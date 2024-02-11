T.C.

KASTAMONU(SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU

2023/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi satışı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup taşınmazların satış ilanına, şartnameye, bilirkişi raporlarına, görsellerine esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 183 Ada, 2 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez -KASTAMONU

Yüzölçümü : 10.580,42 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 4.243.918,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 186 Ada, 18 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez-KASTAMONU

Yüzölçümü : 4.602,12 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.266.687,51 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. BOTAŞ'a ait daimi irtifak hakkı vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 190 Ada, 8 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez-KASTAMONU

Yüzölçümü : 2.393 m2

İmar Durumu :Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 818.406,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. BOTAŞ'a ait daimi irtifak hakkı vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 191 Ada, 13 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez-KASTAMONU

Yüzölçümü : 3.046,75 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 853.090,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Özel güvenlik bölgesi içerisinde kalmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:45

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 191 Ada, 14 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez-KASTAMONU

Yüzölçümü : 2.981,47 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 834.811,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer :Tapu kaydındaki gibidir. Özel güvenlik bölgesi içerisinde kalmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 11:01

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 191 Ada, 15 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez -KASTAMONU

Yüzölçümü : 3.539,34 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 991.015,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Özel güvenlik bölgesi içerisinde kalmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 11:15

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 193 Ada, 31 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez/ KASTAMONU

Yüzölçümü : 4.119,74 m2

İmar Durumu : Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.153.527,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 11:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 198 Ada, 77 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez KASTAMONU

Yüzölçümü : 2.069,12 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 744.883,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 11:45

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 198 Ada, 81 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez- KASTAMONU

Yüzölçümü : 2.498,57 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 899.485,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 12:00

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 198 Ada, 82 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez / KASTAMONU

Yüzölçümü : 2.368,39 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 852.620,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 12:15

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 12:15

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 12:15

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 193 Ada, 32 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez/KASTAMONU

Yüzölçümü : 4.408,82 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.234.469,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 12:30

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 193 Ada, 33 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez Kastamonu Kastamonu Merkez / KASTAMONU

Yüzölçümü : 3.496,37 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 978.983,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:31

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Örencik Köyü 193 Ada, 8 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Örencik Köyü Merkez /KASTAMONU

Yüzölçümü : 3.598,86 m2

İmar Durumu :Belediye Uygulama İmar Planı dışında, Mücavir alan içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.007.680,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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