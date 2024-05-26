T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/148 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMOBU İLİ MERKEZ İLÇESİ HALİFE KÖYÜ

MEVKİİ : TAŞLITARLA

PAFTA NO :

ADA NO : 133

PARSEL NO : 42

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 7,338,09

MALİKİN ADI VE SOYADI : SERVİ GÖKMENOĞLU

İSMAİL USLU

BETÜL EYNEHAN

AYTÜL USLU

HALİME USLU

BEKİR USLU

OSMAN USLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/148 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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