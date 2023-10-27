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T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/355 Esas

Mahkememizce 15/02/2023 tarihinde dava konusu taşınmaz olan Kemalpaşa ilçesi, Damlacık Mah, batısının yol ve ötesinin tescil harici yer, kuzeyi 160 ada 1 parsel, doğusu tescil harici yer, güneyi 964 parsel ile çevrili taşınmaz başında yapılan keşifteki mahkeme gözleminde taşınmazın zeytin bahçesi olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Mahkememizce aldırılan 24/04/2023 havale tarihli bilirkişi raporunda; Dava konusu A ile gösterilen taşınmazın; 1953 yılında zilyet altına alınmış olduğu, sürülüp işlenerek imar ihyasının tamamlandığı, ekin ekilerek ve zeytin ağaçları dikilerek tarımsal faaliyete konu edildiği, 1953- 1960'lı yıllar arasında sürülüp işlenip ekin ekilerek zeytinli tarla olarak kullanılmaya devam edildiği, 1960'lı yıllardan sonra zeytin ağaçları dikilmeye devam edildiği, 1960'lı yıllardan dava tarihi olan 2021 yılına kadar mahsuldar zeytinli tarla olarak kullanılmaya devam edildiği, halen üzerinde 50- 60 yaşları arasında ve 100 yaş üzeri dikme zeytin ağaçlarının mevcut olduğu, 953 yılında zilyet altına alınıp, imar ihyasının tamamlandığı ve dava tarihi olan 2021 yılına kadar arpa, çavdar, buğday vs ekilmek suretiyle tarımsal amaçlı tarla ve mahsuldar zeytinlik olarak ilk maliki tarafından, ölümü üzerine mirasçıları tarafından ve satılması ile satın alan kişi tarafından eklemeli olarak toplam 60 - 65 yıldır kesintisiz olarak tarımsal amaçlı tarla ve mahsuldar zeytinlik olarak kullanıldığının tespit edildiği, bu nedenle A ile gösterilen yerin tamamının3402 sayılı kadastro kanununun 14. Maddesi ile TMK.nun 713/1 maddesinin karşılığı teşkil eden zilyetlik süresinde 20 yılı aştığı, kazandırıcı zaman aşım koşulları oluştuğu, 17.Maddede açıkça ifade edildiği üzere masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilme koşullarının gerçekleştiği, “zeytinli tarla” vasfında zilyetlikle iktisap edilebilir yerlerden olduğu görüş ve kanaatine varılmış olup, TMK'nun 713 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.12/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01917942