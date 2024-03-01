T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/43 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili Bornova İlçesi Egemenlik Mahallesi

ADA NO : 22736

PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş Kararı 06/04/2022 tarih 10-1 sayılı yazısı



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/43 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.01/02/2024

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