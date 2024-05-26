Güncelleme Tarihi:
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/137 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ HALİFE KÖYÜ
MEVKİİ : TAŞLITARLA
PAFTA NO :
ADA NO : 133
PARSEL NO : 61
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 7,152,51
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN TURAN KEBAPCI
FERİDUN FERRUH KEBAPCI
NESLİHAN ÜLKÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/136 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02037191