY

BABA ADI : VELİ

ANA ADI : HASİBE

DOĞUM TARİHİ : 30/09/1993

DOĞUM YERİ : MERAM

#ilangovtr Basın no ILN02046075