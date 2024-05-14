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T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/655 TLMT.

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/655 TLMT.
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
İSTANBUL
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/655 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/655 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Eyüp Sultan İlçe, Alibeyköy Mahalle, 426 Ada 7 Parsel, 1000/80959 Arsa Payı/Payda, 809,55 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş, Nit. 12 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, 1.Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Güzeltepe (Tapuda: Alibeyköy) Mah, Birsen Sokak, Dış K.No: 5-7 Tam Yapı Sevgi Konutları Apartmanı, 1.Bodrum Kat 1BB Eyüp / İSTANBUL
Kıymeti : 2.750.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:40
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 14:40
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 14:40

08/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02031589

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#Basın No ILN02031589#İlangovtr