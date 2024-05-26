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T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/155 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ AKSİNİR KÖYÜ
MEVKİİ : KARABAŞ
PAFTA NO :
ADA NO : 180
PARSEL NO : 52
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 3,695,36
MALİKİN ADI VE SOYADI : NECMİYE TÜNAY
FEHMİ TÜNAY
SEVİM TÜNAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/155 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02037183

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#ILN02037183#İlangovtr