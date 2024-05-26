T.C.

KONYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BÜYÜKKAYACIK Mahalle/Köy, 28887 Ada, 50 Parsel, hisseli tarla üzerinede ev ...

Adresi : Büyükkayacık Mahallesi Eski Ankara Caddesi Selçuklu Konya Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 3.677,83 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında Tarım Alanı Sahasında yer almaktadır.

Kıymeti : 6.560.904,25 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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