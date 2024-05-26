×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/1 SATIŞ

T.C. KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/1 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

T.C.
KONYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BÜYÜKKAYACIK Mahalle/Köy, 28887 Ada, 50 Parsel, hisseli tarla üzerinede ev ...
Adresi : Büyükkayacık Mahallesi Eski Ankara Caddesi Selçuklu Konya Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 3.677,83 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında Tarım Alanı Sahasında yer almaktadır.
Kıymeti : 6.560.904,25 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:07

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02037587

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02037587#İlangovtr