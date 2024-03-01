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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/43 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili Bornova İlçesi Egemenlik Mahallesi
ADA NO : 22736
PARSEL NO : 1
MALİKİN ADI VE SOYADI: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş Kararı 06/04/2022 tarih 10-1 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/43 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.01/02/2024
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