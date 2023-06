T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

-İLANDIR-

KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Gürbürz € 5

Yahya Galip Caddesi, Bakanlıklar/ANKARA f n

Vekili : Müş.Haz.Av.Alpay ALPTEKİN Konya Muhakema

Defterdarlık Binası Kat:7 Selçuklu/KONYA

Davalılar

1- FETULLAH GÜLEN TC. : 43627119878

1857 Mount Eaton Rd. 18353 Pennsylvania Saylandrsburg Pa/Amerika Birleşik Devletleri

2- ADİL ÖKSÜZ TC. : 49162560564

Kısıklı Mah. Yusuf Kemal Sk. No:26 İç Kapı No:5 Üsküdar/İSTANBUL

3 -KEMAL BATMAZ TC. : 58393307312

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

4- HAKAN ÇİÇEK TC. : 17657176774

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

5- NURETTİN ORUÇ TC. : 32605910590

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

6- HARUN BİNİŞ TC. : 24247964536

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

7 -AKIN ÖZTÜRK TC. : 26878786440

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

8- AHMET ÖZÇETİN TC. : 12856970154

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

9 -HAKAN EVRİM TC. : 24002149574

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

10- KUBİLAY SELÇUK TC. : 14816631358

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

11 -ÖMER FARUK HARMANCIK TC. : 27554079436

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

12- MEHMET DİŞLİ TC. : 26408421568

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

13- MUSTAFA BARIŞ AVIALAN TC. : 10111391164

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

14-GÖKHAN ŞAHİN SÖNMEZATEŞ TC. : 50734015320

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

15- MUZAFFER DÜZENLİ TC. : 51919656192

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

16- TURGAY SÖKMEN TC. : 43417093494

Adres: Firari durumda olduğundan ve mernis adresi mevcut bulunmadığından 3713 sayılı kanunun 20/A maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilanen tebligat yapılması gerekmektedir.

17-MURAT KOÇYİĞİT TC. : 18088036408

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

18- İLHAN TALU TC. : 56344158792

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

19- MEHMET PARTİGÖÇ TC. : 23009329200

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

20- SİNAN SÜRER TC. : 37831354958

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

21- ORHAN YIKILKAN TC. : 30494162908

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

22 -CEMİL TURHAN TC. : 21883835176

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

23- RAMAZAN GÖZEL TC. : 37426812788

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

24- OSMAN KILIÇ TC. : 15737798366

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

25- DOĞAN ÖZTÜRK TC. : 49528495264

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

26- OSMAN KARDAL TC. : 36902158082

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

27- FIRAT ALAKUŞ TC. : 18278840334

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

28- ERHAN CAHA TC. : 23239357240

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

29- ALİ KALYONCU TC. : 19694283484

Adres: Firari durumda olduğundan ve mernis adresi mevcut bulunmadığından 3713 sayılı kanunun 20/A maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilanen tebligat yapılması gerekmektedir.

30- BILAL AKYUZ TC. : 14905140082

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

31-ÖZKAN AYDOĞDU TC. : 21754398830

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

32- ÜNSAL COŞKUN TC. : 63640030158

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

33- ÖZCAN KARACAN TC. : 12148640444

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

34- HALİL GÜL TC. : 25223347176

Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

35- MEHMET ŞAHİN TC. : 33430973484

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

36- MUHSİN KUTSİ BARIŞ TC. : 22075144960

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

37 -ALİ YAZICI TC. : 16097864876

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

SEMİH TERZİ (MİRASÇILARI) TC.: 45421027342

38- NAZİRE TERZİ (Eşi) (TC:45403027926)(Kendi adına asaleten küçük çocukları adına velayeten) Kardelen Mah.2047 Sk.Pınar Sitesi No:4F İç Kapı No:16 Yenimahalle-ANKARA

39-Faruk TERZİ (Oğlu)(TC:45400028070)

Kardelen Mah.2047 Sk.Pınar Sitesi No:4F İç Kapı No:16 Yenimahalle-ANKARA

40- Melike TERZİ (Kızı) (TC:10118207482)(2005 doğumlu-adına velisi)

Kardelen Mah.2047 Sk.Pınar Sitesi No:4F İç Kapı No:16 Yenimahalle-ANKARA

41- Elif TERZİ (Kızı)(TC:19045047178)(2011 doğumlu-adına velisi)

Kardelen Mah.2047 Sk.Pınar Sitesi No:4F İç Kapı No:16 Yenimahalle-ANKARA

42-MURAT AYGÜN TC. : 59164050246

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

43-OSMAN ÜNLÜ TC. : 10637410530

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

44-ERTUĞRUL TERZİ TC. : 27749514582

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

45-SAVAŞ KABAKLI TC. : 49702268806

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

46-AHMET BİCAN KIRKER TC. : 25661147406

Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

47-ALİ OSMAN GÜRCAN TC. : 27334518452

Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

48-Fatih ÖZCAN TC. :29098619048

Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

49-Mehmet Fatih ÖZKAN TC. :46513448274

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

50-Köksal DEMİRTUĞ TC.: 58282544446

Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

51-Yahya BAŞTAN TC. :26050417308

Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

52-Abdüssamet KARA TC.:23833820010

Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

53-Yusuf IŞIK TC.:24247960958

Ereğli (Konya) 1 lipi Kapalı Veza İnfaz Kurumu

54- Mustafa ŞENYÜZ TC.:56296052926

Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:56/5 Eyüp / İSTANBUL

Dava Değeri :3.634.872,31-TL (fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile)

Harca Esas Toplam Dava Değeri : 3.634.872,31-TL

Dava Konusu :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;- Davalıların haksız eylemleri sonucu Milli Savunma Bakanlığında — (Sadece 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında doğan Zararlara ilişkin) meydana gelen 3.634.872,31-TL (fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile) zararın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birliktte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile Kurumumuza ödenmesine;- Kurumumuzun zararlarının tazmini amacıyla davalıların, taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine teminatsız olarak İHTİYATİ HACİZ konulmasına karar verilmesi talebidir. Vakıaların Açık Özeti : 15.07.2016 tarihinde Paralel Devlet Yapılanması-Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokrasimize ve Devletimize karşı gerçekleştirilen kanlı darbe terör eylemi, Devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde kahraman halkımız tarafından bertaraf edilmiştir. Söz konusu darbe girişimi/terör eylemine karşı kahraman halkımız meydanlara çıkmış ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Bununla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki paralel yapılanmanın harekete geçirdiği darbecilere karşı meşruiyet çerçevesinde hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimiz, Millet iradesinin yanında yer almıştır. Bu şekilde mücadele veren halkımızdan, asker ve emniyet mensuplarımızdan şehitlerimiz ve gazilerimiz olmuştur. Terör örgütü mensubu sivil ve askerler tarafından; tank ve zırhlı araçlar ile hâkimiyet kurulmaya çalışılmış, savaş uçakları ile ses hızını aşacak şekilde alçak uçuşlar yapılmış, halk korku ve paniğe sevk edilerek meydanlara çıkması engellenmeye çalışılmış, milli radeye sahip çıkmak üzere Boğaziçi Köprüsü, Akıncılar Üssü, Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan halkın üzerine uzun namlulu silahlar ile ateş açılmış, çok sayıda sivil vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden olunmuştur. Bütün bu olaylar sonucunda Paralel Devlet Yapılanması-Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının işlemiş oldukları suçlarla ilgili, başta Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Yasama Organını ortadan kaldırmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini kismen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs ve üzerlerine atılı diğer suçlar sebebiyle haklarında iddianameler düzenlenmiş, başta Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Malatya, Konya olmak üzere diğer yerlerdeki Ağır Ceza Mahkemelerinde davalar açılmıştır. Hukukumuzda davalıların tazminat sorumluluğuna ilişkin mevzuat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olup, işbu Kanunun Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumluluğu düzenleyen 49'uncu maddesi ve devamı maddeleri ile müteselsil borçluluğu düzenleyen 61'inci maddesi huzurda görülmekte olan davanın dayanak maddelerini teşkil etmektedir.Türk Borçlar Kanunun 61'inci maddesi “Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.” hükmünü amirdir. Bilindiği üzere haksız fiilden ortak sorumluluğun mevcut olabilmesi için zarar verenlerin haksız fiilin işlenmesi hususunda olaydan önce veya olayın icrası sırasında birbirleri ile anlaşmaları ya da hiç olmazsa birbirlerinin zarar verici davranışlarından haberdar olmaları gerekir. Sayın Mahkemenin malumu olduğu üzere 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen kalkışma hareketinin bir terör örgütü faaliyeti olduğu aşikârdır. Bu kapsamda davalılar eylem birliği içinde hareket etmiştir. Bu eylem birliği icrai ve/veya ihmali hareketlerle ortaya çıkmış olup bu icrai ve ihmali eylemler aşağıda kişi bazında ayrıntıları ile arz ve izah edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, davalıların, darbe eylemi sırasında eylemler sebebiyle ortaya çıkan diğer her türlü tahribattan, davalıların eylemlerinin engellenmesi amacıyla, devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleler ve diğer faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan diğer her türlü zarardan oluşan toplam 3.634.872,31-TL zarardan sorumlu oldukları açıktır. Kamuya ait araçlar, helikopterler ve silahlar kullanılarak halka ve kamu kurumlarına çok büyük miktarda maddi zarar verilmekle birliktte Kurumumuzun manevi kişiliği de önemli ölçüde yara almış, zarara uğramıştır. Bu noktada, Mahkemenizden tazmini istenen miktarın sadece maddi zararlardan ibaret olduğunu, Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüzlerce yıllık kurumsal geçmişinin ve halk nezdindeki güvenilirliğinin uğramış olduğu tahrifatın herhangi bir şekilde tazmininin mümkün olmadığını Sayın Mahkemenizin dikkatine sunmak isteriz. Dava dilekçemizin aşağıda belirtilen vakıalar kısmında ayrıntılı olarak belirtilecek davalıların haksız ve hukuka aykırı fiilleri sebebiyle, Milli Savunma Bakanlığında (işbu dava bakımından sadece 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında) ortaya çıkan zararların davalılardan tazmininin sağlanması için, her türlü hukuki tedbir de alınmak kaydıyla Mahkemenizden yargılamanın yapılarak, haklı davamızın Mahkemenizce kabul edilmesini talep ediyoruz.

A- Davalıların Ceza Davalarından Ve Sair Delillerden Tespit Edilebilen Eylemleri İncelendiğinde;

1- Fethullah GÜLEN'le ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kurucusu ve Yöneticisi olduğu, 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin planlayıcısı ve emrini veren yöneticisi olduğu, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kurucusu ve Yöneticisi olarak darbe ile ilgili eylemleri koordine ettiği, www .herkul.org internet sitesi üzerinden yayınlanan konuşmalarıyla davalı terör örgütü liderinin konuşma yaptığı ve örgüt üyelerine şifreli mesajlar gönderdiği, emir ve talimat verdiği, diğer yöneticilerle eylem ve işbirliği içinde bulunduğu, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili darbeyi yönetip organize edenlere Adil ÖKSÜZ ve Kemal BATMAZ vasıtasıyla emirler verdiği ve onlar vasıtasıyla iletişim kurduğu,

2- Adil ÖKSÜZ'le ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Yöneticisi olduğu; örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı İmamı olduğu; darbe girişimi öncesinde muhtelif tarihlerde terör örgütü İliderinden emir ve talimatlar almak ve bunları diğer yöneticilere aktarmak amacıyla ABD'ye gittiği, 13.07.2016 tarihinde ülkeye giriş yaptığı, böylelikle Fetullah Gülen'den son emir ve talimatları aldığı, 15.07.2016 günü görev ve yetkisi olmadığı halde darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssünde bulunduğu, darbe faaliyeti sırasında üste toplantılar yaptığı, hazırlık faaliyetleri sırasında vurulacak hedefler olarak belirlenen yerlerin vurulması ve bombalanması emirlerini diğer yöneticilerle birlikte verdiği;

3- Kemal BATMAZ'la ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütününYöneticisi olduğu,FETÖ/PDY terör örgütü için önemli Holdinglerden olan Kaynak Holding bünyesinde Kaynak Kağıt A.Ş. isimli şirkette genel müdür olarak görev yaptığı, darbe girişimi öncesinde muhtelif tarihlerde terör örgütü liderinden emir ve talimatlar almak ve bunları diğer yöneticilere aktarmak amacıyla Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiği, 13.07.2016 tarihinde ülkeye giriş yaptığı, böylelikle Fetullah Gülen'den son emir ve talimatları aldığı, Adil Öksüz'ün kullandığı araç ile muhtelif tarihlerde darbeye hazırlık toplantıları için Ankara'ya geldiği, darbe faaliyeti sırasında toplantılar yaptığı, hazırlık faaliyetleri sırasında vurulacak hedefler olarak belirlenen yerlerin vurulması, bombalanması emirlerini diğer yöneticilerle birlikte verdiği,

4- Hakan ÇİÇEK'le ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde Kurmay Subaylar Ağabeyi olarak görev yaptığı, şirketi adına Ankara ilinde gizli FETÖ koleji olarak Anafartalar Koleji'ni açtığı, darbeye teşebbüs faaliyetine katılan çok sayıda subayın çocuklarının bahse konu okulda okumalarını sağladığı, Adil Öksüz'ün kullandığı araç ile muhtelif tarihlerde darbeye hazırlık toplantıları için Ankara'ya geldiği, darbe faaliyeti sırasında üste toplantılar yaptığı, hazırlık faaliyetleri sırasında vurulacak hedefler olarak belirlenen yerlerin vurulması, bombalanması emirlerini diğer yöneticilerle birlikte verdiği,

5- Nurettin ORUÇ'la ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğu 1998- 2003 yılları arasında FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet yürüten Zaunus Dershanesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı, 2010 yılında girdiği KPSS sınavı sonucunda Diyarbakır'a öğretmen olarak atandığı, 2014 yılı mart ayına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yaptığı, bu tarihte öğretmenlikten istifa ederek Soyut Medya isimli Film şirketinde 2,500,00-TL maaşla çalışmaya başladığı, Adil Öksüz'ün kullandığı araç ile muhtelif tarihlerde darbeye hazırlık toplantıları için Ankara'ya geldiği, darbe faaliyeti sırasında üste toplantılar yaptığı, hazırlık faaliyetleri sırasında vurulacak hedefler olarak belirlenen yerlerin vurulması, bombalanması emirlerini diğer yöneticilerle birlikte verdiği,

6- Harun BİNİŞ'le ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Yöneticisi olduğu, uzun yıllar FETÖ/PDY terör örgütü için önemli kuruluşlardan olan Kaynak Holding bünyesinde çalıştığı, Kemal Batmaz ile de bu şirket bünyesinde iken tanıştığı, Adil Öksüz'ün kullandığı araç ile muhtelif tarihlerde darbeye hazırlık toplantıları için Ankara'ya geldiği, darbe faaliyeti sırasında üste toplantılar yaptığı, hazırlık faaliyetleri sırasında vurulacak hedefler olarak belirlenen yerlerin vurulması, bombalanması emirlerini diğer yöneticilerle birlikte verdiği, 7- Akın ÖZTÜRK'le ilgili olarak; Yurtta Sulh Konseyi Yöneticisi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Yöneticisi olduğu, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin organizasyonunda ve eylemin icrasında görev aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştirenlere emir ve talimat verdiği, 15/07/2016 tarihinde darbe günü İzmir'den Ankara'ya geldiği, Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının İstanbul'daki düğününe davetli olmasına ve nikah şahitliği yapması için teklifte bulunulmasına rağmen düğüne gitmediği, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği,

8- Ahmet ÖZÇETİN'le ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, olay tarihinde muhtelif sayıda değişik ölçekteki uydu görüntülerinin

bulunduğu, bu görüntülerin devletin kritik noktalarında ve üst makamlarında görev yapmış kişilerin adreslerine ilişkin olduğu, bu görüntülerle birlikte darbeye teşebbüs eylemi öncesi çalışma yaptığı, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin organizasyonunda ve eylemin icrasında görev aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştirenlere emir ve talimat verdiği, diğer yöneticilerle: eylem ve işbirliği içinde bulunduğu,

9- Hakan EVRİM'le ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin organizasyonunda ve eylemin icrasında görev aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştirenlere emir ve talimat verdiği, diğer yöneticilerle eylem ve işbirliği içinde bulunduğu,

10- Kubilay SELÇUK'la ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, kimin nereye ne şekilde gideceğine, hangi eylemlerin yapılacağına, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına karar verdikleri, alınan kararları Ahmet Özçetin ve Mehmet Fatih Çavur'a ilettikleri, Ahmet Özçetin ve Mehmet Fatih Çavur'un da telsiz ve telefonla DESK diye tabir edilen uçaklarla telsiz bağlantısının sağlandığı noktadan telsizler aracılığıyla vur emrini ve vurulacak hedefi ve koordinatlarını havada uçmakta olan FETÖ üyesi pilotlara bildirdikleri, kule telsiz konuşması kayıtlarından da anlaşılacağı gibi davalının darbe gecesi kimin nereyi vurduğu ile ilgili araştırma yaptığı, davalının diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emir verdiği,

11-Ömer Faruk HARMANCIK'la ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, olay tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Kasımpaşa Kuzey Deniz Saha Komutanlığında Tuğamiral rütbesiyle Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak atanarak terfi ettirildiği, olay tarihinde kimin nereye ne şekilde gideceğine, hangi eylemlerin yapılacağına, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına karar verdikleri, alınan kararları Ahmet Özçetin ve Mehmet Fatih Çavur'a ilettiği, Ahmet Özçetin ve Mehmet Fatih Çavur'un da telsiz ve telefonla 141. Filodaki Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz'a ilettiği, Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz'un da DESK diye tabir edilen uçaklarla telsiz bağlantısının sağlandığı noktadan telsizler aracılığıyla vur emrini ve vurulacak hedefi ve koordinatlarını havada uçmakta olan FETÖ üyesi pilotlara bildirdikleri, adı geçenin ve diğer darbe yöneticilerinin eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği,

12-Mehmet DİŞLİ ile ilgili olarak;FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği,

13-Mustafa Barış AVIALAN'la ilgili olarak;FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için g/îrekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği,

14-Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ'le ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, MİT Müsteşarlığına atandığı, bu MUHAYM başkanlığındaki bilgisayarlarda yüklü CAS programını açtırdığı, bu program vasıtasıyla darbe faaliyeti sırasında vurulacak yerleri haritada işaretlediği, hedeflerin resmini çıkardığı ve seçilen hedeflerin koordinatlarını haritalar üzerine işlettiğik Cumhurbaşkanı'na suikastgirişiminin organizasyonunda görev aldığı,diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği,

15-Muzaffer DÜZENLİ ile ilgili olarak; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, genel darbe planının İstanbul organizasyonunu yaptığı, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde alınan kararların Türkiye genelinde uygulanması için whatsapp grubu üzerinden emir olarak yayınladığı, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü ile diğer yerlerdeki darbeciler arrasındaki koordinasyonu sağladığı, 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs organizasyonunda ve eylemin icrasında görev aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştiren davalılara emir ve talimat verdiği,

16-Turgay SÖKMEN'le ilgili olarak;FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu,olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı'nda yarbay rütbesiyle görev yaptığı, aynı zamanda Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde darbe faaliyetini yönetip organize eden Adil Öksüz'ün liderliğinde Ankara Konutkent'de bulunan villada yapılan toplantılara katıldığı, darbeyi yönetip organize edenlerle eylem ve iş birliği içerisinde hareket ettiği,

17-Murat KOÇYİĞİT'le ilgili olarak; Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, FETÖ/PDY Silahlı

Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, olay tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak albay rütbesinde görev yaptığı, FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu değerlendirilen Adi! Öksüz ile 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent'de bulunan villada darbe planı ile ilgili organizasyonun yapıldığı toplantılara katıldığı, darbeyi yönetip organize edenlerle eylem ve iş birliği içerisinde bulunduğu,

18-İlhan TALU'yla ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı olarak Korgeneral rütbesiyle görev yaptığı, olay günü karargâhta en kıdemli J Başkanı olarak bulunduğu, saat 20.09'da 1. Başkanın makamından çıkan ve makamda Hakan FİDAN'ı gören davalı İlhan TALU'nun, Cemil TURHAN'a; Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki ÇOLAK'ın Kara Havacılık Komutanlığı'na gittiğini FETÖ mensubu personelle ilgili tuttuklamaların hemen başlayacağını söylediği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan itirafların Kara Havacılık Komutanlığı personelinin deşifre olmasını sağlamaya yönelik olduğunu, Kara Kuvvetleri Komutanının Kara Havacılık Komutanlığına gitmesi ve Genelkurmay Başkanının askeri savcıları karargâha davet etmesi üzerine karargâh içindeki darbeci grubun paniğe kapıldığı, 15.07.2016 saat 03.00 olarak belirlenen darbe faaliyetinin, 15.07.2016 saat 20.30 sıralarında başladığı, davalı İlhan TALU'nun darbe girişiminin geriye çekilmesinde önemli rolü olduğu, saat 21.23'de karargâhı ele geçirmek için içeri giren darbeci Özel Kuvvet görevlilerinden bir gruba bina içinde yol gösterdiği, Genelkurmay 2. Başkanı Org. Yaşar Güler'in derdest edilmesine nezaret ettiği, akabinde gelişmeleri odasından takip ettiği, gece saat 01.00'a kadar Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğg. Hayrettin KALDIRIMCI, Askeri Savcı Binbaşı Kurtuluş KAYA ve Hakim Albay Mehmet Oğuz AKKUŞ'la, emre alınacak personel yönünden yapılacak adli işlemler ile ilgili toplantılar yaptığı, darbenin başarılı olması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi ile rütbeli personelin durumunu belirleyecek atama listesini hazırlayan ekibin, rütbesi ve görev yaptığı birim de dikkate alınarak başında bulunduğu, ayrıca Örgütün atama listesinde görevine devam edecek personel arasında gösterildiği,

19-Mehmet PARTİGÖÇ'le ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı,olay günü Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent'te bulanan villada/Xdil ÖKSÜZ liderliğinde yapılan ve darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, ardından 13.07.2016 günü Gökhan ESKİ'ye darbe girişiminde bulunacaklarını söyleyerek görevlendirme yaptığı, olay günü karargahta

bulunan davalının saat 13.43'ten saat 20.21'e kadar sırasıyla, darbeyi planlayan ve icra eden ekipte yer alan ve olay akşamı faaliyetlerini Akıncı Üssü'nden sürdüren ekip üyeleri ile görüşmeler yaptığı, saat 20.21'de yani darbe saatinin geriye çekildiği saatlerde Serkan SAĞ, Okan ATAOĞLU, Erdem ERASLAN ve Suat Kürşat GÜN ile karşılaştıkları ve davalının onlara daha dikkatli olmaları yönünde talimatlar verdiği, saat 21.30'da Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı sıfatıyla kendisi ve General Amiral Şube Müdürü sıfatıyla Cemil TURHAN tarafından imzalanan, “ATAMA', “KATILIŞLAR” ve “SIKIİYÖNETİM DİREKTİFİ” konulu mesajların çekildiği, saat 21.48'de Nuri GAYIR ve darbeci Özel Kuvvet personeli ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı ve mahiyetinin içeri girmesinden itibaren darbeci personelin açtığı ateş sonucu çıkan çatışma ortamında bulunduğu ve bu çatışma sonucunda şehit olan Bülent AYDIN'ın naaşı üzerinde incelemeler yaptığı, tüm gece ve sabah saatlerinde karargah içinde etkin bir şekilde darbe faaliyetlerinde bulunduğu, kendisinin kullandığı 5306620464 numaralı telefondan, Örgütün Genelkurmay Başkanlığına getirilmesine karar verdiği YAŞ Üyesi Akın ÖZTÜRK'e, gece boyunca derdest edilen komutanların toplanacağı ve darbe faaliyetlerinin sürdürüleceği Akıncı Üssü'ne geçebileceğini soyledıgı tüm gece boyunca darbe faaliyetlerinin yürütüldüğü Akıncı Üssü ile darbeyi planlayan ve icra eden ekipte yer alan Kurmay Albay Mustafa Barış AVIALAN aracılığıyla irtibat kurduğu, ayrıca Örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde Genelkurmay 2. Başkan Yardımcısı görevine karar verildiği ve karargah sorumlusu olarak tayin edildiği,

20- Sinan SÜRER'le ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Genelkurmay 1. İstihbarat . Analiz Değerlendirme Daire Başkanı olarak Tuğamiral rütbesiyle görev yaptığı, 2014 yılının başlangıcında FETÖ/PDY örgüt üyelerinin örgütsel haberleşme aracı olan ByLock uygulamasını kullandığı, 6-7- 8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent'te bulanan villada, Adil ÖKSÜZ liderliğinde yapılan ve darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, 11.07.2016- 21.07.2016 tarihleri arasında yıllık izinde olmasına rağmen, darbe tarihi olarak belirlenen 15.07.2016 saat 10.13'de karargâhın güney nizamiyesinden giriş yaptığı, burada darbe hazırlığı ile ilgili bir takım görüşmeler yaparak saat 11.09'da yine güney nizamiyeden ayrıldığı, darbe faaliyetinin öne çekildiği saat 20.02'den itibaren saat 21.40'da “Ateşeler” isimli WWhatsApp Grubu üzerinden, yurt dışında bulunan askeri ataşelere, “Arkadaşlar, TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarınıza iletin” şeklinde talimat verdiği, bu talimata karşılık askeri ataşelerin çoğunluğunun da “emrederseniz” şeklinde cevap verdiği, saat 23.32'de Suat SAĞLAM eşliğinde karargah 1-A kapısından girerek komuta katına çıktığı ve Mehmet PARTİGÖÇ, Orhan YIKILKAN ve Ramazan GÖZEL ile birlikte karargahı yönetmeye ve darbe faaliyetinin icra edildiği Akıncı Üssü ile irtibat ve koordineyi sağlamaya başladığı, üniforma da giyen davalının ayrıca darbe faaliyetine aktif olarak da katıldığı, saat 02.45'de Abdurrahim AKSOY, Gökhan BALCI ve Mustafa MENGİ ile birlikte, darbeyi engellemek için karargaha gelen ve o sırada genel sekreterlik katında bulunan vatandaşlara karşı açtıkları ateş sonucu Resul Kaptancı'nın sağ kol bölgesine aldığı iki, sağ göğüs bölgesine aldığı bir isabetle akciğer ve damar yaralanması; Mesut Acu'nun ise göğüs bölgesinden aldığı bir isabetle akciğer ve kalp yaralanması sonucu şehit oldukları, yerde yatan ve kim olduğu tespit edilemeyen bir vatandaşa da tekme attığı, ardından gece ve tüm gün boyunca darbe faaliyetlerine devam ettiği,

21- Orhan YIKILKAN'la ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent'te bulanan villada, Adil ÖKSÜZ liderliğinde; 11.07.2016 tarihinde Mamak'ta bulanan evde, Ali KALYONCU, Erhan CAHA ve Bilal AKYÜZ'ün katılımında ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda, Kurmay Albay Muhsin Kutsi BARIŞ'ın organizasyonunda darbe planı ile ilgili yapılan toplantılara aktif olarak katıldığı, örgüt tarafından kararlaştırılan ve uygulanmasına karar verilen plan İile ilgili çalışmalar yaptığı, darbe gün ve saatinin 15.07.2016 saat 03.00 olarak belirlenmesinin ardından davalının 14.07.2016 saat 10.00 sıralarında Levent TÜRKKAN'a “darbe planladıklarını, Cumhurbaşkanı, Başbakan,Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Örgenerallerin tek tek alınacağını sessiz sedasız işin biteceğini, bu işin 15.07.2016'yı 16.07.2016'ya bağlayan gece 03.00'da yapılacağını” söylediği, davalının görevinin darbenin yapılacağı gün Gnkur.Bşk.Org.Hulusi Akar'ı etkisiz hale getirip işi kolaylaştırmak olduğunu belirttiği, olay günü karargâhta bulunan davalının, öğleden sonra Levent TÜRKKAN ile birlikte Mehmet DİŞLİ'nin odasına giderek darbeyle ilgili son ayrıntıları konuştukları, darbe girişiminin başlangıç saatinin saat 20.02'ye çekilmesinden sonra, saat 20.51'de Mehmet DİŞLİ ile birlikte, darbe girişiminin başında yer alma teklifinde bulunacakları, reddetmesi halinde de derdest edecekleri Org. Hulusi AKAR'ın bulunduğu komuta katına çıktıkları, Mehmet DİŞLİ'nin kendisine bulunduğu teklife tepki göstererek bu girişimi hiçbir şekilde desteklemediğini net olarak belirten ve böylece Fetullahçı Terör Örgütü üyesi darbecilerin planlarını en başında bozan AKAR'ı, etkisiz hale getiren ve içinde Ramazan GÖZEL, Kurmay Serdar TEKİN, Abdullah ERDOĞAN ve elinde silah da olduğu halde Levent TÜRKKAN'ın da bulunduğu ekibin içinde yer aldığı, akabinde tüm gece boyunca, darbeyi planlayan ve icra eden ekipte yer alan darbe faaliyetinin icra edildiği esnada Akıncı Üssü'nde bulunan Kurmay Albay Mustafa Barış AVIALAN, olay gecesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında bulunan Kurmay Albay Muhsin Kutsi BARIŞ, olay gecesi darbe faaliyetinin icra edildiği TRT'de bulunan Yarbay Ümit GENÇER'le irtibatlar kurduğu,

22- Cemil TURHAN'la ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü olarak görev yaptığı, olay günü karargâhta olduğu, olaydan bir gün önce, 14.07.2016 günü sabah saatlerinde, darbe girişimine hazırlık kapsamında, Hüseyin ÖMÜR ve Kenan ŞİMŞEK'e talımat vererek, MEDAS'tan nasıl mesaj gönderildiği konusunda bilgi toplamalarını ve mesaj gönderilen odanın anahtarından bir kopya yaptırmalarını istediği, olay günü saat 13.45'ten itibaren darbeyi planlayan ve icra eden ekipte yer alan ve olay akşamı faaliyetlerini Akıncı Üssü'nden sürdüren Kurmay Albay Mustafa Barış AVIALAN'la görüşmeler yaptığı, saat 20.09'dan itibaren de İlhan TALU, Mehmet PARTİGÖÇ ve Gökhan ESKİ ile bir çok kez görüştüğü, saat 21.27'de, karargâha kısa bir süre önce giren darbeci Özel Kuvvet personeli ile birlikte hareket ederek, söz konusu personelin muhabere merkezine girmesini sağladığı, saat 21.29 civarında MEDAS sistemi vasıtasıyla hukuka aykırı darbe mesajlarının çekildiği Orbay Salonuna geldiği, mesajların çekilmesinin ardından, elinde silah da olduğu halde buradan çıktığı, saat 21.42'de güney nizamiye köşesine gelerek, darbeci Özel Kuvvet personeline emirler verdiği, saat 21.47'de, Kara Kuvvetleri Komutanının karargaha giriş yapmasından sonra, Bülent AYDIN'ın şehit edildiği çatışma ortamında bulunduğu, ardından tüm gece boyunca karargah içindeki darbeye yönelik eylemlerine devam ettiği, saat 06.13'de, Mustafa ÇİÇEK ve Cemal TURĞUT İile birlikte, üzerinde eğitim elbisesi olduğu halde, güvenlik kamera kayıtlarını içeren belleklerin tanklar tarafından ezilmesine refakat ettiği,

23- Ramazan GÖZEL'le ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Genelkurmay Başkanının Özel Kalem Müdürü olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, darbe öncesi Orhan YIKILKAN ve Mehmet DİŞLİ ile eylemlerin organizasyonu ile ilgili görüşmeler yaptığı, darbe faaliyetlerine başlama saatinin geriye çekilmesinin ardından, Ramazan GÖZEL ile birliktte Mehmet PARTİGÖÇ, Orhan YIKILKAN, ve Mehmet DİŞLİ tarafından süratli bir şekilde plan organize edildiği,

24- Osman KıILIÇ'la ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda Kurmay Albay Muhsin Kutsi BARIŞ'ın organizasyonunda darbe planı ile ilgili yapılan toplantılara aktif olarak katıldığı, Örgüt tarafından kararlaştırılan ve uygulanmasına karar verilen darbe girişimi planı ile ilgili çalışmalar yaptığı, bu minvalde; Cumhurbaşkanına suikast, TÜRKSAT'a saldırı, Genelkurmay Karargahının ele geçirilmesi, Özel Kuvvetler Karargahının ele geçirilmesi, TRT baskını, Kara Havacılık Karargahındaki faaliyetlerle ilgili planlamalar yapan ve uygulayan ekibin içinde yönetici sıfatıyla yer aldığı, darbe girişimi sırasında kendi hattı ile birlikte, Ali IRMAK'ın temin edip kendisine verdiği, sadece darbe girişiminde kullanılmak üzere satın alınan hatlardan 55377348001 numaralı hattı kullandığı.

25- Doğan ÖZTÜRK'le ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör

Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığında Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, olay günü karargah içinde bulunan davalının saat 15.25'den itibaren kendi görev alanıyla ilgili omayan Mehmet PARTİGÖÇ, Orhan YIKILKAN, Cemil TURHAN ve Gökhan ESKİ ile karargahın muhtelif bölgelerinde darbe hazırlığına ilişkin görüşmeler yaptığı,

26- Osman KARDAL 'la ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Cari Harekat Dairesinde Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, Çakırsöğüt'teki Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı birliklerinin derhal Ankara'ya intikal emrini içeren mesajı çekmek suretiyle darbe girişiminde önemli bir rolünün bulunduğunun anlaşıldığı, ayrıca Örgütün atama listesinde Genelkurmay Cari Harekat Daire Uluslararası Cari Harekat Merkezi amirliğinden terfi ettirilerek, aynı Daireye başkan olarak atandığı,

27- Fırat ALAKUŞ'la ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığında Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, 6-7-8 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent'te bulanan villada, Adil ÖKSÜZ liderliğinde yapılan ve darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, 25- Doğan ÖZTÜRK'le ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığında Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, olay günü karargah içinde bulunan davalının saat 15.25'den itibaren kendi görev alanıyla ilgili omayan Mehmet PARTİGÖÇ, Orhan YIKILKAN, Cemil TURHAN ve Gökhan ESKİ ile karargahın muhtelif bölgelerinde darbe hazırlığına ilişkin görüşmeler yaptığı,

28- Erhan CAHA yla ilgili olarak; Fetullahçı Terör Orgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığına terfi ettirildiği ve ayrıca karargah sorumlusu olarak tayin edildiği, darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, olay günü örgütün eyleme başlama mesajı olarak değerlendirilen sözde darbe ve atama emirleri üzerine sorumluluğunu aldığı Karargahın kontrolünü sağladıktan sonra, saat 19.58'de, darbe planının İstanbul sorumlularından Muzaffer Düzenli'yi telefonla arayarak darbe girişim saatinin geriye çekildiğini tebliğ ettiği, akabinde, Genelkurmay Karargahı sorumlusu ve Konsey Üyesi Mehmet Partigöç, sözde atama emri üzerine 28. Mekanize Tugay Komutanlığının komutasını alan Konsey Üyesi Ali Kalyoncu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nı kaçırılmasını sağlayan ekibin başında bulunan Mutlu Serkan Vurdem ve Konsey Üyesi Bilal Akyüz ile sürekli irtibat halinde olduğu,

29- Ali KALYONCU'yla ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında Personel İşlem Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, Örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde 28. Mekanize Tugay Komutanlığına, ayrıca Ankara İl Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığı'na atandığı, darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, olay günü de, sözde atama yeri olan ve darbe günü şehri işgale yönelik çok sayıda zırhlı araç ve tankın çıktığı 28. Mekanize Tugay Komutanlığına gidip, birliğin komutasını alarak darbe faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılması eylemini planlayan grup içinde bulunduğu, eylemin gerçekleştirilmesi için ekip oluşturması konusunda Kara Kuvvetleri Personel Plan Şube Müdürü Albay Mutlu Serkan Vurdem'i görevlendirdiği,

30- Bilal AKYÜZ'le ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında Teşkilat Şube Müdürü olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptı/ğı, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent'te bulanan villada, Adil ÖKSÜZ liderliğinde yapılan Ankara Mamak'ta bir evde düzenlenen darbe planı ile organizasyonlarının yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı,

31- Özkan AYDOĞDU'yla ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, genel darbe planının İstanbul organizasyonunu yapan ekibin içinde yer aldığı, bu minvalde; Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kontrol altında tutulması, kontrolü Kuleli Askeri Lisesi'ne verilen iki boğaz köprüsünün takviye edilmesi, çevik kuvvet şube müdürlüğünün ele geçirilmesi, Telekom'un ablukaya alınması, çevre yolu bağlantılarının kontrol altında tutulması eylemlerini uygulayan ekibe liderlik ettiği, 32- Ünsal COŞKUN'la ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Okul Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde Kara Havacılık Komutanlığına atanmasına karar verildiği, darbe girişiminin en etkili unsurlarından olan Kara Havacılık Komutanlığının, içinde Cumhurbaşkanına suikast girişimini de kapsayan darbe planı dahilindeki organizasyonunu yaptığı, olay günü de, sözde atama yerine gidip, birliğin komutasını da alarak, yapılan plan uyarınca pilot ve helikopterleri yönlendirmek suretiyle darbe faaliyetlerini gerçekleştirdiği,

33- Özcan KARACAN'la ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında Tabur Komutanı olarak Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, olaydan yaklaşık 1 hafta önce Ankara Ostim'de bulanan evde, darbe planı ile ilgili organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, olay günü yapılan plan uyarınca, darbe girişiminin en etkili unsurlarından olan Kara Havacılık Komutanlığındaki saldırı tipi helikopterlerin uçuş ve personel koordinasyonunu sağladığı,

34- Halil GÜL'lüyle ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında Tabur Komutanı olarak Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, olaydan yaklaşık 1 hafta önce Ankara Ostim'de bulanan evde darbe planının en etkili unsurlarından olan Kara Havacılık Komutanlığı ile ilgili organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, olay günü yapılan plan uyarınca darbe girişimine iştirak edecek personeli temine yönelik eylemlerde bulunduğu, akabinde pilotluğunu yaptığı helikopterle gece boyunca Genelkurmay Karargâhına 4 kez iniş yaparak, başta Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın bulunduğu derdest edilen üst düzey komutanları Akıncı Üssü'ne götürdüğü, 35- Mehmet ŞAHİN'le ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Albay rütbesiyle gorev yaptığı, darbecilerin önemli güçlerinden olan Hava Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu, sevk ve idaresini yapan ekibin içinde bulunduğu, olay günü hava harekâtının merkezi olan Akıncı Üssü'nde, Ülke çapında eyleme katılan uçak ve pilotları yönlendirmek suretiyle darbe girişimine aktif olarak katıldığı,

36- Muhsin Kutsi BARIŞ'la ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, darbe teşebbüsü öncesinde, özellikle 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Muhafız Alayında olağanın dışında çok sayıda asker misafir ağırladığı, görüşmelerini gizlemek amacıyla kendisine ziyarete gelen misafirlerin kaydının tutulmamasına yönelik emir verdiği, Muhafız Alayının Nizamiye Kayıt Defterleri ve Harekat Merkezi tarafından tutulan ceridelerde yapılan incelemeye göre, darbe girişiminin başarılı olması için çaba sarf eden, darbe girişiminde aktif ve kilit rol oynayan kişiler olduğu, bu durumun davalının darbe teşebbüsü öncesinde ismi geçen askerlerle darbe teşebbüsüne ilişkin planlamalar yapmak üzere bir araya geldiğinin kanıtı olduğu, ayrıca, komutanı olduğu Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın darbe teşebbüsünde aktif ve kilit bir rol oynadığı, Yarbay Ekrem Işık komutasındaki muhafız komando taburundan 4 subay, 3 astsubay, 52 uzman çavuş, 62 er ve erbaştan oluşan 121 askerin, Binbaşı Osman Koltarla komutasındaki köşk muhafız komando birliğinden 5 subay, 12 astsubay, 83 uzman çavuş ve 3 erden oluşan toplam 103 askerin TRT baskınına gittikleri, Binbaşı Fedakar Akça komutasındaki muhafız komando taburundan 4 subay, 3 astsubay, 23 uzman çavuş ve 78 er ve erbaştan oluşan toplam 108 askerin ise Genelkurmay Karargahına gittikleri, ayrıca davalının görevi dolayısıyla aynı zamanda kendi amiri olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'ni koruması gerekirken, derdest edilerek alıkonulmasına ilişkin eylemlerin planlanması dâhil tüm aşamalarında bizzat yer aldığı,

37- Ali YAZICI'yla ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başyaveri olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, darbe teşebbüsünün en önemli unsurlarından birini oluşturan Cumhurbaşkanına yönelik planlanan, ancak başarılı olamayan suikast girişimini planlayan ekip içinde yer aldığı, suikast planının başarılı olabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrenmeye çalıştığı, 16/07/2016 tarihinde saat 00:30 civarında Cumhurbaşkanı'na suikast eylemini gerçekleştirecek grubunun hazırlık yaptığı Çiğlii 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'na gittiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı yer ile ilgili bilgi verdiği ana kadar Cumhurbaşkanı'nın Marmaris ilçesi Okluk Körfezi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı'na ait tesiste bulunduğunu zannettikleri ve planlarını bu yere göre yaptıkları, akabinde ise davalıdan temin edilen bu bilgiyi teyit ederek Marmaris İlçesinde bulunan otele gittiklerinin tespit edildiği,

(38)(39)(40)(41)-nolu davalıların murisi Semih TERZİ'yle ilgili olarak; Fetullahçı TerörÖrgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı 1. Tugay Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı görevi verildiği, Genelkurmay Karargâhının ele geçirilmesi, bu kapsamda başta Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar olmak üzere üst düzey komutanların derdest edilerek Akıncı Üssü'ne götürülmesi, Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunulması, TÜRKSAT'a saldırılması gibi eylemleri gerçekleştiren ve darbe girişiminin en önemli unsurlarından birisi olan Özel Kuvvetler Komutanlığının darbeci personelinin planlama ve organizasyonunu yaptığı, darbe saatinin geriye alınması üzerine, komutayı almak üzere, o sırada görevli olduğu Silopi'den önce Diyarbakır'a, ardından da Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığına intikal ettiği, burada da Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın talimatı üzerine, Ömer Halisdemir tarafından öldürüldüğü,

42- Murat AYGÜN'le ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde 58. Topçu Tugay Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde Topçu ve Füze Okul Komutanlığına atanmasına karar verildiği, 6-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında izini olmasına rağmen 10 Temmuz 2016 günü iznini keserek birliğinin başına geçtiği, ancak başlama yazısını Kuvvet Komutanlığı'na göndermediği, 11.07.2016 günü Konsey Üyesi Bilal Akyüz ile tugayda buluştukları, darbe girişiminin etkili unsurlarından birisi olan 58. Tugay'ın darbe organizasyonu ile ilgili planlamaları yaptığı, olay günü, tugaya bağlı birliklerden tugay teşkilat yapısına uygun olmayan yeni birlikler oluşturup gruplandırarak Ankara merkezde 10 ayrı kavşak noktasının trafiğe kapatılması ve kontrol altına alınması, TÜRKSAT ile (TİB) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı ele geçirmek ve markoni telsiz bulunan araçlar ile örgütün iletişimini sağlama şeklinde üstlendiği görev kapsamında, 58. Topçu Tugayından 240 personel ve 45 araçlık konvoydan oluşan birlikleri sözde görev yerlerine sevk ettiği, birliklerin engellendiği noktalarda Bilai AKYÜZ ile görüşerek hava desteği istediği, 58. Topçu Tugayında 2 adet fırlatma aracına bora füzesi yüklenmesi ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığına bağlı Gösteri ve Tatbikat Alayının bulunduğu Sakarya kışlasından Ankara 28. Mekanize Piyade Tugayına fırtına obüsü taşınması için çekici araç gönderilmesi faaliyetleri ile sözde sıkıyönetim direktiflerine uygun şekilde Topçu ve Füze Okul komutanlığına gece saatlerinde geçerek emir komutayı alıp aynı okulda Kurs Tabur Komutanı olan Abdulkerim CEYHAN'a ilçenin kontrolünü sağlamak, emniyeti ele geçirmek üzere hazırlattığı kursiyer uzman çavuşlardan oluşan birliğin o an için Ezan ve salaları susturmak üzere kışla dışına çıkartmak şeklinde görevler üstlendiği,

43- Osman ÜNLÜ'yle ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldugu Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Topçu ve Füze Okulu Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde 4. Kolordu Komutanlığının yanında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına da atanmasına karar verildiği, olaydan yaklaşık 1 ay önce Bilal Akyüz ve Murat Aygün ile birlikte darbe planlamalarına ilişkin hazırlık faaliyetlerini yürüttüğü, 16.07.2016 saat 00:30 sıralarında 4. Kolordu Komutanlığına, 4. Kolordu Komutanlığında 28. Mekanize Tugay Komutanlığındaki komutan odasına geçerek zırhlı birlikleri ve darbe faaliyetlerini sevk ve idare eden Ali Kalyoncu ile bir arada bulunup, süreci birlikte takip ettiği,

44- Ertuğrul TERZİ'yle ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde 28. Mekanize Tümen Komutanlığında, Tabur Komutanı olarak Kurmay Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, darbe girişiminin önemli güçlerinden olan ve olay günü şehri kuşatan tank ve zırhlı araçların mühimmat ve personel organizasyonunu yapan ekip içinde yer aldığı,

45- Savaş KABAKLI'yla ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde 28. Mekanize Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak Kurmay Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplntılara aktif olarak katıldığı, darbe girişiminin önemli güçlerinden olan ve olay günü şehri kuşatan tank ve zırhlı araçların mühimmat ve personel organizasyonunu yapan ekip içinde yer aldığı,

46- Ahmet Bican KIRKER'le ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına atanmasına karar verildiği, darbe planı içinde iki bölgeye ayrılmasına karar verilen Ankara'yı kontrol edecek birliğin başına atamasının yapıldığı, bu minvalde sözde atama emri üzerine Zırhlı Birliklere giderek komutayı devraldığı, gerek darbeyi önlemeye çalışan güvenlik güçleri, gerek birlik içindeki Milli Ordu'ya mensup personelin gayretiyle herhangi bir silahlı unsurun birlikten çıkmasına izin verilmediği, ancak bu durumun davalının darbe girişimi içinde aldığı rolün etkinliğini düşürmediği,

47- Ali Osman GÜRCAN'la ilgili olarak; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini Ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı, olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, örgüt tarafından hazırlanan atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına ve ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmasına karar verildiği, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent'te bulunan villada, Adil ÖKSÜZ liderliğinde yapılan ve darbe planı ile İilgili organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, başında bulunduğu operasyonel anlamda büyük bir güç taşıyan birliğin darbe emirleriyle birlikte Ankara'ya çağrıldığı, bunun üzerine davalının yaklaşık 300 komandonun bulunduğu 2 taburu da alarak Cizre'ye doğru yola çıktığı, bu durumun ve atama listesindeki konumunun, davalının darbe planı ve organizasyonun planlayıcıları arasında yer aldığının kanıtı olduğu, ancak davalı ve birliğinin, Şırnak Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiği,

48- Fatih ÖZCAN ile ilgili olarak; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Üyesi olduğu, suç tarihinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda MAK Timinde helikopter pilotu olarak görev yaptığı, olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL ve yanındaki diğer komuta kademesindeki rütbeli mağdurlar ile birlikte zor ve silah kullanarak İstanbul'dan Moda Düğün Salonu'ndan Akıncı Üssü'ne kaçırılması, kaçırılan komutanların Akıncı Üssü'nde tutulması eylemlerine katıldığı ve Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yardım ettiği, şüphelinin 16/07/2016 tarihinde 143.Filo, istihbarat koridoru güvenlik kamerasında saat 10:18:35-10:18:49 zaman aralığında görüntüsünün bulunduğu, darbeye teşebbüs faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği,

49- Mehmet Fatih ÖZKAN ile ilgili olarak; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi olarak darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemleri koordine ettiği, darbe karşıtı komutanların İstanbul'dan Ankara Akıncı Üssü'ne zorla götürülmesi eylemini organize ettiği, darbe faaliyeti öncesinde çok sayıda uluslararası telefon görüşmesi yaptığı, darbe faaliyeti sırasında İngiltere ülkesinde kullanılan 447786205094 nolu telefon ile mesaj yoluyla haberleştiği, suç tarihinde görev ve yetkisinin bulunmamasına ve Konya'da görev yapmasına rağmen darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde bulunduğu, 143.Filo Güvenlik Kamerasında 16/07/2016 tarihinde saat 10:18:35-10:18:47 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği,

50- Köksal DEMİRTUĞ İile ilgili olarak; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olarak darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde bulunduğu, darbe karşıtı komutanların İstanbul'dan Moda Düğün Salonu'ndan Akıncı Üssü'ne kaçırılması, kaçırılan komutanların Akıncı Üssü'nde tutulması eylemlerine katıldığı, 01-2524 kuyruk numaralı Cougar tipi helikopterde teknisyen olarak görev yaptığı ve Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yardım ettiği ve darbeye teşebbüs faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği,

51- Yahya BAŞTAN İile ilgili olarak; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olarak darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde bulunduğu, darbe karşıtı komutanları İstanbul'dan Moda Düğün Salonu'ndan Akıncı Üssü'ne kaçırılması, kaçırılan komutanların Akıncı Üssü'nde tutulması eylemlerine katıldığı ve Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yardım ettiği ve darbeye teşebbüs faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği,

52- Abdüssamet KARA ile ilgili olarak; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olarak darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde bulunduğu, darbe karşıtı komutanları İstanbul'dan Moda Düğün Salonu'ndan Akıncı Üssü'ne kaçırılması, kaçırılan komutanların Akıncı Üssü'nde tutulması eylemlerine katıldığı ve Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yardım ettiği ve darbeye teşebbüs faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği,

53- Yusuf IŞIK ile ilgili olarak; 135. Mak ve İhk Filo Komutanlığında Depo Astsubayı olarak görev yaptığı, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında örgütlenmiş FETÖ/PDY terör örgütüne mensup olduğu, 15/07/2016 günü İstanbul iline gidip Moda Deniz Kulübünde düzenlenen düğün merasimini basarak üst düzey komutanları derdest etme eylemine katılan helikopterlere, bu helikopterlerle ve özel, resmi araçlarla İstanbul iline giden Mak personeline 14/07/2016 tarihinde depo nöbetçisi iken silah ve mühimmat verdiği, ertesi gün yani 15/07/2016 tarihinde nöbetçi olmamasına rağmen filo komutanı Alparslan Şahin'in emri ile nöbet tutmaya devam ettiği, gün içerisinde İstanbul'a giden Mak timlerine silah ve mühimmat teslimatı yaptığı, aynı şekilde akşam kalkışma sırasında kalkışmaya destek olmak ve verilecek emirleri gerçekleştirmek amacıyla üsse gelen Mak personeline silah ve mühimmat verdiği, Mak silah deposunda ve 135. Filo komutanlığı kantininde gelişmeleri izlediği, şüphelinin teçhizat kuşanarak üs de bekleyen Mak personeline silah ve mühimmat vermesi, darbe kalkışması sırasında aktif rol alan ve İstanbul iline giden Mak timlerine silah ve mühimmat vermesi dikkate alındığında örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiği, kendisine verilen emirleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetini bu şekilde iştirak ettiği,

54- Mustafa ŞENYUZ ile ilgili olarak; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hava pilot üsteğmen olarak görev yaptığı, İstanbul iline gidip Moda Deniz Kulübünde düzenlenen düğün merasimini basarak üst düzey komutanları derdest etme eylemine 505 kuyruk numaralı AS532 COUGAR isimli MAK helikopteri Yalova Hava Meydan Komutanlığı hava alanına getirmek suretiyle dahil olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda ayrıntısı açıklanan kamu zararına adı geçen davalıların müşterek ve müteselsilen sebebiyet verdikleri açıktır.

B- Kusur Durumu

Davalı Yusuf IŞIK hakkında Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 31 Mayıs 2018 tarihli 2017/251 Esas 2018/194 Karar sayılı kararı ile; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ederek anayasayı ihlale yardım etmek” suçunu işlediği gerekçesiyle “12 yıl 6 ay hapis cezası İle cezalandırılması” yönünde karar verildiği anlaşılmıştır.Diğer davalılar hakkında ceza davaları devam etmekte ise de olayın oluşu ve eylemde bulunanların, katkısı ne oranda olursa olsun, her birinin eyleminin kasıtlı olması (icrai ve/veya ihmali) nedeniyle tam kusurlu olup, 6098 sayılı Borçlar Kanununun 61'inci maddesi gereğince doğan tüm zarardan müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

C- Maddi Tazminat İsteği :Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas (Yurtta Sulh Konseyi), Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/43 Esas ve Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/251 Eas sayılı, Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/300 Esas sayılı dava dosyalarında davalıların eylemleri ayrıntılarıyla incelenmişse de bu davalarda Kurumumuz Zararıyla ilgili ayrıca bir inceleme yapılmamıştır. İş bu davanın konusu olan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında doğan zararlara ilişkin zararı Bakanlığımızca tespit edilmiş olup ayrıca bilirkişi incelemesiyle zararın miktarında meydana gelebilecek artışlar bakımından fazlaya dair haklarımızı saklı tutuyoruz. Dava konusu zarar, Bakanlığımıza ait taşınır ve taşınmaz eşya ve sair kamu zararlarına ilişkin olup, yukarıda ayrıntıları verilen eylemler neticesinde diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde ortaya çıkan zararlar ile ilgili değildir.

D-İhtiyati Haciz :Dava, haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkin olup; zarar haksız eylemden kaynaklandığından, tazminat haksız eylemin gerçekleştiği tarihte muaccel hale gelmektedir. Davalıların mal kaçırma ihtimali kuvvetli bulunduğundan ve yine Yargıtay 4.Hukuk Dairesi'nin 13.04.2015 tarih ve 2015/3557 E.-2015/4664 K. sayılı emsal kararında belirtildiği gibi davalılar hakkında yargılaması devam eden Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas (Yurtta Sulh Konseyi), Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/43 Esas ve Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/251 Esas sayılı, Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/300 Esas sayılı davalar ile diğer dosyaların neticelenmesi ve kesinleşmesi beklenmeksizin 2004 sayılı İİK'nun 257, 264/3 ve devamı maddeleri uyarınca, davalıların, taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları, kara, deniz ya da hava ulaşım araçları, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacakları üzerine teminatsız olarak İHTİYATİ HACİZ konulmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir. Açıklanan nedenlerle davalıların, taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları, kara, deniz ya da hava ulaşım araçları, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacakları üzerine teminatsız olarak İHTİYATİ HACİZ konulmasına, 3.634.872,31-TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zaruri olmuştur.

Hukuki Sebepler : Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili Deliller :Talep Sonucu :diğer mevzuat. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas(Yurtta Sulh Konseyi), Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/43 Esas ve Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/251 Esas sayılı, Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/300 Esas sayılı dosyaları, FETÖ/PDY Terör Örgütü ile ilgili görülmekte olan tüm ceza dosyaları ile iddianameler, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/43 Esas ve Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/251 Esas sayılı, Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/300 Esas sayılı Esas sayılı dosyasında mevcut bilirkişi raporu, mevcut her türlü fotoğraf ve görüntü kayıtları, yazışmalar, keşif, bilirkişi incelemesi, davalıların ceza dosyasındaki savunmaları, tanık beyanları, MASAK raporları, HTS analiz raporları, KOM Daire analiz raporları, yurt dışı giriş çıkış analiz raporları, kamera görüntüleri, adli sicil ve nüfus kaydı, Silahlı. Kuvvetler envanter ve — malzeme kayıtları (Mahkemece karar verilmesi halinde ayrıntılı incelemenin erinde yapılması) bilirkişi, ödemeye esas bilgi ve belgeler ve diğer yasal tüm deliller.

Cevap Süresi : İki (2) haftadır.

Talep Sonucu : Açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

1- Öncelikle davalı tarafın mal kaçırma ihtimali kuvvetli bulunduğundan, 2004 sayılı İİK'nun 257, 264/3 ve devamı maddeleri uyarınca davalıların, taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kışılerdekı hak ve alacakları, kara, deniz ya da hava ulaşım araçları, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacakları üzerine teminatsız olarak İHTİYATİ HACİZ konulmasına,

2- Davalıların haksız eylemleri sonucu Milli Savunma Bakanlığında (işbu dava bakımından sadece 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında doğan zararlara ilişkin) meydana gelen 3.634.872,31-TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsili ile Kurumumuza ödenmesine,

3- Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesini, arz ve talep ederim.28/11/2018

M üş.Haz.Av Alpay ALPTEKiN

Davacı Milli Savunma Bakanlığı Vekili

