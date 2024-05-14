Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/655 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/655 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri : İstanbul İl, Eyüp Sultan İlçe, Alibeyköy Mahalle, 426 Ada 7 Parsel, 1000/80959 Arsa Payı/Payda, 809,55 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş, Nit. 12 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, 1.Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Güzeltepe (Tapuda: Alibeyköy) Mah, Birsen Sokak, Dış K.No: 5-7 Tam Yapı Sevgi Konutları Apartmanı, 1.Bodrum Kat 1BB Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 2.750.000,00 TL KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 14:40

08/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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